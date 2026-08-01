Mới ngoài 30 tuổi, tóc đã bạc nửa đầu, cô gái Hàn Quốc dùng dầu tẩy trang làm sạch tóc, và cái kết bất ngờ

Ở tuổi ngoài 30, khi nhiều phụ nữ vẫn tìm đủ cách để giữ mái tóc đen bóng và che giấu những sợi tóc bạc đầu tiên, Hino - phụ nữ Hàn Quốc được biết đến qua kênh TikTok @dupibondang – lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác: nuôi mái tóc bạc tự nhiên và biến những sợi tóc từng khiến cô tự ti thành một phần cá tính của mình.

Điều đáng chú ý là mái tóc của Hino đã bắt đầu bạc từ khi cô mới ngoài 20 tuổi. Từ đó, việc chăm sóc tóc bạc trở thành một chủ đề cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Những nội dung của cô cũng gắn với việc chăm sóc da đầu và mái tóc bạc.

Trong số những bí quyết Hino chia sẻ, có một phương pháp nghe khá lạ tai: Dùng dầu tẩy trang để làm sạch tóc trước khi gội đầu.

* Cách thực hiện:

- Bơm dầu tẩy trang trực tiếp lên da đầu, khi tóc còn khô.

- Massage da đầu để loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn tích tụ.

- Gội lại bằng dầu gội đầu, dầu xả như bình thường.

- Thực hiện 1-2 lần/tuần

Thông thường, dầu tẩy trang được sử dụng để loại bỏ kem chống nắng, lớp trang điểm và dầu thừa trên da. Thế nhưng theo Hino, nguyên lý "dầu hòa tan dầu" cũng có thể được áp dụng trong bước làm sạch da đầu. Cô sử dụng dầu tẩy trang trước dầu gội, massage nhẹ nhàng vùng da đầu rồi mới gội sạch lại.

Theo cách lý giải của Hino, bước làm sạch này giúp lấy đi dầu nhờn, bụi bẩn và những cặn bám trên da đầu, đồng thời không khiến da đầu có cảm giác quá khô.

Hino dùng dầu tẩy trang có thành phần dầu jojoba trong chăm sóc da đầu. Dầu jojoba có cấu trúc gần với bã nhờn tự nhiên của da, phù hợp với cả da đầu khô và da đầu dễ đổ dầu. Một cách cô gợi ý là massage dầu jojoba trực tiếp lên da đầu rồi để một khoảng thời gian trước khi gội.

Tóc bạc hình thành khi các tế bào tạo sắc tố trong nang tóc giảm hoặc ngừng sản xuất melanin, khiến sợi tóc mọc ra có màu xám hoặc trắng. Vì thế, thay vì chỉ tập trung vào việc làm tóc bóng đẹp, Hino lựa chọn chăm sóc cả da đầu - nơi tóc được hình thành, như nền tảng cho mái tóc khỏe mạnh.

Mỗi tuần thực hiện khoảng 1-2 lần, massage nhẹ và gội sạch, sau đó vẫn lau khô và sấy tóc như bình thường.

Hino chia sẻ thêm: "Da đầu cũng cần được làm sạch, giống như làn da vậy, không được làm sạch sẽ xuất hiện dầu nhờn, mụn trứng cá... bã nhờn tích tụ lại khiến làn da luôn trong trạng thái dầu nhờn. Dầu gội đầu không thể làm sạch dầu nhờn trên da đầu như cách mà dầu tẩy trang hoạt động".

Một điểm đáng chú ý khác là phương pháp này không nhất thiết chỉ dành cho người có tóc bạc. Với người có tóc đen, tóc nhuộm hoặc da đầu thường xuyên bết dầu hay khô ngứa, bước làm sạch bằng dầu trước khi gội cũng có thể được xem như một cách chăm sóc hữu ích.