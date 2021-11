Now, We Are Breaking Up tập 3: Song Hye Kyo khóa môi tới tấp từ nam chính đến nam phụ

Now, We Are Breaking Up tập 3 đã chính thức phát sóng vào ngày 19/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Do uống say nên Chi Sook được các đồng nghiệp đưa về nhà Ha Young Eun (Song Hye Kyo). Xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, Ha Young Eun ngượng ngùng khi gặp Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong). Tại đây, Yoon Jae Guk phát hiện Ha Young Eun là người mua bức ảnh do anh chụp nhiều năm trước ở Paris.

Yoon Jae Guk đến nhà của Ha Young Eun.

Tuy nhiên, bức ảnh này cũng khiến Yoon Jae Guk nhớ về quá khứ vụ tai nạn giao thông lấy đi tính mạng anh trai mình. Sự hiểu lầm của Ha Young Eun dành cho người yêu cũ cũng dần được hóa giải. Thì ra trong đêm bi kịch ấy, cô đã đợi người yêu rất lâu dưới cơn mưa. Ha Young Eun hiểu lầm bị bạn trai chia tay nên quyết định không tiếp tục tin tưởng vào tình yêu.

Ha Young Eun và anh trai của Yoon Jae Guk từng có một thời gian hẹn hò.

Yoon Jae Guk nhớ lại vụ tai nạn giao thông lấy đi tính mạng anh trai mình.

Sự xúc động do quá khứ mang đến khiến Yoon Jae Guk quay trở lại nhà Ha Young Eun. Cả hai trao cho nụ hôn sâu dưới màn đêm. Thậm chí, Yoon Jae Guk còn qua đêm tại nhà Ha Young Eun đến tận sáng mới rời đi.

Ha Young Eun và Yoon Jae Guk khóa môi nồng nhiệt.

Trong một diễn biến khác, công việc của Ha Young Eun cũng liên tục gặp rắc rối. Thiết kế do đội cô dùng tâm huyết sáng tạo nên bất ngờ bị ăn cắp và phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Cuối cùng, thủ phạm ăn cắp thiết kế cũng đã được tìm ra. Tuy nhiên, Ha Young Eun lại quyết định tha thứ cho nữ đồng nghiệp.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Mối quan hệ của Ha Young Eun và Yoon Jae Guk sẽ ra sao? Ha Young Eun sẽ đối diện với khó khăn trong công việc như thế nào? Bộ phim Now, We Are Breaking Up sẽ phát sóng vào ngày 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.