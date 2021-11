Phát âm ngoại ngữ dở tệ, Song Hye Kyo bị chê thua kém chồng cũ Song Joong Ki

Nhắc đến Song Hye Kyo, khán giả thường nghĩ về hình ảnh một nữ diễn viên nổi tiếng nhờ diễn xuất hút hồn trong các bộ phim nổi tiếng. Thế nhưng, nữ diễn viên lại vấp phải sự chỉ trích từ người xem với màn trở lại sau 3 năm vắng bóng.

Now, We Are Breaking Up được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim thành công như Hậu duệ mặt trời, Trái tim mùa thu. Thế nhưng, hai tập đầu tiên của bộ phim chỉ đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 7,2%. Dù đây không phải là một mức rating kém nhưng lại thấp so với kỳ vọng của nhà sản xuất.

Now, We Are Breaking Up có rating thấp hơn kỳ vọng.

Nhiều khán giả còn cho rằng Song Hye Kyo chính là "hố đen" trong bộ phim Now, We Are Breaking Up. Nữ diễn viên bị chỉ trích vì diễn xuất đơ cứng, biểu cảm đơn điệu. Chưa dừng ở đó, nữ diễn viên còn gây tranh cãi với khả năng ngoại ngữ.

Trong một cảnh quay, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) nói chuyện với nam chính bằng tiếng Pháp. Người xem phát hiện giọng và cách phát âm của nữ diễn viên rất lúng túng. Đây không phải là lần đầu tiên Song Hye Kyo để lộ điểm yếu về trình độ ngoại ngữ. Trước đó, Song Hye Kyo cũng bị chỉ trích vì nói tiếng Anh khá tệ trong bộ phim Hậu duệ mặt trời.

Song Hye Kyo bị chỉ trích về khả năng ngoại ngữ.

Điều này khiến Song Hye Kyo bị không ít khán giả chê bai thua kém chồng cũ. Trong bộ phim Vincenzo, Song Joong Ki đã học tiếng Ý để hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Chưa dừng ở đó, nam diễn viên còn kiên trì học tiếng Tây Ban Nha cho bộ phim Space Sweeper. Song Joong Ki còn tự chấm cho mình 9,7 điểm hài lòng về trình độ ngoại ngữ.