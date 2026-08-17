Mỗi tháng chi hết 30 triệu, trong đó có một nửa dành cho con: Vợ muốn đầu tư từ nhỏ, còn chồng cho rằng đang "ném tiền qua cửa sổ"

Tiền bạc trong gia đình vốn không phải chuyện dễ nói, nhất là khi vợ chồng có cách nhìn khác nhau về việc tiêu tiền. Có người cho rằng con cái còn nhỏ thì cứ để chúng vui chơi, lớn lên học cũng chưa muộn. Người khác lại nghĩ những năm đầu đời là lúc cần đầu tư nhiều nhất cho việc học hành và kỹ năng. Nhà có điều kiện thì muốn cho con những gì tốt nhất, nhưng nếu không tính toán kỹ, khoản nào cũng có lý do để chi. Và khi hai vợ chồng không thống nhất, những cuộc tranh luận về tiền bạc rất dễ kéo dài từ tháng này sang tháng khác.

30 triệu chi tiêu mỗi tháng vẫn thấy thiếu

Nhà Lan hiện có tổng chi tiêu khoảng 30 triệu đồng/tháng. Trong đó, riêng tiền học hành của 2 con đã hết khoảng 15 triệu. Hai vợ chồng còn phải lo tiền ăn uống, điện nước, xăng xe, sinh hoạt và các khoản phát sinh khác.

Lan luôn cho rằng tiền học của con là khoản đầu tư đáng nhất. Từ khi các con còn nhỏ, cô đã chủ động cho học thêm ngoại ngữ, toán, kỹ năng và một số môn năng khiếu. Lan không muốn đến khi con lớn mới bắt đầu chạy theo bạn bè.

Nhưng chồng Lan lại phản đối. Anh cho rằng các con còn nhỏ, lịch học ở trường đã đủ nặng, buổi tối nên có thời gian nghỉ ngơi và chơi với bố mẹ. Theo anh, mỗi tháng bỏ ra 15 triệu cho việc học thêm là quá nhiều, trong khi gia đình còn rất nhiều khoản phải lo.

Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau liên tục. Lan cảm thấy chồng không chịu đầu tư cho tương lai của con. Ngược lại, chồng cô lại cho rằng vợ đang chạy theo tâm lý sợ con thua kém người khác.

Điều đáng nói là 30 triệu/tháng nghe có vẻ không nhỏ, nhưng nếu 15 triệu đã dành cho học hành thì những khoản còn lại nhanh chóng bị chia hết. Có tháng con ốm, xe hỏng hoặc gia đình có việc đột xuất, Lan lại phải lấy tiền tiết kiệm bù vào. Chính vì thế mà số tiền tiết kiệm được vốn chẳng nhiều, lại ngày càng cạn kiệt. Cả năm trời mới để ra được vài đồng nên những kế hoạch lớn đều phải gác lại. Càng như vậy, chồng Lan lại càng cảm thấy không nên để vợ tiếp tục giữ "tay hòm chìa khóa" nữa, và cuộc cãi vã, tranh nhận phần kiểm soát tài chính lại càng nảy lửa, đến giờ vẫn chưa đạt được sự thống nhất.

Ảnh minh họa

Đầu tư cho con như thế nào để đạt mục tiêu mà không lãng phí?

Với trường hợp của gia đình Lan, không nhất thiết phải cắt ngay tiền học của con xuống mức thấp. Điều quan trọng là phân biệt "đầu tư cho con" với "chi càng nhiều càng tốt cho con".

1. Xác định mức 15 triệu tiền học có thực sự cần thiết

Lan nên chia từng khoản học của con thành 3 nhóm:

Bắt buộc: học phí chính khóa, ngoại ngữ cần thiết.

Có lợi: lớp năng khiếu, kỹ năng mà con thực sự thích.

Có thể cắt: những lớp học thêm chỉ vì bạn bè cũng học hoặc vì sợ con thua kém.

Nếu có lớp mà con học không hiệu quả, nên mạnh dạn bỏ thay vì giữ chỉ vì đã đăng ký.

2. Đặt ngân sách cố định

Có thể thử phân bổ, cắt giảm 5 triệu trong khoản tiền học của con:

10 triệu: học hành của con.

7 triệu: ăn uống, điện nước, sinh hoạt.

3 triệu: xăng xe, đi lại, điện thoại.

2 triệu: thuốc men, đồ dùng và phát sinh.

3 triệu: tiết kiệm hoặc quỹ dự phòng.

Nếu tháng nào phát sinh lớn thì lấy từ quỹ dự phòng, không nên lập tức cắt tiền tiết kiệm hoặc vay mượn. Như vậy là đã dư thêm được 5 triệu mỗi tháng.

3. Hai vợ chồng cùng quyết định khoản học của con

Lan không nên tự quyết toàn bộ, nhưng chồng cũng không nên chỉ nói "học nhiều quá" mà không đưa ra phương án khác. Hai người có thể thống nhất mỗi học kỳ sẽ đánh giá một lần: con tiến bộ thế nào, có thích lớp học không, kết quả có tương xứng với số tiền bỏ ra không?

4. Đừng biến chuyện học của con thành cuộc thi giữa các gia đình

Đầu tư cho con là tốt, nhưng không phải cứ học thêm nhiều, học trường đắt tiền hay tham gia thật nhiều lớp thì tương lai sẽ tốt hơn. Điều quan trọng là khoản tiền đó có thực sự tạo ra giá trị cho đứa trẻ hay không.

Với nhà Lan, mục tiêu hợp lý nhất không phải là "cắt chi tiêu càng nhiều càng tốt", mà là 30 triệu mỗi tháng phải được tiêu đúng vào những thứ cả hai vợ chồng cùng thấy xứng đáng. Khi đã có một nguyên tắc chung, chuyện tiền bạc sẽ bớt trở thành lý do khiến hai người cãi nhau.