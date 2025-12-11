Đập tiền trang trí Giáng sinh, con dâu bị cả nhà chồng phản đối nhưng vẫn quyết làm để bảo vệ một chuyện

Món tiền phung phí

Mỗi năm cứ đến đầu tháng 12, Hoa lại muốn căn nhà sáng lên một chút, có không khí hơn một chút. Cô thích cảm giác khi bước vào phòng khách mà thấy những dây đèn nhấp nháy, cây thông đứng yên lặng ở góc nhà như chờ đợi ai đó chạm vào. Năm nay, cô dự định chi 20 triệu cho việc trang trí Giáng sinh. Một khoản không nhỏ nhưng theo Hoa, hoàn toàn xứng đáng và phần lớn có thể dùng trong nhiều năm chứ không phải mua rồi vứt.

Thế nhưng khi Hoa vừa bày tỏ ý định, mẹ chồng lập tức phản đối mạnh mẽ. Bà vốn quen với lối sống tiết kiệm, trân trọng từng đồng, từng bữa. Với bà, chuyện bỏ ra một khoản lớn để trang trí nhà cửa chỉ phục vụ trong thời gian ngắn là điều không hợp lý. Bà cho rằng con cái còn nhiều khoản phải lo, tiền nên để dành phòng khi ốm đau, phòng khi có việc đột xuất. Thói quen tích cóp khiến bà nhìn mọi món chi tiêu “không thiết yếu” bằng ánh mắt dè chừng.

Chồng Hoa cũng không ủng hộ. Không gay gắt như mẹ anh, nhưng anh đưa ra loạt lý do khiến toàn bộ ý định của Hoa như bị dập tắt: tiền thưởng Tết cho nhân viên, tiền học của con, chi phí gia đình cuối năm và hàng loạt khoản cần chuẩn bị. Anh cho rằng trang trí nhà cửa chỉ đẹp mắt chốc lát, không đáng để bỏ ra cả 20 triệu .

Ảnh minh họa

Trong khi đó, hai đứa con của Hoa lại tỏ ra phấn khích nhất. Mỗi lần đi ngang khu trung tâm thương mại có cây thông lớn, chúng lại trầm trồ và hỏi bao giờ nhà mình mới có một mùa Giáng sinh lung linh như thế. Hoa nhìn sự háo hức trong mắt con, thấy mọi tranh cãi bỗng trở nên nhỏ bé. Cô chỉ muốn tạo những ký ức đẹp cho chúng, nhất là khi chúng ngày càng lớn, thời gian để giữ chúng gần bên cũng chẳng còn bao lâu.

Nhưng trong căn nhà này, niềm vui của trẻ nhỏ không đủ để thay đổi quan điểm của người lớn. Hoa phải đối mặt với một sự thật rằng cô gần như là người duy nhất nhìn thấy giá trị của khoản chi này theo chiều hướng tinh thần, còn những người khác thì chỉ nhìn thấy con số.

Chi cho cảm xúc

Khoản 20 triệu mà Hoa dự định chi thật ra đã được tính toán rất kỹ. Cô định mua một cây thông lớn với giá 8 triệu , loại có thể dùng được nhiều năm; khoảng 5 triệu dành cho hệ thống đèn led tiết kiệm điện chạy dọc phòng khách và hành lang; 3 triệu cho những món phụ kiện treo có thể bảo quản lại; và 4 triệu cho góc trang trí sáng tạo của hai đứa trẻ. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch và hoàn toàn không phải kiểu chi tiêu bốc đồng.

Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, mỗi hạng mục đều trở thành bằng chứng cho sự lãng phí. Với bà, tiền nên dùng cho sức khỏe, cho bếp núc, hoặc tích cóp phòng thân; còn trang trí Giáng sinh chỉ mang tính trưng bày, không đem lại lợi ích lâu dài. Hoa hiểu vì sao bà phản ứng như vậy. Những người từng trải qua thời khó khăn thường có sự cảnh giác tự nhiên với mọi khoản chi vượt khỏi khuôn khổ sinh hoạt cơ bản.

Chồng Hoa cũng nhìn sự việc qua lăng kính thực tế. Anh tính đến những khoản chi sắp tới mà hai vợ chồng phải gánh. Anh sợ cuối năm tài chính căng thẳng, sợ những khoản bất ngờ phát sinh. Anh không phản đối vì không muốn nhà đẹp, mà vì muốn gia đình an toàn về tài chính.

Ảnh minh họa

Giữa những lập luận đó, chỉ có niềm vui của hai đứa trẻ là đơn giản và thuần khiết nhất. Chúng không tính toán, không lo toan, chỉ tưởng tượng đến góc phòng có cây thông sáng đèn, tưởng tượng đến buổi tối ngồi quấn quanh quà cáp và cười đùa. Hoa thấy bản thân như đứng giữa hai thế giới: một bên là những người lớn đầy trách nhiệm, tính toán; một bên là tuổi thơ của con, ngắn ngủi và mong manh.

Cuối cùng, sau nhiều ngày im lặng, cả nhà dần dịu xuống. Mẹ chồng không còn phản đối dữ dội như trước, chỉ nhắc Hoa cân nhắc lại và làm trong mức độ vừa phải. Chồng cô cũng đề nghị cô điều chỉnh kế hoạch, giảm bớt những hạng mục không cần thiết. Không ai hoàn toàn đồng ý, cũng không ai hoàn toàn ngăn cản — chỉ là cả nhà cùng tiến lại một chút về phía nhau.

Hoa quyết định thu nhỏ ngân sách xuống mức vừa phải hơn. Có thể từ 20 triệu còn 10 triệu , nhưng cô vẫn giữ lại những món chính để căn nhà có chút không khí, để hai đứa trẻ có một mùa Giáng sinh đáng nhớ.

Khi nhìn hai con ngồi hí hoáy vẽ cây thông tương lai của chúng, Hoa thấy mình đã chọn đúng. Có lẽ người lớn nào cũng có lý của riêng mình; nhưng niềm vui của trẻ nhỏ, đôi khi cũng xứng đáng được bảo vệ.