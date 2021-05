Hoàng tử Harry tiết lộ chi tiết việc Meghan Markle lên kế hoạch tự kết liễu đời mình nhưng lại từ bỏ với lý do đặc biệt

Vào ngày 20/5, trong phần mở đầu của loạt phim tài liệu "The Me You Can't See" (Con người tôi mà bạn không thể thấy) do Harry hợp tác sản xuất với bà hoàng truyền thông Oprah, Công tước xứ Sussex tiếp tục "dội bom" lên gia đình mình với những tuyên bố gây sốc.

Không chỉ lên án việc bị gia đình "bỏ mặc hoàn toàn" khi vợ chồng anh cần sự giúp đỡ, Công tước xứ Sussex còn nhắc tới chi tiết Meghan từng có ý định tự tử khi đang mang thai con trai đầu lòng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Harry quyết định dứt áo ra đi.

Theo Harry, Meghan đã lên kế hoạch tự kết liễu đời mình. Nữ công tước xứ Sussex nói với chồng rằng cô định tự tử ngay trước khi họ có lịch tham dự một sự kiện từ thiện ở nhà hát Royal Albert Hall (London, Anh) vào năm 2019.

Harry kể chi tiết về kế hoạch Meghan định kết liễu đời mình khi mang thai.

Harry nói: "Tôi cảm thấy xấu hổ về cách tôi xử lý sự việc đó. Và tất nhiên, đó là vì cái hệ thống mà chúng tôi đang ở trong đó và những trách nhiệm cùng bổn phận mà chúng tôi phải làm. Thế rồi chúng tôi đã thay đồ và bước lên một chiếc xe có cảnh sát hộ tống rồi tới Royal Albert Hall để dự một sự kiện từ thiện. Sau đó, chúng tôi bước ra trước rất nhiều máy ảnh và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn".

Harry cho hay, dù có ý định tự sát nhưng Meghan đã không thực hiện kế hoạch này chỉ vì cô không muốn anh phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào khác.

Công tước xứ Sussex chia sẻ: "Điều ngăn cô ấy thực hiện ý định tự tử chỉ là vì sẽ thật bất công đối với tôi sau tất cả những gì đã xảy ra với mẹ tôi, cô ấy không muốn tôi mất đi người phụ nữ quan trọng nào nữa. Ngoài ra, cô ấy còn đang mang trong mình một đứa trẻ, là con của chúng tôi".

Meghan từ bỏ ý định tự tử vì sợ Harry tổn thương một lần nữa.

Harry cũng lên tiếng bênh vực vợ về ý định từng muốn tìm đến cái chết của cô. Chàng hoàng tử 36 tuổi cho hay: "Điều đáng sợ nhất là sự sáng suốt trong suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy không bị điên. Cô ấy hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng vào buổi đêm tĩnh lặng, những ý nghĩ ấy khiến cô ấy không ngủ được".

Sau khi tham dự sự kiện từ thiện vào tối hôm đó, Harry thừa nhận cảm thấy vô cùng xấu hổ trước vợ. Đây cũng là lúc anh nhận ra, họ không thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại.

Harry chia sẻ: "Khi vợ chồng tôi ngồi trên những chiếc ghế đó, chúng tôi nắm chặt tay nhau. Khoảnh khắc đèn tắt sáng, Meghan bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy nhưng tôi cũng giận bản thân mình khi chúng tôi đang mắc kẹt trong tình huống này.

Tôi rất xấu hổ vì để mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này. Tôi xấu hổ khi là thành viên hoàng gia. Bởi vì tôi đã không nhận được từ gia đình những gì mà tôi cần.

Sau đó, tôi có một cậu con trai, người mà tôi chỉ muốn tập trung vào. Mỗi lần nhìn vào mắt con, tôi tự hỏi liệu vợ mình có giống với mẹ tôi không và tôi nhận thấy mình cần chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ này".

Harry và Meghan trong sự kiện từ thiện ở nhà hát Royal Albert Hall (London, Anh) năm 2019.

Harry nói rằng lịch sử đang lặp lại khi mẹ anh bị truy sát đến chết trong lúc đang hẹn hò với một người không phải người da trắng. Bản thân Harry đã cảm thấy lo lắng khi anh bắt đầu hẹn hò với Meghan, một người phụ nữ da màu.

Được biết, sau khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu, Harry còn góp mặt trên chương trình Good Morning America (GMA - Chào buổi sáng nước Mỹ) vào ngày 21/5 và không ai biết chắc Harry còn tiết lộ sự thật gây sốc nào về cuộc sống của anh trong gia đình hoàng gia hay không.

Nguồn: Daily Mail