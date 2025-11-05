Cuộc thi Miss Universe 2025 bắt đầu nhập cuộc vào ngày 2/11 tại Thái Lan, với sự góp mặt của hơn 120 thí sinh. Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày, loạt tranh cãi nổ ra khiến cuộc thi sớm đối mặt sóng gió.

Lùm xùm giữa ban tổ chức và đơn vị đăng cai

Ngay ngày đầu tiên, cuộc thi vướng vào lùm xùm khi ban tổ chức Miss Universe (MUO) và đơn vị chủ nhà Miss Universe Thái Lan (MUT) - do ông Nawat đứng đầu công khai đáp trả lẫn nhau.

Nguyên nhân bắt nguồn từ chiến dịch bình chọn trực tuyến có tên “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do MUT phát động. Hoạt động này khuyến khích người hâm mộ tương tác với ảnh của các thí sinh trên trang Facebook của MUT. 10 người đẹp có lượt tương tác cao nhất sẽ được dự tiệc và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Lùm xùm giữa ban tổ chức Miss Universe và đơn vị đăng cai gây chú ý.

Tuy nhiên sau đó, tổ chức MUO phát đi thông cáo cảnh báo về việc một số cá nhân và tổ chức lợi dụng thương hiệu cuộc thi để tổ chức sự kiện mà không được ủy quyền. Tổ chức khẳng định đây không phải hoạt động chính thức và không đại diện cho giá trị của Miss Universe.

Ngay lập tức, công ty của ông Nawat ra tuyên bố phản hồi, khẳng định chiến dịch bình chọn trên mạng xã hội nằm trong gói marketing đã được Miss Universe phê duyệt cho nước chủ nhà. Đơn vị này cho rằng họ có toàn quyền triển khai các hoạt động quảng bá tại Thái Lan, đồng thời bày tỏ tiếc nuối vì thông báo của MUO khiến công chúng hiểu lầm.

Theo đơn vị đăng cai, họ được ủy quyền toàn phần về hoạt động quảng bá trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan, và cho biết đang xem xét khía cạnh pháp lý, không loại trừ khả năng khởi kiện ban tổ chức.

Bị nghi quảng cáo ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp

Ngay trong ngày thứ 2 diễn ra cuộc thi, tổ chức Miss Universe (MUO) tiếp tục bị tố cho phép thí sinh quay video quảng bá cho nền tảng cờ bạc trực tuyến trong khuôn viên khách sạn. Hành vi này vi phạm pháp luật Thái Lan và gây ảnh hưởng đến hình ảnh nước chủ nhà.

Sau khi vụ việc bị phát hiện và báo tin cho ban tổ chức ở Thái Lan, lực lượng an ninh lập tức phối hợp với cảnh sát để kiểm tra.

Ông Nawat Itsaragrisil - Giám đốc điều hành Công ty Miss Grand International Public Company Limited (MGI), đồng thời là Trưởng ban tổ chức Miss Universe Thái Lan, đã đến đồn cảnh sát để cung cấp thông tin và khẳng định công ty không liên quan đến hành động trái phép.

"Casino trực tuyến là bất hợp pháp ở Thái Lan. Họ không nói với chúng tôi về nhà tài trợ này" , ông Nawat chia sẻ.

Cảnh sát gỡ bỏ băng rôn quảng cáo ứng dụng cờ bạc tại nơi tổ chức Miss Universe 2025.

Chủ tịch Miss Grand International khẳng định việc này không chỉ bất hợp pháp ở Thái Lan mà còn vi phạm luật pháp và tôn giáo của nhiều quốc gia khác. Ban tổ chức Miss Universe để các thí sinh chụp ảnh và quay video clip quảng bá cho casino trực tuyến. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và tiếp tục điều tra.

Hiện ồn ào giữa ban tổ chức và đơn vị đăng cai vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng yêu thích các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Người hâm mộ chờ đợi thông tin từ các bên và liên tục bày tỏ lo ngại nguy cơ cuộc thi có thể bị hoãn nếu mâu thuẫn còn tiếp diễn.

Đại diện Việt Nam giữ phong độ tốt những ngày đầu nhập cuộc.

Bất chấp tình huống căng thẳng, đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang vẫn tiếp tục tỏa sáng trong những ngày đầu nhập cuộc tại Miss Universe. Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay, Hương Giang nhận được nhiều quan tâm của truyền thông quốc tế.

Với phong thái rạng rỡ và thái độ tích cực, đại diện Việt Nam đang giữ phong độ tốt tại cuộc thi. Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Thái Lan.