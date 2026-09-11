Ở nhà phụ vợ, tôi cay đắng phát hiện cô ấy "chiều" khách nam đến mức này!

Trước đây tôi là nhân viên văn phòng, công việc đều đều, mỗi tháng nhận khoảng 12 triệu. Vợ tôi lúc ấy đã mở một spa nhỏ chuyên làm tóc, chăm sóc da và trị mụn. Tôi vẫn nghĩ công việc của cô ấy khá bình thường, khách chủ yếu là phụ nữ nên chưa bao giờ để tâm quá nhiều.

Cho đến khi công ty tôi cắt giảm nhân sự, tôi bất ngờ mất việc. Trong lúc chưa tìm được công việc mới, tôi ở nhà phụ vợ. Cũng nhờ vậy mà lần đầu tiên tôi chứng kiến công việc của vợ từ một góc nhìn hoàn toàn khác.

Tôi nhận ra khách nam đến spa khá nhiều. Người thì trị mụn, người chăm sóc da, có người chỉ đến massage mặt. Điều khiến tôi khó chịu không phải chuyện vợ phục vụ khách nam, mà là cách cô ấy nói chuyện với họ.

Vợ tôi vốn khéo miệng. Với khách nữ cô ấy đã niềm nở, với khách nam lại càng đon đả. Có người vừa bước vào đã được cô ấy cười nói vui vẻ, hỏi han đủ chuyện. Có khách còn trêu vài câu, vợ tôi cũng cười theo rồi tìm cách nói chuyện sao cho người ta vui. Tôi đứng ở phía ngoài nhìn mà trong lòng cứ khó chịu.

Có lần một khách nam quen còn được vợ tôi chăm sóc khá lâu. Tôi không nhịn được nữa nên đợi khách về mới nói rằng cô ấy nên giữ khoảng cách, đừng đong đưa với khách như vậy. Nếu được thì hạn chế nhận khách nam.

Ảnh minh họa

Không ngờ vợ tôi nổi giận. Cô ấy bảo tôi đang thất nghiệp nên ở nhà phụ cô ấy thì tốt nhất đừng can thiệp vào cách cô ấy kiếm tiền. Rồi cô ấy nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Không khéo miệng thì lấy gì đổ vào mồm? Khách nam mới là người chịu chi, ít mặc cả. Tất cả cũng chỉ vì công việc. Anh ghen vớ vẩn thế thì đi làm kiếm tiền nuôi được vợ con đi để tôi ở nhà".

Tôi nghe mà tức đến đỏ bừng mặt song không phản bác lại được. Tôi hiểu cô ấy nói không hoàn toàn sai. Làm dịch vụ thì phải biết chiều khách, giữ khách, khách vui thì mới quay lại. Nhưng với tư cách một người chồng, tôi vẫn thấy khó chịu khi chứng kiến vợ mình quá thân mật với những người đàn ông khác. Huống chi cách cô ấy nói, rõ ràng là không tôn trọng tôi, dù đợt này tôi mới biết thu nhập của vợ rất tốt, song không thể vì thế mà coi thường chồng được.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Tôi vừa phụ vợ vừa âm thầm quan sát cách cô ấy làm việc. Càng nhìn, tôi càng thấy giữa chuyện làm ăn và chuyện tình cảm có một ranh giới rất mong manh.

Có lẽ vấn đề giữa chúng tôi không chỉ nằm ở những vị khách nam. Nó còn nằm ở việc tôi phải học cách đối diện với một cuộc sống mà vai trò của mình đã thay đổi. Chỉ là tôi chưa biết phải làm thế nào để vừa giữ được lòng tự trọng của mình, vừa không biến những bất an đó thành lý do khiến vợ chồng ngày càng xa nhau.