Tối 4/11, ban tổ chức Miss Universe (MUO) phát đi tuyên bố sau ồn ào xung đột giữa ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu đơn vị đăng cai và thí sinh tại lễ trao sash vào chiều cùng ngày.

MUO khẳng định sẽ cam kết "duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tôn trọng, an toàn và minh bạch" cho toàn bộ thí sinh.

Trong thông báo, MUO cho biết một phái đoàn cấp cao do Tổng giám đốc Mario Búcaro dẫn đầu nhanh chóng có mặt tại Thái Lan nhằm điều phối các hoạt động, đảm bảo môi trường chuyên nghiệp và an toàn cho toàn bộ thí sinh.

Tổ chức Miss Universe lên tiếng về ồn ào của ông Nawat.

Theo đó, tất cả các lịch trình và hoạt động vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, với sự phối hợp toàn diện từ nước chủ nhà và tổ chức Miss Grand International.

Tổ chức MUO khẳng định muốn mang đến cuộc thi mang tầm vóc toàn cầu, phản ánh giá trị đa dạng, trao quyền và hòa nhập. Đó là những yếu tố làm nên di sản lâu đời của Miss Universe

"Chúng tôi kiên định với sứ mệnh lan tỏa sự hợp tác, tôn trọng và mở ra cơ hội cho phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ chung tay với tất cả đối tác để tạo nên một trải nghiệm an toàn, đầy cảm hứng và đáng nhớ cho mọi đại biểu tham gia", tổ chức MUO thông báo.

Trước đó tại buổi lễ trao sash của Miss Universe 2025 vào chiều 4/11, ông Nawat có thái độ gay gắt, yêu cầu các quốc gia “không hợp tác với ê-kíp quay quảng bá sản phẩm” phải đứng dậy nhận lỗi, nhưng không ai phản hồi. Sau đó, ông chỉ đích danh đại diện Mexico, cáo buộc cô từ chối đăng tải hình ảnh quảng bá cho Thái Lan.

Không khí trở nên căng thẳng khi một thí sinh khác lên tiếng phản đối khiến ông nổi giận, yêu cầu cô “ngồi xuống” và gọi bảo vệ vào phòng. Sự việc khiến một số thí sinh bật khóc, nhiều người rời khỏi phòng họp, trong khi ông Nawat lớn tiếng: “Ai bỏ đi thì không cần thi nữa”.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền video đương kim Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig đòi quay về nước sau khi chứng kiến ồn ào tại lễ trao sash.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology tiết lộ phía Miss Universe đã xử lý sự việc ổn thỏa. Theo nguồn tin, ông Mario Búcaro cùng các nhà sản xuất của Miss Universe Thailand trao đổi và thống nhất rằng buổi lễ sẽ tổ chức lại mà không có sự tham gia của ông Nawat.

Ông Nawat khiến nhiều thí sinh tỏ thái độ không hài lòng.

Cuộc thi Miss Universe 2025 bắt đầu nhập cuộc vào ngày 2/11 tại Thái Lan, với sự góp mặt của hơn 120 thí sinh. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, loạt tranh cãi nổ ra khiến cuộc thi sớm đối mặt sóng gió. Sự việc nhanh chóng khiến dư luận quốc tế phẫn nộ, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng với ban tổ chức cuộc thi năm nay.

Bất chấp tình huống căng thẳng, đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang vẫn tiếp tục tỏa sáng trong những ngày đầu nhập cuộc tại Miss Universe. Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay, Hương Giang nhận được nhiều quan tâm của truyền thông quốc tế.

Đại diện Việt Nam vẫn giữ phong độ tốt từ đầu cuộc thi.

Với phong thái rạng rỡ và thái độ tích cực, đại diện Việt Nam đang giữ phong độ tốt tại cuộc thi. Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan.