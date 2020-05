Phan Như Thảo làm vợ thứ 4 của đại gia trăm tỷ: Anh An có rất nhiều vợ lại nhiều tuổi, khó ưa, tai tiếng khắp nơi nhưng tôi cũng đâu có hoàn hảo

Từng là 1 người mẫu - diễn viên sáng giá dưới trướng ông bầu Vũ Khắc Tiệp, từng là cô gái được đánh giá có khả năng bùng nổ chẳng kém cạnh "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh nhưng kể từ khi lấy chồng, sinh con, Phan Như Thảo đã trở thành con người khác.

Chẳng còn là chân dài bốc lửa luôn nổi bật trên thảm đỏ, Phan Như Thảo của 5 năm sau cái ngày làm đám hỏi với đại gia ngàn tỷ Đức An đã đổi thay rất nhiều.

Vài lần lướt qua thấy ảnh Phan Như Thảo đăng trên Facebook cá nhân, người viết có phần ngạc nhiên vì sự khác biệt này. Nhưng điều đặc biệt là trên môi Phan Như Thảo luôn có nụ cười hạnh phúc.

1 tiếng kể hết hẹn hò Phan Như Thảo vào 1 buổi trưa nắng vội, khi cô đang bận rộn với công việc kinh doanh của mình, cựu người mẫu gọi người viết đến ngôi nhà ở ngay trung tâm Quận 1 - TP.HCM để tiếp chuyện nhau. Khi đến, chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An cũng có mặt, anh vội lánh mặt sang 1 bên rồi bước đến phòng khách để làm việc.

Điều buồn cười là trong khi Phan Như Thảo bận trả lời phỏng vấn, đại gia Đức An chỉ lặng lẽ đặt đồ ăn từ các ứng dụng giao hàng chứ chẳng ăn cơm vợ nấu. Hỏi Phan Như Thảo mới biết, từ khi lấy chồng thì chị ít khi vào bếp, chuyện cơm nước giao hết cho chồng. Vì chồng thường xuyên nấu ăn mà lại còn nấu ăn ngon nên Phan Như Thảo cứ mũm mĩm mãi không thể giảm cân được.

"Anh chỉ là bạn trai của em thôi mà, làm gì có quyền cấm em đi chơi"

Tôi quen anh An thông qua 1 người bạn, người này là đạo diễn chứ không phải Vũ Khắc Tiệp như lời đồn đoán. Trước khi quen tôi, anh An đã có nhiều mối tình nhưng tôi chẳng thèm hỏi. Tôi thậm chí còn không biết là anh đã qua 3 đời vợ, tôi nghĩ anh chỉ có 2 đời vợ thôi. Anh yêu ai là quyền của anh, tôi cảm thấy tại sao phải hỏi anh rằng: Anh đã từng đến thành phố này với ai đó chưa? Anh yêu bao nhiêu người ngoài em? Hỏi để làm gì? Ai cũng có quá khứ mà.

Anh An nhiều tuổi, có rất nhiều vợ, tai tiếng lại còn khắp nơi. Giờ tôi mới biết lý do vì sao anh An không có ai, đó là bởi khó tính quá, lại còn khó ưa nữa. Nhưng tôi cũng đâu hoàn hảo gì. Sống với nhau là bù vào khuyết điểm chứ không phải nặng nhẹ chuyện quá khứ.

Tôi cũng từng quen nhiều người. Và trước khi đến với anh An, tôi cũng không nghĩ tới việc đám cưới, sinh con hay chính thức trở thành người phụ nữ của ai đó. Tôi thích bay nhảy, thích đi chơi, tôi lại còn có công việc diễn viên nữa, bao nhiêu thứ có thể làm được, cớ gì phải lấy chồng sớm.

Tôi là người không thích bó buộc theo suy nghĩ của người khác. Cũng có hôm nọ, tôi hỏi những người bạn đang sống rất hạnh phúc bên gia đình rằng làm sao biết được đây chính là người mình sẽ lấy? Họ nói tới tôi rằng: Chẳng có bất cứ tiêu chuẩn lấy chồng - lấy vợ nào hết, cứ gặp đi rồi sẽ biết. Rồi tôi nhủ thầm mình có nên vạch ra tiêu chuẩn gì không, ngồi nghĩ mãi vẫn không biết nên có tiêu chuẩn gì. Tôi chắc chắn 1 điều ở thời điểm đó rằng không lấy chồng đâu.

Nhưng đến lúc quen anh An, mọi thứ đổi khác. Tôi hay đi quay phim đến tối mịt mới về, để có thời gian ở bên nhau, chúng tôi hẹn đến 1 địa điểm mà cả 2 cùng dễ di chuyển, sau đó tôi leo lên xe, để tài xế đưa đến đó. Tính tôi lại cũng kiểu tự do, thoải mái, cứ yêu mà không nghĩ đến bất cứ thứ gì được 1 thời gian thì có chuyện lớn xảy ra.

Lần này, tôi bảo là muốn đi nước ngoài chơi, anh An nghe xong nói không thích đi. Tôi đáp liền: Vậy em đi 1 mình. Anh An liền cáu giận: Em phải hỏi ý kiến bạn trai chứ, bạn trai không cho đi mà em vẫn đi sao? Tại sao em vô tư nói đi 1 mình cũng được như thế? Tại sao em dám lên "plan" mua cả vé máy bay để đi chơi mà không cho anh hay?

Bạn biết tôi trả lời thế nào không? Tôi nói: Bây giờ em đã cho anh hay rồi này, anh còn muốn gì nữa? Mà tại sao anh cho phép em đi thì em mới được đi. Thậm chí đến ba em còn không biết em đi đâu, anh chỉ là bạn trai thôi mà, anh làm gì có quyền cấm em. Ba em gọi điện cho em để hỏi con đang ở đâu, em trả lời đang ở chỗ này chỗ kia thế là xong. Ba em còn không cấm em đi được, anh có phải chồng em đâu mà cấm.

Nói rồi anh An bảo vậy làm đám hỏi đi. Chỉ có khi làm đám hỏi trở thành vợ chồng rồi thì lúc đó đi đâu tôi mới xin phép anh ấy. Thế là chuyện ở bên nhau được quyết định như vậy đó. Tôi tốn hết nửa ngày để suy nghĩ về lời đề nghị làm đám hỏi này.

"Tôi nghĩ trường hợp này anh An cáu cũng có lý đấy. Chị lên kế hoạch đi chơi hết, mua cả vé máy bay rồi mới thông báo thì tôi không thể đứng về phía chị được" - PV nói.

Không! Vì sao bạn lại nghĩ thế. Mình là phụ nữ thật đấy nhưng vẫn phải có chủ kiến chứ. Bạn trai chứ có phải cha mẹ mình đâu mà nghe lời. Nhưng sau cái lần đó, tôi hủy chuyến đi nước ngoài luôn, để cho ai đi thì đi, tôi ở nhà lấy chồng. Xem như cũng có cái kết viên mãn cho sự mê trai khờ dại này.

Chồng tôi hết tiền rồi, đừng nói tôi đào mỏ nữa

Hiện tại, vấn đề kinh tế của chúng tôi khá tách bạch. Tôi tự kinh doanh nào là hải sản rồi mỹ phẩm làm đẹp. Tôi không biết chồng tôi có bao nhiêu tiền, tiền của anh thì anh tự biết. Tôi không quan tâm. Anh ấy thích mua bán, thích kinh doanh bất động sản. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ hỏi kiểu: Honey em có thích mua cái nhà ở Nha Trang không? Tôi sẽ bảo có nhà Nha Trang cũng được, mình đến đây chơi không cần ở khách sạn.

"Chị vẫn phải biết cái nhà xây ở Nha Trang đó tốn bao nhiêu tiền chứ nhỉ?" - PV nói.

Biết để làm gì, đó có phải tiền của tôi đâu. Nhiều người nói rằng tôi hờ hững với những vấn đề này quá. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả là mình giữ được tự trọng, không bị nói ăn bám vào tiền của chồng.

Mà ngộ lắm, lúc tôi mới đến với anh An, nhiều người gào rú mắng tôi giật chồng, bảo tôi ham tiền đào mỏ, mê đại gia nhiều tiền nên mới lao vào. Tôi không nghĩ rằng mọi thứ lại kinh khủng đến thế. Trước đó, tôi chưa từng bị người ta đặt điều mắng chửi nhiều cỡ này, vậy nên lúc đối mặt tôi đã bị sốc. Tôi muốn chửi lại họ nữa. Vì sao lại đánh giá cao người ta như thế. Họ cứ suy nghĩ tiêu cực thì có ích lợi gì không? Tại sao nhìn thấy người khác hạnh phúc mà lại buồn bực rồi dùng bàn phím tấn công rồi? Hãy sống cuộc đời của mình đi chứ.

Tôi chẳng thấy đồng xu nào hết. Mà giờ họ nói vậy cũng được, ít nhất họ sẽ không nói rằng Phan Như Thảo ngu ghê, lấy phải cái ông chẳng có tiền. Mà giờ tôi lấy anh vì tiền thì có sao đâu? Chồng tôi hết tiền rồi, chồng tôi bị cướp hết tiền rồi, chồng tôi không có tiền nữa đâu nên đừng bảo tôi đào mỏ.

Tôi vẫn hay nói với anh An rằng nếu xét về tiền thì anh có nhiều hơn em nhưng em cũng có tiền mà. Ví dụ như em có bỏ anh, em vẫn sẽ sống như hiện giờ em đang sống. Em không cần sống khổ hơn, thấp hơn hay tồi tàn hơn gì cả. Em vẫn sẽ sống tốt thôi.

Phụ nữ phải độc lập và có tiếng nói, như vậy mới được chồng tôn trọng. Mình muốn làm gì cũng được, không phải vì tiền của chồng đè lên người mà mất sự tự tin.

Bây giờ có 1 vấn đề quan trọng hơn tôi muốn nói đó là chuyện mập ốm. Nhiều người hỏi tôi rằng vì sao mập quá vậy, tôi thừa nhận từ sau khi sinh con đến giờ là không xuống cân. Rồi họ nói tiếp trời ơi sao mập chi mà xấu quá vậy. Tôi đáp liền: Cái này anh chị nói sai nha, em mập đẹp chứ không xấu. Em vẫn thấy em đẹp trong mắt chồng em.

Rồi họ lại vô duyên chê bai nếu cứ mập mãi thì chồng sẽ bỏ, sao lại vậy được chứ, nếu chồng bỏ tôi thì họ cũng đâu có mập lên chút nào hay ăn ngon hơn. Đừng có ác miệng bảo tôi bị chồng bỏ vì quá mập. Nếu chồng bỏ do điều này nghĩa là anh ấy lấy tôi vì tôi đẹp quá. Nhưng tôi không nghĩ anh An lấy mình vì đẹp. Bởi vì trước đó anh ấy quen toàn là người xinh đẹp như công chúa, tôi không phải người phụ nữ đẹp nhất từng đến với anh.

Anh ấy sẽ bỏ tôi nếu Phan Như Thảo trở nên xấu tính, lợi dụng, đào mỏ. Còn chuyện đẹp xấu chồng tôi không lo thì mắc gì những người xung quanh phải lo giùm.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ chị em nào đang áp lực vì chuyện mập ốm. Nếu thích chơi với người gầy thì đi kiếm ai đó đi, đâu cần chơi với mình rồi chê mình mập. Chơi với nhau xuất phát từ tính cách, đâu liên quan gì việc ai đó mập hơn bình thường.

Anh An ở nhà thích nấu ăn lắm, còn tôi thì không nấu. Việc bếp núp anh giành hết. Anh thường xuyên lên mạng xem những công thức nấu ăn rồi về làm cho vợ. Món gì anh cũng nấu được, còn tôi chỉ có ăn thôi.

Về làm vợ anh tôi chẳng làm gì vì anh An là mẫu đàn ông thích chăm sóc vợ. Bạn có tin không chứ anh An nấu nướng hết mọi thứ, tới giờ là gọi xuống ăn. Thậm chí anh còn sẵn sàng đút cho mình ăn nữa. Có chồng như vậy thì lớn hơn 25 tuổi có làm sao đâu. Tôi luôn cảm thấy chồng tôi rất trẻ, anh giống như 35 tuổi chứ không phải 53. Bây giờ là anh đỡ rồi đó, chứ lúc trước còn mê mẩn tập gym thì còn trẻ nữa.

Phụ nữ chẳng cần phải cố gắng gồng mình trở thành bất cứ ai, cứ tự tin là chính mình, nếu chồng thích chiều chuộng hay nấu ăn thì cứ để chồng làm. Dại gì mình lao vào ngăn cản để rước khổ vào thân?

Bao nhiêu năm qua sống với anh tôi chẳng nấu cho chồng bữa nào cả, toàn là anh tự làm!