Jang Ki Yong - tình trẻ của Song Hye Kyo lộ ảnh 18+ thời mới vào nghề khiến dân tình ngỡ ngàng

Sau khi Now, We Are Breaking Up phát sóng, một bộ ảnh nhiều năm trước của Jang Ki Yong bất ngờ "hot" trở lại.

Vào những ngày đầu vào nghề người mẫu, nam diễn viên từng có buổi chụp hình táo bạo cho Elle Korea. So sánh với hình tượng điển trai và lịch lãm hiện tại, nhiều người không khỏi sửng sốt trước loạt ảnh nóng bỏng này. Trong một bức ảnh, Jang Ki Yong cởi trần và sử dụng một chiếc túi xách sáng màu để che phần dưới của mình. Chưa dừng ở đó, nam diễn viên còn thể hiện biểu cảm quyến rũ ở nhiều bức ảnh bán khỏa thân khác. Tuy nhiên, ngoại hình ở thời điểm mới vào nghề của Jang Ki Yong bị đánh giá không vạm vỡ và thiếu săn chắc.

Ngoại hình thiếu săn chắc của nam diễn viên ngày mới vào nghề.

Jang Ki Yong sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao vượt trội 1m8. Anh có xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp hoạt động dưới trướng công ty quyền lực YG Entertainment và YGKPlus. Jang Ki Yong chuyển sang diễn xuất từ năm 2014 bằng một vai nhỏ trong tác phẩm đình đám It’s Okay, That’s Love.

Jang Ki Yong có xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp

Suốt 4 năm sau, nam diễn viên kiên trì tham gia hàng loạt tác phẩm truyền hình như Cậu hàng xóm, Ông chú của tôi, Bước đến ôm em, Sát thủ, Biệt đội bất hảo... Vào năm 2018, Jang Ki Yong mới nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim Come And Hug Me. Cách đây không lâu, nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả thông qua bộ phim My Roommate Is A Gumiho.

Jang Ki Yong đang nhận được nhiều ngày chú ý với bộ phim Now, We Are Breaking Up.

Cái tên Jang Ki Yong đang nhận được nhiều sự chú ý sau khi Now, We Are Breaking Up phát sóng. Khán giả hy vọng nam diễn viên sẽ có bước đột phá mạnh mẽ thông qua bộ phim này.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun