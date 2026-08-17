Phát hiện chuyện chồng tôi vẫn làm, bố chồng lên cơn đau tim phải nằm viện cả tuần, thái độ sau đó của anh khiến tôi quyết định ly hôn

Chồng tôi ngoại tình đã một thời gian. Ban đầu tôi còn hy vọng anh chỉ nhất thời say nắng, rồi sẽ quay về với vợ con. Nhưng càng về sau tôi càng thất vọng. Anh không những qua lại với người phụ nữ kia mà còn nhiều lần lấy tiền trong nhà mang cho cô ta. Có khoản tiền đáng lẽ để lo cho con, có khoản là tiền tôi dành dụm để phòng ốm đau, vậy mà anh vẫn tìm cách lấy đi.

Và rồi bố chồng tôi biết chuyện. Ông vốn thương con trai nhưng cũng rất thương con dâu và các cháu. Hôm đó, sau khi nghe mọi chuyện, ông tức đến mức lên cơn đau tim. Cả nhà hốt hoảng đưa ông vào viện. May mắn là bác sĩ cứu được, nhưng sau cơn ấy, sức khỏe của ông yếu hẳn. Ông gần như không nói được, chỉ có thể nhìn mọi người rồi khẽ ra hiệu.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là chồng tôi lại không chịu đến viện.

Anh bảo sợ bố nhìn thấy mình rồi tức thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe nên tốt nhất cứ tránh mặt. Nói nghe thì như thể anh đang nghĩ cho bố, nhưng thực tế là suốt cả tuần anh biến mất, không hỏi bố hôm nay thế nào, cũng chẳng biết mẹ đang ngủ ở đâu, ăn uống ra sao?

Ảnh minh họa

Tôi vừa đi làm, vừa tranh thủ về lo cho con, dọn dẹp nhà cửa rồi lại chạy vào viện. Mẹ chồng cũng ở lại viện chăm ông. Tôi thương bà nên sáng nào cũng cố nấu một nồi cháo mang vào cho bố chồng, rồi chuẩn bị thêm cơm cho mẹ. Có hôm tan làm muộn, tôi chẳng kịp ăn gì, vừa về đến nhà đã phải tắm rửa cho con, rồi lại lao vào nấu ăn để kịp mang vào viện vì sợ mẹ chồng đói, bà không quen ăn cơm ngoài hàng.

Mệt thì có mệt, nhưng nhìn bố chồng nằm trên giường bệnh, tôi không thể mặc kệ. Ông đối xử với tôi rất tốt. Những lúc vợ chồng tôi khó khăn, ông luôn đứng về phía tôi và các cháu. Bây giờ ông nằm đó, ngay cả một câu hỏi han cũng không thể nói thành lời.

Nhiều lần tôi đứng bên giường, nhìn ông mà nghẹn lòng. Tôi đã quyết định rồi, sau khi ông khỏe hơn, tôi sẽ ly hôn. Tôi không còn muốn sống với một người chồng phản bội, lấy tiền của gia đình đem cho nhân tình rồi đến lúc bố mình nhập viện cũng bỏ mặc.

Nhưng điều khiến tôi chần chừ chính là bố chồng. Tôi sợ nếu ông vừa hồi phục mà biết vợ chồng tôi ly hôn, ông sẽ lại chịu thêm một cú sốc. Sức khỏe của ông bây giờ yếu đến mức chỉ cần xúc động mạnh cũng khiến cả nhà lo sợ.

Tôi không muốn vì cuộc hôn nhân của mình mà ông phải chịu thêm đau đớn. Nhưng tôi cũng không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi nên làm thế nào đây?