Chuyến thăm Nhật Bản của Vương tử Edward và Vương phi Sophie xứ Edinburgh diễn ra với mật độ dày đặc nhưng đầy dấu ấn. Đại diện cho Vua Charles, cặp đôi đã có những cuộc gặp cấp cao cùng nhiều thành viên Hoàng gia Nhật Bản.





Ngay khi đặt chân tới Tokyo, họ tham dự buổi tiếp đón tại dinh Thượng sứ Anh. Tại đây, Vương tử Edward chủ trì một sự kiện nhằm kêu gọi ủng hộ dự án bảo tồn Mouse-Free Marion - sáng kiến diệt chuột ngoại lai tại đảo Marion, Nam Phi, nơi đang đe dọa sự sống còn của hàng chục loài chim quý hiếm.





Trong những ngày tiếp theo, vợ chồng Vương tử Edward đã gặp gỡ Thái tử Akishino, Thái tử phi Kiko và Hoàng tử Hisahito, sau đó là cuộc hội kiến trang trọng với Hoàng đế Naruhito và Hoàng hậu Masako tại Hoàng cung. Họ cũng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, bao gồm nghi lễ trồng cây và theo dõi một trận đấu sumo truyền thống.





Điểm nhấn đặc biệt chính là chuyến đi tới Osaka. Tại EXPO 2025, Vương phi Sophie đã cùng Công chúa Takamado tham quan gian Women’s Pavilion – nơi tôn vinh những thành tựu vượt bậc của phụ nữ toàn cầu. Công chúa Takamado, tên khai sinh là Hisako Tottori, vốn là quả phụ của Vương tử Takamado Norihito – em họ của Hoàng đế Naruhito cũng thể hiện sự gần gũi và tinh thần hợp tác trong buổi gặp gỡ này.

Trong phần thảo luận, Vương phi Sophie gây ấn tượng mạnh khi tham gia tọa đàm về vai trò và những thành tựu của phụ nữ trong thế kỷ 21, khẳng định tầm quan trọng của tiếng nói nữ giới trong đổi mới và sáng tạo toàn cầu.





Song song đó, Vương tử Edward và Vương phi Sophie còn được giới thiệu các gian trưng bày công nghệ tại khu triển lãm của Anh và Nhật Bản. Không dừng lại ở các sự kiện chính thức, họ còn dành thời gian tới thăm Koyasan – quần thể tu viện Phật giáo Shingon được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, tọa lạc trên núi cao linh thiêng gần Osaka.

Chuyến công du lần này không chỉ thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nhật Bản, mà còn củng cố hình ảnh Hoàng gia Anh như một “cầu nối mềm” trong việc thúc đẩy các giá trị nhân văn, văn hóa và môi trường.

