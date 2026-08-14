6 loại trà hoa hợp uống mùa nóng, dành cho người hay nổi mụn, da xỉn màu và muốn chăm da từ bên trong

Bên cạnh việc làm sạch, chống nắng và chăm sóc da đúng cách, một số loại trà hoa quả thanh nhẹ có thể trở thành thức uống thay thế cho đồ uống quá nhiều đường. Dưới đây là 6 công thức đơn giản, dễ pha tại nhà.





1. Trà kỷ tử đen – dâu tằm – táo đỏ

Nguyên liệu: Kỷ tử đen + dâu tằm + táo đỏ.

Kỷ tử đen và dâu tằm chứa các sắc tố thực vật như anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa, trong khi táo đỏ tạo vị ngọt dịu tự nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp với người thích một loại trà có màu đẹp, vị thanh và dễ uống vào buổi chiều.

2. Trà kim ngân – hoa cúc – kỷ tử

Nguyên liệu: Kim ngân hoa + hoa cúc + kỷ tử + táo đỏ.

Hoa cúc mang hương thơm nhẹ, thường được dùng trong các loại trà thảo mộc mùa nóng. Kết hợp cùng kỷ tử và táo đỏ tạo vị dễ uống hơn. Thay vì kỳ vọng loại trà này có thể "trị mụn", hãy xem đây là thức uống thanh nhẹ giúp giảm lượng nước ngọt, trà sữa trong ngày.

3. Trà hoa hồng – hoa nhài – chanh

Nguyên liệu: Hoa hồng + hoa nhài + vài lát chanh.

Hương hoa hồng và hoa nhài kết hợp cùng vị chua nhẹ của chanh tạo thành thức uống rất hợp mùa hè. Chanh cung cấp vitamin C, còn các loại hoa tạo hương thơm dễ chịu. Có thể uống lạnh nhưng nên hạn chế thêm nhiều đường.

4. Trà hoa hồng – hoa cúc – kỷ tử

Nguyên liệu: Hoa hồng + hoa cúc + kỷ tử.

Công thức này có hương thơm dịu, phù hợp cho những ngày làm việc căng thẳng hoặc khi muốn thay cà phê bằng một thức uống nhẹ nhàng hơn vào buổi chiều. Có thể thêm một chút táo đỏ nếu muốn vị ngọt tự nhiên.

5. Trà chanh – hoa cúc

Nguyên liệu: Hoa cúc + vài lát chanh.

Đây là công thức đơn giản nhất, có vị thanh và dễ uống. Tuy nhiên, trà chanh – hoa cúc không phải phương pháp điều trị mụn ẩn hay mụn viêm. Nếu da thường xuyên xuất hiện mụn, việc làm sạch đúng cách, dùng sản phẩm phù hợp và gặp bác sĩ da liễu khi cần vẫn quan trọng hơn.

6. Trà chanh – hoa hồng

Nguyên liệu: Hoa hồng + chanh.

Vị chua thơm của chanh kết hợp cùng hoa hồng giúp thức uống bớt đơn điệu. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho người muốn uống nhiều nước hơn trong ngày. Dù vậy, không nên kỳ vọng trà có thể làm trắng da hay xóa nám, thâm mụn.

Lưu ý khi uống trà hoa

Không nên dùng trà thảo mộc để uống thuốc. Nếu đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền, nên hỏi bác sĩ trước khi uống thường xuyên. Trà nên được pha với nước nóng vừa phải, dùng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng và không phối quá nhiều loại cùng lúc.

Quan trọng hơn, muốn da ổn định trong mùa hè vẫn cần ngủ đủ, hạn chế đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, chống nắng và duy trì chu trình chăm sóc da phù hợp. Trà hoa chỉ nên được xem như một thức uống bổ sung dễ chịu, không phải "bí quyết thải độc" hay phương pháp điều trị các vấn đề về da.