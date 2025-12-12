Chồng quyết siết chi tiêu còn 10 triệu nhưng vợ nói một câu khiến anh lặng người, nhìn lại mới thấy giật mình

Kiên năm nay 35 tuổi, làm chủ một xưởng cơ khí nhỏ. Xưởng hoạt động ổn định, nhưng nếu muốn cạnh tranh lâu dài thì anh phải đầu tư thêm máy móc. Chi phí dự kiến khoảng 300 triệu , nên anh âm thầm lên kế hoạch tiết kiệm. Tối hôm ấy, sau khi dỗ con ngủ xong, Kiên trải xấp giấy ghi chép thu – chi ra bàn. Anh nói với vợ rằng tháng này cố gắng gói gọn chi tiêu trong 10 triệu , coi như cả nhà cùng chung vai cho kế hoạch mở rộng xưởng.

Hồng nghe chồng nói xong chỉ ngồi yên. Cô làm kế toán văn phòng, mức lương 12 triệu, và từ trước đến giờ mọi chi tiêu trong nhà đều do cô quản. Con số Kiên đưa ra khiến cô bối rối. Bao lâu nay, mỗi tháng gia đình đều chi khoảng 18 triệu , chẳng phải vì xa hoa, mà vì những khoản bắt buộc dồn lại. Hồng lấy cuốn sổ nhỏ trong túi xách, bắt đầu ghi lại từng mục như để chính bản thân nhìn cho rõ xem mình có thể cắt ở đâu.

Ảnh minh họa

Tiền ăn là khoản đầu tiên. 6,2 triệu , bao gồm chợ búa hằng ngày, sữa và trái cây cho con, cùng một buổi ăn ngoài mỗi tuần để cả nhà thay đổi không khí. Hồng bảo rằng giá thực phẩm cứ nhích lên đều đều, ngày trước mua 100 nghìn còn dư chút đỉnh, giờ 150 nghìn cũng chẳng đủ. Con lại đang tuổi lớn, cô không dám ăn uống tạm bợ.

Phần học phí 5 triệu, bao gồm tiền bán trú, học thêm tiếng Anh, tiếng Đức và các hoạt động phụ. Vậy bây giờ cắt thì cắt thế nào? Chẳng lẽ cho con nghỉ học thêm?

Thêm vào đó là các khoản điện, nước, Internet và điện thoại, tổng 1,8 triệu . Thời tiết nắng nóng, điều hòa gần như bật cả ngày, tiền điện đội lên không ít. Hai vợ chồng đều cần dùng data cho công việc nên phí điện thoại cũng không thể thấp hơn.

Xăng xe và gửi xe hằng tháng khoảng 1,2 triệu . Kiên đi làm xa, chiếc xe số tốn xăng hơn bình thường. Hồng đi làm gần hơn nhưng vẫn phải gửi xe trong công ty.

Khoản chi cá nhân của hai vợ chồng là 2, 5 triệu . Hồng dùng khoảng 1,5 triệu cho mỹ phẩm cơ bản, đôi khi mua thêm bộ quần áo để đi làm. Kiên thì cần thuốc bổ, cắt tóc và thỉnh thoảng cà phê tiếp khách.

Cuối cùng là khoản “không tên” 1,3 triệu , gồm biếu ông bà mỗi tháng một ít, sinh nhật họ hàng, tiền thuốc cảm cho con, thay bóng đèn, sửa xe… tháng nào cũng phát sinh.

Nhìn lại bảng chi tiêu, tổng cộng đúng 18 triệu . Cô đưa cho Kiên xem, nói rằng mình chỉ chi tiêu ở mức tối thiểu, nếu ép về 10 triệu thì không biết phải bớt từ đâu. Kiên im lặng một lúc lâu. Tất cả những khoản trong bảng đều quen thuộc, đều cần thiết, chẳng khoản nào dư thừa. Anh muốn tiết kiệm để đầu tư nhưng đối mặt với những con số này, anh cảm giác giấc mơ mở rộng xưởng lại bị đẩy lùi thêm một quãng.

Hồng nhìn chồng thở dài mà thấy lòng nặng trĩu. Cô hiểu ý định của chồng, nhưng cũng hiểu thực tế của mình. Một gia đình ba người, ở thành phố, với mức chi như hiện tại đã là hạn chế rất nhiều rồi. Cô không biết làm thế nào để vừa giữ cuộc sống ổn định, vừa giúp chồng đạt được kế hoạch mà anh mong mỏi.

Gợi ý cách cắt giảm và tiết kiệm

Từ câu chuyện của Kiên – Hồng, có thể thấy việc giảm chi từ 18 triệu xuống 10 triệu là thử thách rất lớn. Tuy vậy, vẫn có những hướng điều chỉnh mà các gia đình trong hoàn cảnh tương tự có thể cân nhắc.

Ảnh minh họa

Trước hết, thay vì chi tiêu theo tháng, có thể chia thành từng tuần. Một khoản 10 triệu chia làm 2.5 triệu/tuần sẽ dễ kiểm soát hơn, giúp tránh được tình trạng tiêu quá tay trong nửa đầu tháng rồi phải xoay xở ở nửa còn lại.

Khoản ăn ngoài nên được xem xét đầu tiên. Mỗi tuần một buổi ăn ngoài tốn đến 350 nghìn , cả tháng gần 1,4 triệu. Nếu giảm xuống 1 buổi/tháng, gia đình có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Về tiền ăn uống, mức 6,2 triệu có thể điều chỉnh xuống còn khoảng 5 triệu bằng cách mua theo combo ở siêu thị hoặc chợ đầu mối, nấu nhiều hơn để mang cơm đi làm, hạn chế đồ ăn vặt và các món đắt tiền.

Chi phí cá nhân hai vợ chồng cũng có thể hạ xuống khoảng 1,5 triệu . Hồng có thể chuyển sang mỹ phẩm cơ bản hơn, còn Kiên giảm các buổi cà phê tiếp khách, thay bằng những cuộc hẹn tại xưởng hoặc các quán bình dân.

Khoản “không tên” cần đặt giới hạn ở mức 700 nghìn/tháng . Các dịp biếu tặng có thể thay bằng quà tượng trưng thay vì tiền mặt.

Trong trường hợp việc cắt giảm làm cuộc sống trở nên quá khó khăn, gia đình có thể tăng thu nhập phụ. Quan trọng hơn cả, hai vợ chồng nên tạo một quỹ riêng dành cho mục tiêu đầu tư, tránh để sinh hoạt phí và tiền tiết kiệm lẫn vào nhau.

Giảm ngay một lúc 8 triệu là điều không dễ, nhưng nếu từng bước điều chỉnh, gia đình có thể hướng đến mức 12–14 triệu trước, sau đó tiếp tục thu hẹp dần. Điều cần nhất vẫn là sự đồng lòng giữa hai vợ chồng, bởi tiết kiệm chỉ thật sự hiệu quả khi trở thành mục tiêu chung, chứ không phải gánh nặng đặt lên vai một người.