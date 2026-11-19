Người ta thường nói muốn chinh phục trái tim phụ nữ phải có sự chân thành, còn anh Trung Thành (43 tuổi) lại có thêm cả một "kho chiến thuật". Từ mua sầu riêng, rủ đi ăn đồ nướng đến vay tiền mua mèo Anh tặng người thương..., ông bầu show năm nào đã thành công cưới được cô ca sĩ kém mình 9 tuổi, dù thời điểm đó đang trắng tay, nợ nần chồng chất.

Thời hoàng kim chiều người cũ hết nấc, đến lượt vợ thì "cháy túi"... nghĩ nó cay

Chuyện tình của anh Trung Thành (43 tuổi) và chị Hoa (35 tuổi) bắt đầu từ những lần gặp gỡ trong công việc. Khi còn là sinh viên, chị Hoa từng đi hát tại các phòng trà và sự kiện với nghệ danh Khánh Băng. Trong khi đó, anh Thành từng học Nhạc viện rồi chuyển sang làm bầu show, bởi vậy cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Tuy nhiên, ngày ấy anh Thành đã có người yêu, còn cô ca sĩ phòng trà khí đó cũng chỉ xem anh như một người quen trong công việc. Sau một thời gian, chị Hoa cũng có bạn trai. Đúng lúc ấy, anh Thành gặp biến cố lớn trong kinh doanh, từ một ông bầu show có tiền bạc, công việc thuận lợi, bỗng rơi vào cảnh phá sản và nợ nần.

"Hình như là cái văn tán gái khi mới đầu mà quen thì cứ hay kể những cái chuyện đấy để lấy niềm tin hay sao ấy. Hồi ấy chưa liên quan gì, mình nghe thì thấy cũng vui, nghĩ ông này kể chuyện cũng rất là thật, cũng là con người không giấu giếm cái gì.

Nhưng sau này thỉnh thoảng nhớ lại những câu chuyện đấy thì cảm thấy nó hơi cay cay" - chị Hoa kể lại.

Nghe anh Thành tâm sự thì những người yêu trước của anh đều gặp anh vào thời kỳ hoàng kim, khi anh có công việc tốt, tiền bạc rủng rỉnh. Những dịp 8/3 hay 20/10, anh không chỉ đưa bạn gái đi ăn mà còn hào phóng mời cả bạn của người yêu.

Ấy vậy mà đến lượt chị Hoa, anh Thành lại vừa vỡ nợ, trong tay chẳng còn tài sản gì. Cô dí dỏm than thở, người ta được yêu lúc chồng có tất cả, còn mình lại xuất hiện đúng lúc anh Thành chẳng còn gì, thậm chí còn gánh cả đống nợ.

"Ông chú" tung chiêu từ dạ dày đến trái tim, vay cả tiền mua mèo để lấy lòng người thương

Về phía anh Thành, sau biến cố kinh doanh, anh bắt đầu nhìn nhận lại các mối quan hệ và nghiêm túc nghĩ đến chuyện tìm người đồng hành lâu dài. Trong quá trình đó, anh âm thầm hỏi han bạn bè về Khánh Băng. Khi nghe mọi người nhận xét cô gái này đi diễn xong là về ngay, không la cà quán xá, anh càng thêm ưng bụng.

Khi được hỏi tại sao anh lại gọi cho chị Hoa, mà không phải là người khác, anh Thành chia sẻ: "Giai đoạn gọi là chín mùi của trí tuệ đàn ông, mình cũng vừa trải qua biến cố về công việc, mình rà soát lại các mối quan hệ xung quanh".

Anh Thành còn gọi điện cho một vài người bạn thân thiết để dò hỏi kiểu: "Thấy Khánh Băng (nghệ danh hồi đi hát của Hoa) thế nào?", thì đa phần mọi người đều nói: "Bạn này được đó anh ơi, đi diện về là về ngay chứ không la cà quán xá". Trong thâm tâm của ông bầu khi đó đã ưng cô gái này rồi.

Có điều, chị Hoa lúc ấy vẫn đang có người yêu. Muốn chinh phục được cô gái này, anh Thành hiểu rằng chỉ ngồi yên chờ duyên số là chưa đủ, phải có "chiến thuật" hẳn hoi.

"Bạn này thích ăn sầu riêng, và thi thoảng mình mua quả sầu riêng mấy anh em ngồi ăn. Bạn này thích đồ nướng, thì mình lại chờ ngày nào không có show diễn lại rủ mấy anh chị em đi ăn đồ nướng. Mình ngẫm rồi cái con đường ngắn nhất là từ dạ dày đến trái tim".

Nhưng sầu riêng hay đồ nướng vẫn chưa phải tuyệt chiêu đáng nhớ nhất. "Nước đi" khiến chị Hoa bất ngờ về sau lại là một chú mèo Anh.

Nhận thấy cô gái mình thích thường xem video mèo và rất mê giống mèo này, anh Thành quyết định mua một con để tặng. Đáng nói, chú mèo có giá khoảng 4,5 triệu, trong khi anh vừa phá sản, tiền bạc chẳng dư dả gì. Để mua được con mèo đúng theo sở thích của cô gái mình thương, anh phải đi vay mượn khắp nơi.

Chưa hết, vì biết tính Hoa sẽ không nhận quà đắt tiền, anh còn dựng lên một câu chuyện khá hợp lý: "Mèo nhà bạn anh vừa đẻ, người ta cho anh một con, nếu em thích thì anh mang sang cho em".

Mãi đến khi thành vợ chồng, chị Hoa mới vỡ lẽ rằng những cuộc ăn uống và món quà năm nào đều nằm trong kế hoạch chinh phục của chồng. Cô cứ tưởng hai người đến với nhau hoàn toàn nhờ duyên số, hóa ra duyên số cũng được anh Thành âm thầm "lên kịch bản".

Qua cửa ải mẹ vợ khó hơn tán gái, cũng phải vận dụng "chiến thuật"

Tuy nhiên, sau khi chinh phục được trái tim của chị Hoa, anh Thành còn phải đối diện với một thử thách khó nhằn hơn: bố mẹ vợ tương lai.

"Thật ra là hai vợ chồng đến với nhau cũng nhiều cái chắc chở đấy, vì bố mẹ mình cấm cản tuyệt đối. Cấm đến mức mẹ mình còn nói: 'Có nó thì không có mẹ', vì lúc ấy ông này gặp biến cố về công việc như vậy.

Không phải là bài xích một cái người không có tiền, mà mong muốn con gái có thể quen được một người có công việc ổn định, tử tế đàng hoàng, chứ không cần phải là giàu có cao siêu gì cả. Thế nhưng bây giờ tự nhiên lại dắt về nhà một người mà vừa vỡ nợ xong. Trên vai ông ấy còn đang gánh một đống nợ nữa" - chị Hoa tâm sự.

Và anh Thành thừa nhận, muốn được gia đình vợ tương lai chấp nhận, anh cũng phải tìm cách thuyết phục, chứ chuyện tình của hai người chẳng hề trải hoa hồng.

Vực dậy từ hai bàn tay trắng, gánh một đống nợ đến công việc kinh doanh thuận lợi, hôn nhân viên mãn sau 10 năm

Vượt qua những sóng gió ấy, cặp đôi cuối cùng cũng về chung một nhà, khi hai người kết hôn anh Thành 34 tuổi còn chị Hoa mới 25. Nhưng cuộc sống sau đám cưới không phải cứ thế là viên mãn ngay lập tức. Họ phải cùng nhau gây dựng lại sự nghiệp từ những ngày khó khăn nhất.

Chưa dừng lại ở đó, hai vợ chồng còn trải qua hành trình hiếm muộn kéo dài 5 năm trước khi đón con đầu lòng.

Sau 10 năm hôn nhân, tổ ấm của anh Thành và Hoa giờ đã có hai con, một trai và một gái, đủ nếp đủ tẻ. Công việc kinh doanh của cả hai cũng dần ổn định. Chị Hoa hiện là chủ một nhà hàng, còn anh Thành giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kinh doanh và sản xuất gốm sứ tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Thành dành cho vợ lời nhận xét đầy trân trọng: "Vợ mình là một người phụ nữ bình thường nhưng không tầm thường".

Sau những năm tháng cùng chồng gây dựng sự nghiệp, chăm sóc gia đình và con cái, chị Hoa giờ đây chỉ khiến chồng có một điều trăn trở: Cô dành quá nhiều thời gian cho chồng con mà quên chăm chút bản thân.

"Mình thấy vợ mình là một người phụ nữ bình thường nhưng mà không tầm thường. Mình mong muốn vợ mình sau này biết quan tâm tới bản thân hơn, biết chăm chút bản thân hơn, biết tận hưởng và chăm sóc sức khỏe hơn, chứ bây giờ toàn sống cho chồng cho con thôi".

Từ một ông bầu show vỡ nợ, phải mượn xe đi tán gái, vay tiền mua mèo để lấy lòng người đẹp, anh Thành giờ đã có sự nghiệp và mái ấm hạnh phúc. Còn chị Hoa, người từng ngậm ngùi vì đến với chồng đúng lúc anh "cháy túi", cuối cùng lại trở thành người đồng hành cùng anh gây dựng tất cả.

Nguồn: Vợ Chồng Son



