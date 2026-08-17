Hoa khôi tiếp viên hàng không lấy chồng nghệ sĩ lớn hơn 10 tuổi gặp trên chuyến bay: Cuộc sống bây giờ thế nào?

Đó là Phát Phát (FaFa, SN 1992) - nữ tiếp viên hàng không từng được truyền thông Đài Loan gọi là “nữ tiếp viên xinh đẹp nhất EVA Air” và ví như “Nami phiên bản đời thực”.

Khoảng năm 2020, tên tuổi của Phát Phát bắt đầu được truyền thông chú ý. Tháng 5/2020, tạp chí GQ Taiwan đã có bài viết riêng giới thiệu cô với danh xưng “nữ tiếp viên hàng không phiên bản đời thực của Nami”, liên tưởng đến nhân vật Nami trong One Piece. Bài viết khi đó tập trung vào ngoại hình, vóc dáng và hình ảnh nữ tiếp viên có phong cách trẻ trung, nổi bật.

Phát Phát nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh: IGNV.

Visual đời thường của cô nàng vào khoảng năm 2020. Ảnh: IGNV.

Từ đây, Phát Phát dần trở thành một gương mặt được chú ý trên mạng xã hội và thường xuyên xuất hiện trong các bài viết về những nữ tiếp viên hàng không có ngoại hình nổi bật tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô được gọi bằng những danh xưng như “nữ tiếp viên đẹp nhất EVA Air”, “mỹ nữ tiếp viên hàng không” hay “Nami đời thực”.

Cũng chính công việc này đã đưa Phát Phát đến cuộc gặp đầu tiên với người sau này trở thành chồng cô.

Khoảng năm 2019, khi vẫn đang làm tiếp viên hàng không, cô gặp Ngạo Khuyển trên một chuyến bay. Ngạo Khuyển (tên thật Trang Hào Toàn, SN 1982) nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc) với vai trò ca sĩ, diễn viên, MC. Anh gia nhập ngành giải trí từ khoảng năm 2006 và từng là trưởng nhóm Lollipop. Những năm gần đây, anh tiếp tục tham gia các chương trình truyền hình thực tế, làm MC,...

Ngạo Khuyển từng kể rằng anh vẫn nhớ khoảnh khắc cô ngồi xuống cạnh ghế để nói chuyện và khi ấy đã nghĩ: “Sao lại có nữ tiếp viên xinh như vậy?”.

Cô và chồng nên duyên nhờ một chuyến bay. Ảnh: IGNV.

Đến năm 2022, cả hai mới chính thức công khai chuyện tình cảm sau một thời gian tìm hiểu. Ngạo Khuyển cầu hôn Phát Phát vào năm 2023. Hai người cách nhau 10 tuổi, trong đó Ngạo Khuyển lớn hơn.

Về phần mình, sau 11 năm làm tiếp viên, Phát Phát quyết định rời ngành hàng không vào tháng 1/2024. Đây vốn là một công việc mà Phát Phát rất yêu thích. Cô từng chia sẻ rằng nghề tiếp viên mang lại thu nhập ổn, công việc tương đối ổn định, đồng thời cho cô cơ hội đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Muốn đến New York hay Paris, chỉ cần có chuyến bay là có thể lên đường.

Nhưng phía sau những chuyến bay và hình ảnh hào nhoáng ấy lại là một nhịp sống không hề dễ dàng. Phát Phát cho biết đặc thù công việc khiến cô thường xuyên phải chia tay những thành phố, những chuyến đi và cả người mình yêu. Cô cũng gặp các vấn đề về sức khỏe như mề đay, chu kỳ kinh nguyệt thất thường và mất ngủ nghiêm trọng.

Ngạo Khuyển cũng từng chia sẻ về những khó khăn mà bạn gái phải trải qua sau khi hai người chính thức yêu nhau. Anh đặc biệt lo lắng vì công việc yêu cầu tiếp viên phải đúng giờ tuyệt đối, thường xuyên làm việc trong thời gian dài trên máy bay và liên tục thay đổi múi giờ, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như sinh hoạt. Anh từng khuyên cô tạm nghỉ để điều dưỡng sức khỏe.

Trong bài viết tuyên bố nghỉ việc, cô thừa nhận rằng rời khỏi vùng an toàn không phải quyết định dễ dàng. Khi còn trẻ, cô muốn bay đi thật nhiều nơi để khám phá thế giới. Nhưng bước sang tuổi 30, điều cô muốn lại thay đổi: cô muốn có thêm thời gian ở bên người mình yêu và không phải liên tục nói lời tạm biệt.

Vì vậy, sau 11 năm, bộ đồng phục tiếp viên được cô cất lại như một dấu mốc của tuổi trẻ.

Sau khi nghỉ việc, Phát Phát chuyển sang làm trợ lý, quản lý công việc toàn thời gian cho Ngạo Khuyển, đồng thời cùng anh chuẩn bị cho cuộc sống chung.

Đến ngày 30/10/2024, đúng sinh nhật lần thứ 42 của Ngạo Khuyển, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Phát Phát khi đó vui vẻ gọi mình là “món quà sinh nhật tuyệt vời nhất” của chồng.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024. Ảnh: IGNV.

Nữ tiếp viên hàng không sau đó nghỉ việc, về làm quản lý chồng. Ảnh: IGNV.

Nếu trước đây lịch sinh hoạt của cô xoay quanh những chuyến bay, sân bay và múi giờ khác nhau, thì hiện tại phần lớn công việc của Phát Phát lại gắn với lịch trình của chồng.

Sau khi kết hôn, cô thường đồng hành cùng Ngạo Khuyển trong các hoạt động công việc, hỗ trợ anh sắp xếp lịch trình và chăm lo những công việc phía sau.

Trong một lần xuất hiện cùng chồng sau khi đăng ký kết hôn, TVBS ghi nhận Phát Phát luôn ở bên và phụ trách nhiều việc cho Ngạo Khuyển trong lúc anh ghi hình, đồng hành với anh từ sáng đến tối.

Một bài phỏng vấn cuối năm 2024 của United Daily News cũng giới thiệu Phát Phát là người đã nghỉ nghề tiếp viên để chuyên tâm hỗ trợ sự nghiệp nghệ thuật của chồng, hai vợ chồng gần như cùng nhau xuất hiện trong công việc.

Cả hai cũng cùng vận hành nội dung trên YouTube, đưa cuộc sống vợ chồng lên các video theo hướng gần gũi, đời thường hơn.

Trên Instagram, Phát Phát vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, thanh tú và phong cách nữ tính từng giúp mình được chú ý từ những năm còn làm tiếp viên.

Cựu tiếp viên hàng không ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Ảnh: IGNV.

Hiện, cô sở hữu Instagram cá nhân với 277N follower, nơi hai vợ chồng vẫn thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường, công việc, nhà cửa,... Và cuộc sống của gia đình 2 người.