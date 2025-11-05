Sau loạt ồn ào gây chấn động tại buổi lễ trao sash chiều 4/11, tổ chức Miss Universe (MUO) đã chính thức lên tiếng. Trong đoạn video được phát đi bởi ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe - khẳng định rõ quan điểm và ranh giới quyền hạn giữa đơn vị chủ quản và bên đăng cai tổ chức. Ông Rocha tuyên bố:

"Rất tiếc ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai, ông ta cần phải kiểm soát và dừng lại những hành động này. Ông ấy chỉ là người đăng cai, tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn", ông Raul Rocha tuyên bố.

Bên cạnh đó, chủ cuộc thi thừa nhận mối quan tâm ngày càng tăng của công chúng, đồng thời trấn an người hâm mộ, các đối tác và các tổ chức quốc gia rằng thương hiệu Miss Universe vẫn luôn cam kết duy trì sự liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

Kết thúc bài phát biểu, ông tái khẳng định cam kết của tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ trong việc mang đến một môi trường công bằng, trao quyền và hòa nhập cho tất cả thí sinh khi họ tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Miss Universe.

Chủ tổ chức Miss Universe đã lên tiếng về ồn ào những ngày qua

Trước đó, khi sự việc trong buổi trao sash xảy ra, MUO cũng cho biết một phái đoàn cấp cao do Tổng giám đốc Mario Búcaro dẫn đầu nhanh chóng có mặt tại Thái Lan nhằm điều phối các hoạt động, đảm bảo môi trường chuyên nghiệp và an toàn cho toàn bộ thí sinh.

Theo đó, tất cả các lịch trình và hoạt động vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, với sự phối hợp toàn diện từ nước chủ nhà và tổ chức Miss Grand International.

"Chúng tôi kiên định với sứ mệnh lan tỏa sự hợp tác, tôn trọng và mở ra cơ hội cho phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ chung tay với tất cả đối tác để tạo nên một trải nghiệm an toàn, đầy cảm hứng và đáng nhớ cho mọi đại biểu tham gia", tổ chức MUO thông báo.

Miss Universe đang cử phái đoàn sang làm việc với đơn vị chủ nhà

Chiều 4/11 diễn ra buổi lễ trao sash chính thức dành cho các thí sinh tham dự Miss Universe 2025 tại Thái Lan. Thế nhưng, thay vì khung cảnh long trọng như dự kiến, sự kiện đã biến thành một "bãi chiến trường" với hàng loạt drama và cuối cùng bị hủy bất ngờ.

Theo đó, ông Nawat chủ trì buổi lễ trao sash. Trước khi diễn ra, chủ tịch Miss Universe Thái Lan đã yêu cầu những thí sinh nào không đồng ý cho ekip quay TVC quảng bá các hoạt động tự giác đứng lên, nhưng không ai làm theo. Ông Nawat cho biết đã có danh sách 20 người không hợp tác và sau đó gọi thẳng Miss Universe Mexico để chất vấn.

Căng thẳng bùng nổ khi một thí sinh đứng dậy phản đối. Ông Nawat được cho là đã quát mắng và nói cô thiếu lịch sự, khiến người đẹp lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu có lịch sự với tôi". Không khí trong khán phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Ông Nawat gọi bảo vệ vào, khiến nhiều thí sinh bật khóc, la ó, thậm chí tuyên bố bỏ thi và đứng lên định rời khỏi hội trường. Trước phản ứng đó, ông Nawat lớn tiếng cảnh cáo: "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa". Chỉ vài giây sau, livestream buổi lễ bị cắt đột ngột, để lại sự bàng hoàng cho toàn bộ thí sinh và khán giả theo dõi.