Miss Universe 2025 đang là mùa thi bất ổn nhất trong lịch sử khi vừa mới khởi tranh đã liên tiếp bùng nổ drama. Theo đó, giữa tổ chức Miss Universe (MUO) và đơn vị chủ nhà là Miss Universe Thái Lan (MUT) đã có những tranh chấp trong hoạt động "Special Dinner & Talk Show" (tạm dịch: Buổi ăn tối và trò chuyện đặc biệt) do ông Nawat phát động).

Cho đến sáng 4/11 (theo giờ Việt Nam), MUO đã đăng tải thông cáo mới gửi đến các thí sinh và người hâm mộ nhan sắc toàn cầu. Tổ chức này khẳng định cuộc thi đề cao phẩm giá, sự chính trực và sức khỏe tinh thần của từng cô gái. Bên cạnh đó, MUO nhấn mạnh kết quả cuối cùng được đánh giá dựa trên 4 phần thi đã được công bố, không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khác.

Miss Universe nhấn mạnh: "Bạn không chỉ là thí sinh, mà còn là đại sứ của niềm hy vọng, trí tuệ và sự trao quyền cho phụ nữ. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ không cho phép hình ảnh, sự hiện diện hay bản sắc của bạn bị sử dụng theo cách làm giảm giá trị hoặc đi ngược lại những giá trị mà tổ chức này theo đuổi.

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, tôi xin khẳng định lại rằng cuộc thi bao gồm bốn phần thi chính thức được tính vào kết quả chung cuộc: Phỏng vấn cá nhân, Trình diễn trang phục dân tộc, Trình diễn váy dạ hội và Trình diễn áo tắm. Chỉ bốn phần thi này mới được ban giám khảo chính thức xem xét để quyết định kết quả cuối cùng của cuộc thi. Không thí sinh nào được ưu tiên hay hưởng lợi thế ngoài bốn hạng mục chính thức nói trên. Tính toàn vẹn của quy trình chấm điểm là tuyệt đối và sẽ được duy trì với sự chuyên nghiệp cao nhất".

Văn bản Miss Universe phát đi sau loạt lùm xùm liên quan đến hoạt động bình chọn để ăn tối cùng ông Nawat

Trước đó, MUT đã phát động một chiến dịch bình chọn online với tên gọi "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt", trong đó kêu gọi khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh của các thí sinh trên fanpage Miss Universe Thailand. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có buổi ăn tối và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Sáng 3/11, phía Miss Universe bất ngờ đăng tải thông báo khẳng định đây là hoạt động trái phép, chưa được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Đến trưa cùng ngày, phía MUT lập tức đáp trả. Ông Nawat cùng ekip tuyên bố chiến dịch bình chọn này là một phần của gói PR chính thức, đã được phía chủ nhà đăng cai toàn quyền thực hiện. MUT khẳng định họ được ủy quyền quản lý các hoạt động quảng bá trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan, đồng thời cho biết đang xem xét khía cạnh pháp lý và không loại trừ khả năng kiện tụng với MUO nếu cần thiết.

Mâu thuẫn leo thang khi ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe - đăng tải story ẩn ý, mỉa mai tình hình cổ phiếu Miss Grand International - công ty của ông Nawat - rớt thảm. Cho đến chiều 3/11, loạt kênh truyền thông đưa tin ông Nawat đã báo cảnh sát địa phương đến địa điểm tổ chức Miss Universe và cáo buộc BTC đã cho phép công ty nghi liên quan đến cờ bạc làm nhà tài trợ của mùa thi năm nay.

Ông Nawat - chủ tịch Miss Universe Thái Lan và ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe liên tục đấu tố căng thẳng

Hình ảnh ông Nawat làm việc với cảnh sát khi phát hiện một logo được cho liên quan đến cờ bạc

Hiện tại, kết quả bình chọn trên fanpage MUT của Hương Giang đang xếp thứ 2. Tuy nhiên sau những thông báo từ MUO, nhiều người hâm mộ sắc đẹp bày tỏ sự hoang mang về việc hoạt động của ông Nawat sẽ đi về đâu, và việc các thí sinh tham gia buổi ăn tối với ông Nawat có nằm trong lịch trình chung hay không.