Dùng dầu dừa trộn với kem ủ tóc theo tỉ lệ 1:3, mái tóc không những mềm và bóng mượt mà hương thơm còn giữ lâu hơn bình thường

Sở hữu mái tóc dài, mềm mại và bóng mượt là một trong những đặc điểm thường thấy ở nhiều cô gái Trung Quốc. Bên cạnh việc lựa chọn dầu gội, dầu xả phù hợp, không ít mẹo chăm sóc tóc tại nhà cũng được hội chị em truyền tai nhau để cải thiện độ mềm mượt của mái tóc. Một trong số đó là thêm dầu dừa vào kem ủ tóc - nguyên liệu quen thuộc, giá thành phải chăng nhưng có khả năng bổ sung độ ẩm và giúp tóc trông bóng khỏe hơn. Cách thực hiện cũng khá đơn giản, không cần thêm quá nhiều sản phẩm vào chu trình chăm sóc tóc. Chỉ với dầu dừa và loại kem ủ bạn đang sử dụng, bạn có thể tạo thành hỗn hợp dưỡng tóc ngay tại nhà. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp có thể biến tóc hư tổn thành tóc khỏe ngay lập tức. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tình trạng tóc, cơ địa và cách sử dụng.

Chu trình ủ tóc với dầu dừa

Để áp dụng mẹo này, trước tiên hãy làm sạch tóc với một loại dầu gội dịu nhẹ. Sau khi gội qua, bạn có thể dùng khăn mềm thấm bớt nước để tóc không còn quá ướt. Tiếp theo, trộn dầu dừa và kem ủ tóc theo tỷ lệ 1:3, tức một phần dầu dừa kết hợp với ba phần kem ủ. Khuấy đều để hai sản phẩm hòa quyện rồi thoa hỗn hợp lên phần thân và ngọn tóc. Khi thoa, hãy tập trung vào những vùng tóc khô xơ, dễ rối hoặc thường xuyên phải chịu tác động từ nhiệt và hóa chất. Có thể dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp phủ đều từng lọn tóc, sau đó quấn tóc bằng khăn hoặc mũ ủ. Để hỗn hợp trên tóc khoảng 30 phút, rồi xả và gội sạch lại với dầu gội. Cuối cùng, bạn có thể dùng dầu xả như bình thường nếu cảm thấy tóc vẫn còn khô.

Dầu dừa kết hợp kem ủ tóc có tác dụng gì?

Dầu dừa chứa các acid béo, trong đó có acid lauric, có khả năng tương tác với sợi tóc và giúp hạn chế một phần tình trạng mất protein ở tóc. Nhờ đó, dầu dừa có thể hỗ trợ mái tóc trông mềm mại và bóng hơn, đặc biệt với tóc khô, xơ hoặc dễ rối. Lớp dầu cũng giúp giảm ma sát giữa các sợi tóc, từ đó mái tóc có cảm giác trơn mượt hơn khi chải. Trong khi đó, kem ủ tóc thường được thiết kế để bổ sung độ ẩm, làm mềm và giúp tóc dễ chải hơn. Khi kết hợp hai sản phẩm, dầu dừa đóng vai trò bổ sung lipid và tạo cảm giác mềm mượt, còn kem ủ cung cấp các thành phần dưỡng tóc khác. Sau khi gội sạch, mái tóc có thể trở nên suôn, ít xù và dễ vào nếp hơn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng hỗn hợp này chủ yếu giúp cải thiện cảm giác và vẻ ngoài của tóc, chứ không thể phục hồi hoàn toàn những sợi tóc đã bị tổn thương nghiêm trọng. Với tóc chẻ ngọn, phần ngọn đã hư tổn vẫn cần được cắt tỉa định kỳ.

Vì sao nên trộn dầu dừa với kem ủ thay vì dùng riêng?

Dầu dừa nguyên chất có kết cấu khá đặc và dễ tạo cảm giác nặng tóc nếu sử dụng quá nhiều. Đặc biệt, những người có tóc mảnh, da đầu dầu hoặc tóc dễ bết có thể cảm thấy khó chịu khi thoa trực tiếp dầu dừa lên toàn bộ mái tóc. Việc pha dầu dừa với kem ủ theo tỷ lệ 1:3 giúp hỗn hợp dễ tán hơn, đồng thời hạn chế việc sử dụng quá nhiều dầu trên tóc. Bạn cũng không cần thoa hỗn hợp lên chân tóc bởi phần da đầu không phải khu vực cần bổ sung dầu theo cách này. Tập trung vào thân và ngọn tóc sẽ phù hợp hơn với mục đích làm mềm và giảm khô xơ.

Những lưu ý khi thực hiện

Không phải mái tóc nào cũng phù hợp với dầu dừa. Nếu tóc mảnh, dễ bết hoặc da đầu tiết nhiều dầu, bạn nên bắt đầu bằng một lượng rất nhỏ và chỉ thoa ở phần ngọn. Không nên vì muốn tóc mượt hơn mà tăng lượng dầu dừa, bởi dầu quá nhiều có thể khiến tóc nặng, bết và khó làm sạch. Ngoài ra, hãy thử một lượng nhỏ trước khi áp dụng trên toàn bộ tóc, đặc biệt nếu bạn có làn da hoặc da đầu nhạy cảm. Nếu xuất hiện ngứa, đỏ hoặc khó chịu, nên ngừng sử dụng. Không nên ủ tóc quá lâu với suy nghĩ thời gian càng dài thì hiệu quả càng cao. Khoảng 30 phút là đủ cho một lần chăm sóc tại nhà. Tần suất cũng nên vừa phải. Bạn có thể thực hiện khoảng 1 lần/tuần và theo dõi phản ứng của tóc. Nếu tóc trở nên bết hoặc nặng sau khi ủ, hãy giảm lượng dầu dừa hoặc giãn tần suất.

Quan trọng nhất, dầu dừa và kem ủ chỉ là bước hỗ trợ trong chu trình chăm sóc tóc. Muốn tóc suôn mượt lâu dài, bạn vẫn nên hạn chế nhiệt độ quá cao khi sấy hoặc tạo kiểu, tránh buộc tóc quá chặt, chải tóc nhẹ nhàng và bảo vệ tóc khi tiếp xúc với ánh nắng.

Dưới đây là 1 số loại đầu dừa và kem ủ tóc mà bạn có thể tham khảo ngay:

Dầu Dừa Lên Men Tách Lạnh Tinh Khiết Viet Healthy 1000ml

Nơi mua: Viethealthy

Dầu dừa tinh khiết Vietcoco

Nơi mua: Vietcoco

Kem ủ tóc bưởi Cocoon giúp giảm gãy rụng và làm mềm tóc

Nơi mua: Cocoon

Kem ủ tóc bồ kết và vỏ bưởi Herbario

Nơi mua: Herbario

Kem ủ Bảo Vệ Tóc Trước Tia UV Dove Ferulic+ Repair & Glow 300ML

Nơi mua: Dove

Mẹo thêm dầu dừa vào kem ủ tóc có ưu điểm là đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện tại nhà. Với mái tóc khô hoặc xơ, hỗn hợp có thể giúp tóc mềm mại và bóng mượt hơn sau khi gội. Tuy nhiên, đây không phải "bí quyết thần kỳ" có thể thay thế hoàn toàn các sản phẩm chăm sóc tóc chuyên dụng. Nếu muốn thử, hãy bắt đầu với tỷ lệ 1 phần dầu dừa + 3 phần kem ủ, chỉ thoa lên thân và ngọn tóc, ủ khoảng 30 phút rồi gội sạch. Kiên trì kết hợp với những thói quen chăm sóc tóc đúng cách sẽ giúp mái tóc duy trì vẻ suôn mượt, mềm mại và khỏe đẹp hơn.