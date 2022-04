Ở trọ có nên mua vàng không? Nên trả tiền mặt hay cà thẻ khi mua vàng? Và còn 8 câu giải đáp nữa khi bạn quyết định "xuống tay" tích vàng

Mới đây trong một nhóm kín hội chị em đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm cực kỳ "xịn xò" cho những ai đang quan tâm kênh đầu tư này. Cụ thể từ một bài viết review về vàng cũng như kinh nghiệm của chủ topic trong 2 tháng qua, bạn đã tổng hợp lại các câu hỏi để giải đáp lại những chị em đang quan tâm.

Nữ Facebooker chia sẻ: "Việc đầu tiên chị em mua phải xác định mục tiêu mua vàng là để làm gì? Kiếm lời hay làm của và tài chính của mình bao nhiêu?

Nếu chị em có nhiều nguồn thu nhập và tài chính dư giả thì cứ vàng miếng, vàng nhẫn trơn làm tới (canh giá đang ổn định mua vào tránh mua ngay đỉnh vàng) nhưng tốt nhất chị em nên đầu tư vào đất sẽ có giá trị và sinh lời hơn là vàng. Còn nếu chị em kinh tế ít (100 - 200 triệu) muốn mua làm của để dành lâu dài (1 - 3 năm) thì cứ vàng nào sát với giá thế giới nhất là mua nhé (không nên mua vàng miếng vì giá cao hơn giá TG tới 15tr khi rớt giá sẽ lỗ và mất rất lâu để hồi vốn)".

Câu hỏi thứ 1: Vàng miếng và vàng nhẫn trơn của thương hiệu SJC có gì khác nhau mà giá cả lại chênh lệch cao vậy?

Trả lời: Cả 2 loại này đều là vàng 24k gọi là 4 số 9 (vàng nguyên chất 99.99%). Giá cả chênh lệch vì vàng miếng được Nhà nước chọn làm vàng thương hiệu quốc gia, sản xuất có số lượng nhất định, nhu cầu mua và trao đổi nhiều nên giá thường sẽ cao hơn tuỳ thuộc vào cung cầu.

Vàng nhẫn thì không bị giới hạn về sản xuất nên giá cả sẽ sát với vàng TG hơn. Nếu cả 2 loại vàng chỉ chênh lệch nhau 2-3 triệu thì lựa chọn vàng miếng vì vàng miếng có giá trị hơn và dễ giao dịch hơn còn cao hơn giá thế giới 15 – 16 triệu thì nên cân nhắc lại, lựa chọn vàng nhẫn sẽ ổn định hơn và đảm bảo được số tiền mua vàng ít lỗ hơn khi giá vàng rớt.

Câu hỏi 2: Vàng có được chọn trọng lượng mua không?

Trả lời: Vàng miếng SJC được chia làm 2 loại: 5 chỉ và 1 lượng. Có loại 1kg nữa (26 cây 6 chỉ tương đương 997,5 gam vàng). Vàng nhẫn trơn 9999: 5 phân, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ đối với cửa hàng SJC còn tiệm tư nhân sẽ có nhẫn 1 lượng và 2 lượng.

Nữ Facebooker cũng không quên nhắn nhủ: "Tuỳ vào số tiền đang sở hữu các chị em sẽ quyết định nên mua trọng lượng nào phù hợp. Nếu các chị em đi làm để dành thì mỗi tháng trích ra ít mua 5 phân hay 1 chỉ cất cũng khá ok hơn là để dành rồi mua 1 lần, vì vàng là một mặt hàng luôn biến động nên mua lắt nhắt, ít một vậy vẫn lợi hơn".

Câu hỏi 3: Có nên mua vàng thời điểm hiện tại không hay đợi vàng xuống rồi mua cho tiết kiệm?

Trả lời: Hầu hết tâm lý người Việt mua vàng là để cất đi và để giữ tiền, nên nếu có tiền cứ mua vàng thì nên đặt két riêng để bảo quản. Không nên chần chừ, vì vàng lên xuống thất thường chứ không thể rớt mạnh như giá cổ phiếu, nếu chần chừ sẽ lỡ mất cơ hội. Hiện tại, giá vàng nhẫn đã sát với vàng thế giới rồi nên điểm mua đang khá ổn, còn vàng miếng nên đợi thêm chứ đang cao hơn vàng thế giới tới 15-16 triệu nên mình thấy không an toàn khi mua vào lắm.

Câu hỏi 4: Có nên lướt sóng kiếm lời từ vàng không?

Trả lời: Nên với trường hợp chị em mua đúng thời điểm giá tốt thì sẽ lời nhé và chỉ có vàng miếng mới lướt sóng sinh lời được thôi còn vàng nhẫn tăng khá chậm nên không thể nhé. Lướt sóng có nghĩa là tháng này chị em mua và 2 - 3 tháng sau chị em bán ra lời vài triệu hoặc hơn. Chính vì điều này nên rất nhiều người khuyên mua vàng miếng nhưng đa số không biết rằng nếu mua vàng miếng ở thời điểm vàng cao thì việc không lỗ là may mắn lắm rồi chứ làm sao mà sinh lời được.

Ví dụ rất rõ là: Các chị em nên tra google quay lại vào ngày 7-8/3/2022 khi giá vàng đạt đỉnh, nhiều nhà đầu tư ít kinh nghiệm đã mua lỗ 4 – 5 triệu. Vàng từ trước 8-3 tăng liên tục lên đỉnh tới 72.4 triệu thu vô và 74 triệu bán nên nhiều nhà đầu người có vàng đổ xô bán ra còn người có tiền lại nghĩ tăng thêm nên đổ xô đi mua. Và mấy ngày sau giá vàng tụt dần nên những ai mua vàng miếng thời điểm đó đều bốc hơi 4-5 triệu hoặc hơn.

"Bản thân mình may mắn mua 1 lượng SJC vàng miếng ngày 19/1/2022 với giá 61.5 triệu và tính tới nay đã lời hơn 7 triệu rồi. Vì vậy, các chị em cứ thấy giá vàng miếng ổn định thì cứ mua vào sẽ sinh lời rất nhiều (với giá hiện tại thì không nên mua nhé)" - Nữ Facebooker không quên trải lòng.

Câu hỏi 5: Vàng miếng có bao giờ ngang vàng nhẫn hoặc chênh lệch không quá 5 triệu chưa?

Trả lời: Các chị em nên nghiên cứu từ những người đi trước và lịch sử giá vàng. Ví dụ: Cách đây 10 năm trước 2 loại vàng này chênh lệch không quá cao hoặc bằng giá nhau. Tuy nhiên sau này vì nhu cầu mua cao và giới hạn sản xuất nên giá bị đẩy lên cao so với vàng nhẫn. Rất nhiều báo chí và những người trong lĩnh vực vàng đều lên tiếng về việc vàng miếng cao hơn giá vàng thế giới nên chuyện giá nó về ngang giá vàng thế giới là điều có thể xảy ra trong tương lai.

Câu hỏi 6: Vàng nhẫn trơn SJC và vàng nhẫn trơn cửa hàng tư nhân bên ngoài có khác nhau không?

Trả lời: Có khác nhau, tuy cả 2 loại đều được sản xuất từ vàng 24K nhưng đối với nhẫn trơn SJC sản xuất thì vàng hàm lượng nguyên chất 99.99% còn nhẫn trơn tư nhân làm thường là vàng 980 hoặc 985 (hàm lượng vàng chỉ 98% hoặc 98.5% còn lại 2% hoặc 1.5% là kim loại khác). Với kinh nghiệm của nữ Facebooker thông tin được tham khảo từ tiệm vàng Kim Kim Thành (Q6) và thấy họ không bán nhẫn trơn hàm lượng vàng 99.99% còn Mi Hồng vẫn có bán loại nhẫn 99.99% có ép vỉ như SJC và giá rẻ hơn khoảng 500 – 1 triệu so với nhẫn SJC tuỳ vào thời điểm giá vàng tăng hay giảm. Vàng nhẫn trơn bên ngoài làm trơn và bên trong nhẫn có khắc tên cửa hàng và khối lượng vàng còn nhẫn trơn SJC trên nhẫn có khắc hình rồng rất đẹp và sang trọng, vỉ ép nhựa của SJC có thể hiện rõ hàm lượng vàng và khối lượng vàng khi cầm khá chắc chắn và sang cực kỳ.

Câu hỏi 7: Khi mua vàng có tính công không? Có nên mua vàng trang sức không?

Trả lời: Vàng miếng hay vàng nhẫn ở tất cả các cửa hàng đều không tính công trừ khi các chị em đặt theo yêu cầu thôi. Làm của cất lâu dài thì không nên mua vàng trang sức vì vàng đó tính công tuỳ vào độ đẹp của sản phẩm (từ 300 nghìn đến hơn 1 triệu đồng tuỳ món) nên khi mua muốn bán lại sẽ lỗ nhiều vì mất tiền công, may mắn thì huề vốn.

Câu hỏi 8: Khi mua vàng nên đem tiền mặt hay cà thẻ? Có chuyển khoản được không? Và tham khảo giá vàng ở đâu trước khi đi mua?

Trả lời: Nếu chị em đi xe hơi thì đem tiền mặt sẽ an toàn hơn và thanh toán cũng nhanh hơn. Còn đi xe máy nên cân nhắc vì đem số tiền lớn theo rất nguy hiểm dễ cướp giật. Các chị em có thể đến cửa hàng chọn loại vàng mua và thanh toán theo hình thức chuyển khoản vừa an toàn mà tiện lợi, tuy là lâu hơn tiền mặt nhưng vẫn an toàn hơn (nhớ xem hạn mức tối đa 1 ngày chuyển khoản được bao nhiêu). Tất cả các tiệm vàng không nhận cà thẻ trong nước hoặc quốc tế vì cà thẻ giá trị sản phẩm cao thì cửa hàng sẽ bị mất 1 khoản phí với bên ngân hàng.

Những chị em muốn đầu tư nên cân nhắc vào trang web cửa hàng muốn mua để cập nhật giá vàng mỗi ngày để quyết định nên đi mua hôm nay hay không. Ví dụ muốn mua tại SJC nên mình vào trang sjc.com.vn xem bảng giá vàng để nắm giá rõ hơn trước khi đi mua, giá sẽ được cập nhật vài tiếng 1 lần.

Câu hỏi 9: Mình đang ở trọ có nên mua vàng không? Có thể gửi vàng vào ngân hàng được không?

Trả lời: Chị em nên xem lại chỗ bạn ở có an toàn không thì sẽ quyết định được nên mua hay không, vì có rất nhiều trường hợp cất tài sản ở phòng trọ bị trộm vào lấy sạch. Hiện tại, có tới 12 ngân hàng nhận giữ vàng có tính phí nên các chị em có thể tham khảo thử, gửi vào ngân hàng cũng an toàn và phí lại hợp lý.

Câu hỏi 10: Với vốn 100 triệu thì nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Trả lời: Câu hỏi này dù cũ nhưng lại vô cùng hợp thời. Tuy nhiên với kinh nghiệm của bạn nữ Facebooker với 100 triệu bây giờ bạn mua được gần 2 nhẫn trơn vàng 9999 nhưng qua 1 năm chỉ còn mua được gần 1,5 nhẫn trơn thôi. Vì tiền để lâu sẽ mất giá (do lạm phát, biến động địa chính trị, dịch bệnh) còn vàng để lâu sẽ tăng giá, tăng mạnh khi trên thế giới có xảy ra những sự kiện lớn ảnh hưởng toàn thế giới.

Hy vọng với những chia sẻ trên của nữ Facebooker sẽ giúp các chị em rõ hơn về việc chọn lựa loại vàng và có nên mua vàng đầu tư hay tích trữ!

Nguồn: Facebook Ms Hoa – Nhóm Vén khéo – Tích luỹ - Đầu tư

https://afamily.vn/o-tro-co-nen-mua-vang-khong-nen-tra-tien-mat-hay-ca-the-khi-mua-vang-va-con-8-cau-giai-dap-nua-khi-ban-quyet-dinh-xuong-tay-tich-vang-20220404182456263.chn