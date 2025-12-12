Ông chồng khoe thành quả dự án "Nuôi vợ": "Tôi tự hào vì làm ô sin 20 năm, ai cũng khen vợ tôi lão hóa ngược"

"Tôi tự hào vì làm ô sin cho vợ con. Khoe với các ông thành quả 20 năm nuôi vợ, ai cũng khen vợ tôi trẻ như hồi còn son", đó là bài đăng hút like MXH của anh Cao Sơn (Hà Nội).

Nửa đùa nửa thật nhưng đằng sau câu nói gây cười ấy là cả một hành trình chuyển vai, đổi tư duy và trưởng thành của người đàn ông từng vấp ngã.

Gia đình anh Sơn - chị Luyến

Từ "ngã ngựa" đến khoảnh khắc đàn ông phải… vứt sĩ diện để giữ hôn nhân

Anh Sơn và chị Luyến gặp nhau từ năm 2005 nhưng đến khi vào Đại học cặp đôi mới chính thức yêu nhau. Họ cũng đã có 1 hành trình 8 năm yêu, trải qua đủ cung bậc. Tính đến giờ, Sơn và Luyến đã bên nhau tròn 20 năm. "Sóng gió lớn không nhiều nhưng chuyện "lặt vặt như muỗi cắn" thì… vô số", theo lời anh Sơn.

Ông bố đảm đang tự nhận mình là ô sin mẫn cán của vợ

Ra trường, chị Luyến đi làm văn phòng và sớm ổn định. Còn anh Sơn đúng kiểu đàn ông trẻ "máu lửa" nhảy từ ổn định sang phiêu lưu. Anh chính thức startup, mở xưởng thời trang, nhập hàng các nước… rồi vấp cú ngã nặng nhất cuộc đời vào năm 2018. Xưởng đóng cửa, hàng tồn chặn lối, thua lỗ lớn đến mức anh bảo "chỉ muốn trốn khỏi Hà Nội". Đó là thời gian khiến anh khủng hoảng lớn nhất và hiểu: "Thì ra đàn ông cũng có lúc yếu mềm đến vậy".

Vậy mà người phụ nữ anh chọn gắn bó cả đời không trách nửa lời. Cô ấy chỉ mìm cười, vỗ vai tôi rồi kiên định: "Làm lại từ đầu thôi anh, vẫn còn sớm".

Giây phút đó, Sơn thấy mình… bé lại. Nếu còn cố giữ sĩ diện "đàn ông là trụ cột", chắc anh đã mất người phụ nữ duy nhất không quay lưng lúc anh "rơi tự do".

Từ ông chủ thành "ô sin" toàn thời gian niềm hạnh phúc thật sự

Sau biến cố, hai vợ chồng bắt đầu bán mỹ phẩm online. Luyến hợp nghề, hợp duyên, hợp tốc độ thị trường hơn hẳn. Còn Sơn từng vất vả để chứng minh mình "đủ mạnh" bất ngờ hợp với vai trò giữ nền tảng gia đình nhiều hơn.

Anh hài hước kể: "Lúc đầu làm ô sin lung túng lắm. Nấu ăn quên nêm muối, tắm con quên mang khăn, gấp quần áo sai nếp để vợ lại phải làm lại. Nhưng càng làm thì càng… thấy mình cũng có năng khiếu".

Một ngày của Sơn bây giờ xoay như chong chóng: đưa đón con học, nấu nướng, dọn dẹp, chơi cùng 2 bé, soạn đơn sắp hàng cho vợ và đặc biệt, diễn đủ mọi vai khi vợ yêu cầu. Anh nhớ lại: "Lúc đầu chả thấy mấy trò trên MXH đâu nhưng 1 lần lọt vào khung hình với đầu tóc bù xù, tay ôm con như cắp rổ, càu nhàu hỏi vợ thế là 'lọt mắt xanh' khán giả. Mình bén duyên rồi kí hợp đồng làm diễn viên độc quyền của vợ luôn".

Đùa vậy nhưng thật ra, từng việc nhỏ anh làm mỗi ngày chính là cách giữ ngôi nhà vững mà không cần to tiếng hay oai phong.

Đàn ông mạnh không phải người kiếm nhiều tiền nhất, mà là người phục hồi sau thất bại nhanh nhất

Khi dịch Covid ập tới, Luyến mang bầu bé thứ hai. Sau thai sản, cô quyết định nghỉ hẳn công việc văn phòng để tập trung kinh doanh online. Sơn không chỉ ủng hộ, mà còn lùi một bước rõ rệt để vợ tiến xa hơn.

"Tôi từng mất tiền, mất mặt, mất phương hướng nhưng chỉ sợ nhất là mất vợ, mất gia đình" anh nói.

"Vợ tôi hợp việc kiếm tiền hơn, thì tôi làm phần còn lại. Mỗi người mạnh một kiểu, tại sao phải ai giống ai?".

Không sợ xấu, không sợ mất mặt đàn ông, chỉ sợ vợ không vui

Anh bảo đàn ông hay sợ mất "quyền", nhưng thực tế quyền lực trong gia đình nằm ở sự tin nhau, chứ không nằm trong ví ai dày hơn. Chị Luyến cũng thừa nhận "nếu không có sự suport của chồng chị không thể làm được nhiều thứ như thế".

Bài học lớn nhất sau thất bại anh Sơn rút ra: Đàn ông không cần chiến thắng mọi thứ. Đàn ông cần biết lúc nào nên lùi để cả gia đình cùng thắng.

Thành quả "nuôi vợ"

Thành quả "nuôi vợ" của anh Sơn - chị Luyến rất trẻ trung so với tuổi U40

Anh Sơn luôn tự hào về khả năng nuôi vợ chăm con. Mỗi lần có người khen chị Luyến trẻ, da mịn, dáng xinh là anh hài hước chêm vào "công anh cả đấy".

Mà đúng chẳng sai, ngoài việc nhà, cơm nước, tối đến anh kiêm luôn việc mát xa, skincare cho vợ. "Hôm nào vui thì vợ cho 5 chục uống cafe, tức thì vợ đè mặt mình ra bôi trát các kiểu, đúng là thân trai 12 bến nước. Nói vui thế chứ vợ tôi biết làm và làm mọi thứ giỏi hơn tôi nhưng tôi muốn làm thay cô ấy. Phụ nữ mà ít lo nghĩ, không phải gồng, không phải cáng đáng một mình thì trẻ là đúng rồi".

Thế mới nói, thứ mỹ phẩm đắt giá nhất của người phụ nữ là sự tử tế của đàn ông.

Hôn nhân không phải ai gánh nhiều hơn mà là ai chịu bỏ cái tôi trước. Hôn nhân bền không phải nhờ một người đứng trước, mà nhờ cả hai biết đứng đúng chỗ.