Ở Việt Nam có một loại nấm được ví như “collagen thực vật”: Phái đẹp Nhật - Hàn mê mẩn vì công dụng dưỡng ẩm, cải thiện nếp nhăn lão hóa

Có một loại nấm trắng trong veo, khi ngâm nước sẽ nở bung thành những cánh mỏng như hoa, thường xuất hiện ở các sạp đồ khô ngoài chợ hay trong siêu thị Việt Nam.

Thế nhưng, không phải chị em nào cũng biết rằng đây lại là một nguyên liệu được phái đẹp Hàn Quốc và Nhật Bản đặc biệt yêu thích trong các món ăn, thức uống chăm sóc sắc đẹp. Đó chính là nấm tuyết trắng, còn được gọi là mộc nhĩ trắng, tuyết nhĩ.

Không đắt đỏ, cũng chẳng phải "thần dược" xa xôi, nấm tuyết trắng từ lâu đã được sử dụng trong ẩm thực châu Á. Khi nấu lên, loại nấm này có độ giòn mềm đặc trưng, chứa nhiều nước và tạo cảm giác thanh mát.

Phái đẹp Hàn thường dùng nấm tuyết để nấu nước uống, làm món tráng miệng hoặc kết hợp trong các món chè dưỡng nhan, với mong muốn chăm sóc làn da theo hướng từ bên trong.

Chrisy là một beauty blogger người Hàn Quốc đã bước vào tuổi U50, thay vì tập trung vào mỹ phẩm, cô chọn cách dưỡng nhan cùng các thành phần tự nhiên.

Với nấm tuyết (mộc nhĩ trắng), cô thường dùng để nấu chè hoặc nước dưỡng nhan, kết hợp nấm tuyết cùng táo đỏ, kỷ tử và thêm một loại quả như lê/táo là đã có một loại nước dưỡng nhan, hỗ trợ cải thiện làn da tuổi U50 của cô.

Hỗ trợ duy trì collagen - yếu tố quan trọng của làn da

Collagen vốn là một loại protein cấu trúc quan trọng của da, góp phần tạo nên độ săn chắc và đàn hồi. Theo tuổi tác, quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể có xu hướng giảm dần. Vì vậy, bên cạnh việc bảo vệ da khỏi ánh nắng và duy trì chế độ ăn cân bằng, việc bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất cũng được nhiều người quan tâm.

Phụ nữ Hàn tuổi U50 hướng dẫn cách nấu nấm tuyết như một thưc uống dưỡng nhan. (Nguồn: @Chrisy).

Nấm tuyết không phải là nguồn collagen trực tiếp, nhưng các polysaccharide trong nấm tuyết và hợp chất chống oxy hóa trong nấm đang được nghiên cứu hỗ trợ chế độ ăn uống hướng đến làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.

Cận cảnh làn da tuổi U50 của Chrisy. (Nguồn: @Chrisy).

Được ví như "axit hyaluronic (HA) tự nhiên" nhờ khả năng giữ ẩm, làm mờ nếp nhăn

Nếu collagen liên quan nhiều đến độ săn chắc thì độ ẩm lại là một trong những yếu tố quan trọng giúp làn da trông căng mịn, mềm mại.

Nấm tuyết (ngân nhĩ) được ví như "axit hyaluronic tự nhiên" hoặc collagen thực vật. Nhờ chứa nhiều polysaccharides, vitamin và chất xơ, nấm tuyết giúp cấp ẩm sâu cho da, tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả.

Khi ăn/uống nấm tuyết như một phần của chế độ ăn đa dạng, những dưỡng chất trong nấm có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể và làn da.

Cô nàng Yezi (Nhật Bản, tuổi 30) lại có cách làm đơn giản hơn. Yezi cho nấm tuyết và nước vào nồi, rồi đun xôi như một cách pha trà, để uống vào buổi sáng khi vừa thức dậy. Cách này vừa giúp cải thiện làn da tuổi 30, còn tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Nhìn làn da của Yezi là chị em có thêm động lực nấu nước nấm tuyết để uống mỗi ngày.

Phụ nữ Nhật đun nước nấm tuyết để uống mỗi ngày. (Nguồn: @yezi.beauty).

Cách dùng

Cách đơn giản nhất là ngâm nấm tuyết khô trong nước cho nở mềm, làm sạch rồi nấu cùng nước. Có thể thêm một chút táo đỏ, kỷ tử hoặc các nguyên liệu quen thuộc để tạo thành một món nước thanh nhẹ. Nấm tuyết cũng thường được sử dụng trong chè dưỡng nhan, vừa dễ ăn vừa phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.