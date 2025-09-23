Xuất hiện trên podcast Aspire with Emma Grede, Ted Sarandos – đồng CEO của Netflix đã không ngần ngại gọi Meghan Markle là một nhân vật "có tầm ảnh hưởng phi thường". Ông lấy ví dụ cụ thể: Khi Netflix phát sóng trailer phim tài liệu về Meghan và Vương tử Harry, hàng trăm khán giả đã "soi" từng khung hình. Đôi giày rẻ tiền Meghan mua ở một làng nhỏ chỉ trong tích tắc đã hết sạch trên toàn cầu, còn chiếc chăn trị giá 1.500 USD đặt trên ghế cũng được đặt mua đến mức cháy hàng.





Theo ông Sarandos, Meghan không chỉ là một "ngôi sao truyền thông" mà còn là một nguồn năng lượng có thể tạo ra sức mua khổng lồ. Ông nhấn mạnh: "Sức mạnh và ảnh hưởng của cô ấy là điều chúng tôi cần biến thành một chiến lược tổng thể". Netflix cũng tiết lộ rằng show tài liệu về Harry – Meghan từng đạt lượng xem "khủng" ngay khi phát hành.

Tuy nhiên, lời khen có cánh này lại vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận. Một số bình luận thẳng thắn cho rằng ông chủ Netflix đang nhầm lẫn: "Xin ai đó nhắc Ted rằng thành công ấy là nhờ Hoàng gia Anh, không phải Meghan Markle. Chính vì thế, bộ phim tài liệu kia mới là sản phẩm duy nhất thành công, và nó đã cách đây 5 năm!".





Người khác mỉa mai: "Thấy đồng CEO Netflix cố bấu víu vào Meghan mà thật buồn cười. Thương hiệu thật sự phải được xây trên sự tin cậy và giá trị bền vững, chứ không phải mấy danh xưng vay mượn và chiêu trò PR vô tận".

Một số còn châm biếm tỷ lệ dislike khổng lồ của trailer With Love, Meghan: "Ông ấy không thấy tỷ lệ dislike cao ngất à?". Có người kết luận phũ phàng: "Markle không hề có giá trị thương mại. Người ta chỉ quan tâm đến cô ấy vì mác Hoàng gia, thế thôi".





Bất chấp ồn ào, Netflix vẫn đặt cược lớn vào Meghan. Meghan Markle gần đây đã ra mắt thương hiệu cá nhân, kinh doanh các sản phẩm như mứt hoa quả, rượu vang, thậm chí là hoa khô trang trí. Thương hiệu này được tung ra song song với loạt phim trên Netflix. Tháng 12 tới, Meghan sẽ xuất hiện trong một tập phim Giáng sinh đặc biệt do Archewell Productions sản xuất, được quảng bá như một "bữa tiệc ấm áp đầy niềm vui, tình thân và những hướng dẫn trang trí đơn giản để ai cũng có thể làm theo tại nhà".

Rõ ràng, Netflix đang muốn biến Meghan thành "quân bài chủ lực" trên cả truyền thông lẫn thương mại. Nhưng liệu công chúng có còn hứng thú với cái tên này, hay tất cả chỉ là ánh hào quang dần tàn của một cựu thành viên Hoàng gia?

Theo Express