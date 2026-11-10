Nửa năm nay, chồng cũ liên tục gửi hoa đến cơ quan tôi vào mỗi sáng thứ Hai, mưu tính của anh khiến tôi hoang mang

Tôi và chồng cũ từng có một cuộc hôn nhân mà càng cố gắng níu giữ, tôi càng cảm thấy ngột ngạt. Chúng tôi ly hôn không phải vì có người thứ ba hay vì chuyện tiền bạc, mà đơn giản là không thể tìm được tiếng nói chung trong cách sống. Anh là người gia trưởng, có tính chiếm hữu và ghen tuông khá mù quáng. Từ khi kết hôn, anh bắt đầu can thiệp vào gần như mọi sinh hoạt cá nhân của tôi.

Anh không thích tôi ăn mặc đẹp, cho rằng phụ nữ có chồng rồi không cần phải chăm chút ngoại hình quá nhiều. Tôi muốn gặp bạn bè đi cà phê, chụp vài bức ảnh đăng Facebook cũng bị anh khó chịu. Anh luôn cho rằng những mối quan hệ ấy vô bổ, đã có gia đình thì nên dành thời gian cho chồng con, không nên chạy theo những thú vui bên ngoài. Thậm chí, mỗi lần tôi mặc một chiếc váy hơi nổi bật hay trang điểm kỹ trước khi ra ngoài, anh đều tỏ thái độ nghi ngờ, hỏi tôi làm đẹp cho ai ngắm.

Tôi từng cố gắng nhẫn nhịn, giải thích rằng lấy chồng không có nghĩa là phải từ bỏ tất cả những niềm vui riêng. Nhưng anh không chấp nhận. Những cuộc tranh cãi ngày càng nhiều, có lúc cả hai mất kiểm soát, thậm chí xảy ra xô xát. Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào người bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình. Cuối cùng, sau nhiều lần tổn thương và thất vọng, chúng tôi quyết định ly hôn.

Ảnh minh họa

Sau ly hôn, tôi nuôi con gái 3 tuổi. Cuộc sống tuy vất vả hơn vì phải tự mình xoay xở nhiều việc nhưng tinh thần lại thoải mái. Tôi được mặc những gì mình thích, gặp gỡ bạn bè, đi cà phê cuối tuần, thỉnh thoảng đi du lịch và chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ. Có lẽ khi không còn phải sống trong sự kiểm soát và những lời trách móc, tôi cũng biết yêu thương bản thân hơn. Bạn bè thường nhận xét tôi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, những bức ảnh trên Facebook cũng rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

Điều bất ngờ là khoảng nửa năm nay, chồng cũ bỗng thay đổi thái độ. Cứ đều đặn thứ Hai hàng tuần, anh lại gửi một bó hoa đến tận cơ quan tôi. Ban đầu tôi còn ngại ngùng, nhưng sau đó mọi người trong công ty đều biết chuyện. Anh công khai thể hiện mong muốn tái hợp, dù tôi đã nhiều lần từ chối.

Anh còn nói thường xuyên theo dõi Facebook của tôi, nhìn những bức ảnh tôi đăng mà nhận ra tôi quyến rũ đến thế nào. Anh hối hận vì ngày trước đã không biết trân trọng, để vuột mất một người phụ nữ như tôi. Anh muốn chúng tôi quay lại để con có một gia đình đầy đủ.

Tôi không phủ nhận anh có thể đã thay đổi, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là liệu anh nhớ tôi thật lòng hay chỉ tiếc nuối khi nhìn thấy tôi sống vui vẻ, tự do và ngày càng xinh đẹp sau khi rời xa anh?