Ông nội mới mất chưa bao lâu, Hoàng tử Harry có hành động kỳ lạ trên sóng truyền hình, bôi nhọ danh tiếng Hoàng gia Anh

Harry đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi xuất hiện trong chương trình The Me You Can't See trên Apple TV+. Trong bộ phim tài liệu nói về sức khỏe tinh thần, Harry lần lượt chỉ trích cha đẻ và gia đình khi thờ ơ và phớt lờ trước nỗi đau của vợ chồng anh.

Hoàng tử 36 tuổi cho hay, anh từng có quãng thời gian ác mộng khi luôn rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ trong lúc xuất hiện nơi đông người. Theo Harry, chính trị liệu tâm lý đã giúp anh "phá vỡ chu kỳ lặp lại của lịch sử" với nỗi đau di truyền trong gia đình.

Harry chia sẻ nỗi đau tinh thần khi sống trong Hoàng gia Anh.

"Tôi biết nếu mình không tham gia trị liệu và tự mình xử lý, tôi có thể mất đi người phụ nữ mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình để ở bên", Harry nói.

Trong bộ phim tài liệu, Harry đã cho phép quay và phát sóng những hình ảnh mà anh gọi đó là phương pháp "trị liệu chấn thương tâm lý nặng nề" có tên gọi la EMDR. Theo truyền thông, EMDR có nghĩa là "Giải mẫn cảm chuyển động nhãn cầu và tái nhận thức", một phương pháp để chữa trị các tổn thương sau sang chấn tâm lý.

Harry làm hành động mà anh gọi đó là phương pháp trị liệu tinh thần cho mình.

Khoảnh khắc gây nhiều ý kiến trái chiều của Harry.

Harry cho hay anh sử dụng phương pháp này do nỗi lo sợ mỗi khi trở về quê nhà. Vị hoàng tử nhắm mắt, xoa vào lồng ngực, dùng hai bàn tay vỗ vai mình, sống lại ký ức cũ và cảm nhận bản thân đang được chữa lành sau nhiều năm bị ám ảnh bởi cảm giác khủng hoảng khi về Anh.

Công tước xứ Sussex nói rằng anh luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn mỗi khi quay lại London và đó là tác động từ những ký ức đau buồn, những gì đã xảy ra với mẹ anh, những gì anh đã nhìn thấy. Harry cho hay mình đã không nhận ra vấn đề tâm lý bên trong bản thân cho đến khi thực hiện liệu pháp này.

Tuy nhiên hành động trên của Harry đã nhận về muôn vàn chỉ trích. Thay vì đồng cảm với những gì mà anh chia sẻ thì đa số ý kiến đều cho rằng Harry là một "kẻ hèn nhát" và mọi thứ anh làm đều giống như "trò hề". Không một ai muốn lên sóng nói về cách trị liệu của bản thân một cách lố bịch như vậy.

Hành động của Harry bị cho là lố bịch, bôi nhọ danh tiếng hoàng gia.

Một số ý kiến khác thì cho hay Harry đang sử dụng chiêu trò để cố tỏ ra bản thân bị tổn thương nặng nề khiến anh buộc phải đi tìm phương pháp để điều trị. Nhiều người dùng mạng bình luận rằng hành động trên của Harry là đang bôi nhọ hình ảnh cao quý của Hoàng gia.

Hiện phía gia đình hoàng gia vẫn giữ im lặng sau cuộc "dội bom" mới của Harry.

Nguồn: Daily Mail