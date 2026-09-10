Tôi về quê đón mẹ lên ở cùng, vừa mở cửa phòng bà tôi đã muốn đưa mẹ trở lại ngay trong đêm

Mẹ tôi năm nay 67 tuổi, sống một mình ở quê từ ngày bố mất. Trước đây tôi nhiều lần bảo mẹ lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi nhưng bà đều từ chối. Mẹ bảo ở quê quen rồi, có hàng xóm, có mảnh vườn, sáng ra còn có việc để làm, lên thành phố chỉ quanh quẩn trong căn hộ rồi lại thấy mình vô dụng.

Năm nay, sau một lần mẹ bị ngã ngoài sân, tôi bắt đầu lo thật sự. Tôi bàn với vợ, quyết định đón mẹ lên ở hẳn. Nhà tôi có một phòng nhỏ trước đây để đồ, tôi dọn dẹp lại, mua giường mới, thay rèm, sắm thêm tủ quần áo. Tôi còn tưởng tượng cảnh mẹ mỗi sáng ngồi ngoài ban công uống trà, chiều chơi với cháu, cuộc sống sẽ vui hơn khi có con cái bên cạnh.

Cuối tuần đó, tôi về quê đón mẹ. Bà không mang nhiều đồ, chỉ có vài bộ quần áo, mấy túi đồ khô và chiếc túi vải cũ. Tôi phụ mẹ xếp đồ rồi xuống dưới nhà lấy thêm mấy thùng carton. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, tôi tiện tay mở cửa định lấy chiếc vali cũ. Vừa mở cửa, tôi đứng sững.

Ảnh minh họa

Căn phòng gần như không còn chỗ trống. Không phải vì đồ đạc bừa bộn mà ngược lại, mọi thứ được xếp ngay ngắn thành từng chồng. Quần áo của bố tôi từ nhiều năm trước vẫn được giặt sạch, gấp lại. Chiếc áo khoác ông từng mặc mùa đông treo ngay ngắn sau cánh cửa. Trên bàn vẫn còn chiếc đồng hồ cũ đã hết pin. Trong góc phòng là đôi dép bố tôi thường đi, đặt cạnh chiếc ghế gỗ.

Tôi đứng đó một lúc lâu mới nhận ra mẹ chưa từng thay đổi căn phòng này kể từ ngày bố mất.

Điều khiến tôi nghẹn nhất lại là trên chiếc bàn nhỏ có một cuốn lịch đã cũ. Mỗi ngày mẹ đều đánh dấu một ô. Có những ngày bà ghi vài chữ rất ngắn: “Con gọi”, “cháu về”, “hôm nay trời mưa”.

Tôi chợt hiểu, căn phòng ấy không đơn giản là phòng ngủ. Đó là nơi mẹ giữ lại cuộc sống của hai người mà bà đã quen suốt mấy chục năm.

Tôi quay xuống bảo mẹ thôi không lên thành phố nữa, ít nhất là đêm đó. Tôi sợ mình đang bắt mẹ rời khỏi nơi duy nhất bà còn cảm thấy thuộc về.

Nhưng mẹ lại bình thản bảo tôi cứ mang đồ lên trước. Bà nói căn phòng này giữ lại để nhớ bố, chứ bà không muốn biến nỗi nhớ thành lý do để từ chối sống tiếp. Mẹ cũng nói nếu cứ ở một mình mãi thì đến lúc có chuyện chẳng ai biết.

Trên đường đưa mẹ lên thành phố, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Trước đây tôi luôn cho rằng đưa mẹ lên sống cùng là mình đang làm điều tốt cho mẹ. Nhưng hóa ra, người già không chỉ cần một căn phòng đầy đủ, một bữa cơm ngon hay những đứa con ở bên. Họ còn cần được tôn trọng những thói quen, ký ức và khoảng trời riêng mà họ đã sống cùng suốt bao năm.

Tôi vẫn đưa mẹ lên ở cùng, nhưng không còn nghĩ rằng từ nay cuộc sống của mẹ phải hoàn toàn theo cách của gia đình tôi nữa. Tôi để bà mang theo vài món đồ cũ, thậm chí dành riêng một góc nhỏ trong phòng để mẹ đặt những thứ thuộc về bố.

Có lẽ làm con không phải là kéo bố mẹ ra khỏi cuộc sống cũ bằng mọi giá, mà là tìm cách để họ bước sang một cuộc sống mới mà không cảm thấy mình đã mất đi tất cả. Tôi nên làm thế nào để tốt nhất bây giờ?