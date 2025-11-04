Đúng như lịch trình, chiều 4/11 diễn ra buổi lễ trao sash chính thức dành cho các thí sinh tham dự Miss Universe 2025 tại Thái Lan. Thế nhưng, thay vì khung cảnh long trọng như dự kiến, sự kiện đã biến thành một "bãi chiến trường" với hàng loạt drama và cuối cùng bị hủy bất ngờ.

Theo đó, ông Nawat chủ trì buổi lễ trao sash. Trước khi diễn ra, chủ tịch Miss Universe Thái Lan đã yêu cầu những thí sinh nào không đồng ý cho ekip quay TVC quảng bá các hoạt động tự giác đứng lên, nhưng không ai làm theo. Ông Nawat cho biết đã có danh sách 20 người không hợp tác và sau đó gọi thẳng Miss Universe Mexico để chất vấn.

Căng thẳng bùng nổ khi một thí sinh đứng dậy phản đối. Ông Nawat được cho là đã quát mắng và nói cô thiếu lịch sự, khiến người đẹp lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu có lịch sự với tôi". Không khí trong khán phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Ông Nawat gọi bảo vệ vào, khiến nhiều thí sinh bật khóc, la ó, thậm chí tuyên bố bỏ thi và đứng lên định rời khỏi hội trường. Trước phản ứng đó, ông Nawat lớn tiếng cảnh cáo: "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa". Chỉ vài giây sau, livestream buổi lễ bị cắt đột ngột, để lại sự bàng hoàng cho toàn bộ thí sinh và khán giả theo dõi.

Các thí sinh Miss Universe bỏ ra về vì hành động của ông Nawat

Không lâu sau sự cố, Miss Universe Mexico đã lên tiếng trong cuộc phỏng vấn nhanh với truyền thông quốc tế. Cô xác nhận mình là người bị ông Nawat quát mắng và xúc phạm ngay tại chỗ. "Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Nhưng những gì ông ấy làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là 'ng* ng**' chỉ vì có vấn đề với phía ekip Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công", Miss Universe Mexico chia sẻ.

Bên cạnh đó, đương kim Miss Universe - Victoria Kjær Theilvig - cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước tình hình diễn ra và cho biết sẽ trở về nước.

Tình cảnh hỗn loạn tại buổi trao sash Miss Universe 2025

Trước đó, Miss Universe Thailand - đơn vị chủ nhà - đã phát động một chiến dịch bình chọn online với tên gọi "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt", trong đó kêu gọi khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh của các thí sinh trên fanpage Miss Universe Thailand. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có buổi ăn tối và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Sáng 3/11, phía Miss Universe bất ngờ đăng tải thông báo khẳng định đây là hoạt động trái phép, chưa được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Đến trưa cùng ngày, phía MUT lập tức đáp trả. Ông Nawat cùng ekip tuyên bố chiến dịch bình chọn này là một phần của gói PR chính thức, đã được phía chủ nhà đăng cai toàn quyền thực hiện. MUT khẳng định họ được ủy quyền quản lý các hoạt động quảng bá trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan, đồng thời cho biết đang xem xét khía cạnh pháp lý và không loại trừ khả năng kiện tụng với MUO nếu cần thiết.

Mâu thuẫn leo thang khi ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe - đăng tải story ẩn ý, mỉa mai tình hình cổ phiếu Miss Grand International - công ty của ông Nawat - rớt thảm. Cho đến chiều 3/11, loạt kênh truyền thông đưa tin ông Nawat đã báo cảnh sát địa phương đến địa điểm tổ chức Miss Universe và cáo buộc BTC đã cho phép công ty nghi liên quan đến cờ bạc làm nhà tài trợ của mùa thi năm nay.