Từ sự kiện được kỳ vọng sẽ tổ chức thật long trọng, thế nhưng buổi lễ trao sash chính thức ở Miss Universe 2025 diễn ra theo kịch bản không thể tưởng tượng. Vì những mâu thuẫn trong cách vận hành các hoạt động giữa đơn vị chủ nhà là Miss Universe Thailand (MUT) với tổ chức Miss Universe (MUO), ông Nawat đã không kiềm chế cảm xúc, quát mắng thí sinh và còn gọi bảo vệ đến địa điểm diễn ra lễ trao sash khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Loạt thí sinh bỏ ra về và tuyên bố rút khỏi cuộc thi sau những phát ngôn của ông Nawat khiến Miss Universe 2025 trở thành đề tài bị chê cười khắp các diễn đàn sắc đẹp. Sau ồn ào, ông Nawat - chủ tịch MUT - đã có buổi livestream để kể rõ tình huống trong buổi lễ trao sash, ngoài ra ông cũng gửi lời xin lỗi và hứa hẹn với người hâm mộ nhan sắc sẽ chăm sóc tốt các thí sinh, không để drama tái diễn.

Ông Nawat mở livestream kể drama từ khi cuộc thi diễn ra, đỉnh điểm là buổi trao sash hỗn loạn hôm 4/11

Trong buổi phát trực tiếp, ông Nawat cho biết mình chịu nhiều áp lực và căng thẳng trong quá trình tổ chức, đồng thời thừa nhận mọi chuyện đã đi quá xa. "Tôi là người chi trả cho tất cả mọi thứ, nên tôi muốn các thí sinh quay video quảng bá để đổi lại giá trị hợp tác. Nhưng tôi không ép buộc ai cả. Nếu họ không muốn, tôi sẽ tôn trọng điều đó" - ông nói.

Ông Nawat tiết lộ có khoảng 20 thí sinh đã từ chối quay video quảng bá cho các nhà tài trợ. Đó là nguyên do chủ tịch MUT muốn làm rõ vấn đề với các thí sinh để có câu trả lời với đối tác. Ông Nawat cho biết từ góc nhìn của mình thì có một nhóm các thí sinh được ưu ái, tạo ra cảm giác không công bằng cho cuộc thi. Về chi tiết gọi bảo vệ vào phòng, ông Nawat lý giải rằng chỉ vì cảm thấy sợ hãi và lo ngại có sự cố xảy ra, chứ không có ý làm tổn thương hay gây áp lực cho thí sinh.

Ông Nawat chia sẻ: "Tôi đã xin lỗi 75 thí sinh còn lại vì những gì xảy ra. Tôi mong mọi người hiểu cho tôi vì tôi đã gặp rất nhiều rắc rối. Trong 3 ngày qua không có đại diện nào của tổ chức MUO sang Thái Lan để làm việc. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể để các bạn cảm thấy thoải mái và an toàn. Sẽ không có chuyện tương tự xảy ra lần nữa". Bên cạnh đó, ông Nawat cho biết đã trao đổi với MUO để tìm ra hướng đi chung. Về Miss Universe Mexico - người đã tranh chấp với ông Nawat trong lễ trao sash - chủ tịch MUT cho biết mọi chuyện đã ổn và sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt trong thời gian tới.

Ông Nawat cho biết cuộc thi vẫn sẽ tiếp tục và MUT và MUO sẽ làm việc để tìm ra hướng đi chung

Chiều 4/11, tại buổi lễ trao sash Miss Universe 2025, ông Nawat muốn làm rõ câu chuyện nhiều thí sinh từ chối tham gia quảng bá các hoạt động do đơn vị chủ nhà phát động. Căng thẳng bùng nổ khi một thí sinh đứng dậy phản đối. Ông Nawat được cho là đã quát mắng và nói cô thiếu lịch sự, khiến người đẹp lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu có lịch sự với tôi". Không khí trong khán phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Ông Nawat gọi bảo vệ vào, khiến nhiều thí sinh bật khóc, la ó, thậm chí tuyên bố bỏ thi và đứng lên định rời khỏi hội trường. Trước phản ứng đó, ông Nawat lớn tiếng cảnh cáo: "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa". Chỉ vài giây sau, livestream buổi lễ bị cắt đột ngột, để lại sự bàng hoàng cho toàn bộ thí sinh và khán giả theo dõi.

Không lâu sau sự cố, Miss Universe Mexico đã lên tiếng trong cuộc phỏng vấn nhanh với truyền thông quốc tế. Cô xác nhận mình là người bị ông Nawat quát mắng và xúc phạm ngay tại chỗ. "Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Nhưng những gì ông ấy làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là 'ng* ng**' chỉ vì có vấn đề với phía ekip Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công", Miss Universe Mexico chia sẻ.

Các thí sinh Miss Universe bỏ ra về vì hành động của ông Nawat

Sau loạt ồn ào gây chấn động tại buổi lễ trao sash, MUO đã chính thức lên tiếng. Trong đoạn video được phát đi bởi ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe - khẳng định rõ quan điểm và ranh giới quyền hạn giữa đơn vị chủ quản và bên đăng cai tổ chức. Ông Rocha tuyên bố:

"Rất tiếc ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai, ông ta cần phải kiểm soát và dừng lại những hành động này. Ông ấy chỉ là người đăng cai, tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn", ông Raul Rocha tuyên bố.

Bên cạnh đó, chủ cuộc thi thừa nhận mối quan tâm ngày càng tăng của công chúng, đồng thời trấn an người hâm mộ, các đối tác và các tổ chức quốc gia rằng thương hiệu Miss Universe vẫn luôn cam kết duy trì sự liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.