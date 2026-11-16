Tôi phát hiện vợ mình có cách chi tiêu rất kỳ quặc: Lãng phí trong sự tiết kiệm

Tôi luôn nghĩ vợ mình là người biết vun vén, bởi cô ấy rất tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày. Mỗi lần đi mua một món đồ gì đó, vợ thường nhấc lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Có chiếc áo vài trăm nghìn, cô ấy có thể xem đi xem lại, cân nhắc cả tuần rồi cuối cùng quyết định không mua vì thấy chưa thật sự cần thiết. Ngay cả những vật dụng trong nhà đã cũ, tôi bảo thay mới, vợ cũng thường gạt đi vì cho rằng vẫn còn dùng được.

Thế nhưng có một chuyện khiến tôi vô cùng khó hiểu, đó là mỗi lần đi siêu thị, vợ lại trở thành một con người hoàn toàn khác nếu nhìn thấy biển giảm giá.

Hễ thấy thịt cá giảm 30%, 50%, cô ấy lập tức chọn mua, bất kể trong tủ lạnh còn đầy thực phẩm hay gia đình chưa có nhu cầu. Vợ thường giải thích rằng mua lúc này rất có lợi, có thể chia nhỏ rồi cấp đông, cả tuần không phải đi chợ. Nhưng thực tế, những món thịt cá ấy thường chỉ được nấu hai, ba bữa là cả nhà đã ngán. Vợ cũng chẳng còn hứng thú chế biến, để chúng nằm im trong ngăn đá cho đến khi tôi nhắc mới nhớ ra.

Có lần, vợ mua liền mấy cân cá hồi vì siêu thị giảm giá gần một nửa. Ban đầu cô ấy hào hứng lên thực đơn đủ món, nhưng ăn được vài bữa thì kêu ngấy, không muốn nhìn thấy cá hồi nữa. Cuối cùng, một phần phải bỏ đi vì bảo quản quá lâu.

Ảnh minh họa

Chưa kể những chương trình mua hai tặng một, mua ba tính tiền hai. Dù trong nhà không thiếu, vợ vẫn nhất quyết mua vì cho rằng bỏ qua thì tiếc. Kết quả là nhà tôi có hẳn một góc để đồ khô, mỹ phẩm, giấy vệ sinh nước giặt và đủ thứ linh tinh chưa biết bao giờ mới dùng đến. Có những món mua từ mấy tháng trước, đến nay vẫn còn nguyên tem.

Tôi từng góp ý rằng tiết kiệm không phải cứ mua được món đồ rẻ hơn giá niêm yết là có lợi. Nếu mua về không dùng, thậm chí phải bỏ đi thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Vợ nghe xong lại bảo tôi không biết tính toán, bởi cùng một món đồ, mua lúc giảm giá rõ ràng vẫn rẻ hơn mua lúc bình thường.

Cô ấy luôn cho rằng mình đang tiết kiệm cho gia đình, còn tôi lại cảm thấy những khoản chi ấy đang âm thầm làm lãng phí tiền bạc. Tôi không tiếc vài chục hay vài trăm nghìn, nhưng nhìn thực phẩm chất đầy tủ lạnh rồi hỏng, đồ đạc xếp kín góc nhà mà chẳng ai dùng đến, tôi thực sự thấy xót.

Tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào để vợ hiểu rằng mua được giá rẻ không đồng nghĩa với tiết kiệm. Bởi đôi khi, thứ đắt đỏ nhất trong một gia đình không phải là món đồ mua với giá cao, mà chính là những thứ chúng ta mua về chỉ vì sợ bỏ lỡ một chương trình khuyến mãi.