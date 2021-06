Nữ VĐV không chân và câu chuyện tình yêu cổ tích: Sau khi đọc một cuốn sách, chàng trai kém 3 tuổi vượt 8000km cầu hôn người phụ nữ mình yêu!

Có những tình yêu không có khoảng cách nào. Cả hai bên vì tình cảm, sự ngưỡng mộ, khâm phục mà đến với nhau. Cuối cùng họ cũng vì tình cảm để mạnh mẽ trao cho nhau danh phận, nguyện sát cánh suốt đời.



Cuộc gặp gỡ định mệnh

Jen Bricker là một vận động viên thể dục dụng cụ, chuyên gia dạy yoga bay, diễn giả truyền cảm hứng người Mỹ. Cô đã kết hôn với Dominik Bauer (Dom) - một chàng trai người Áo vào năm 2019.

Ngay từ khi mới sinh ra, Jen đã bị bố mẹ bỏ rơi. Sau đó, cô được bố mẹ nuôi nhận về nuôi nấng với toàn bộ tình yêu thương, coi cô như con gái ruột. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã đam mê thể thao và tham gia thi đấu thể dục dụng cụ, giành nhiều huy chương khác nhau.

Năm 2019, Jen kết hôn với Dom dưới sự chứng kiến của 70 người thân, bạn bè. Cô kể về ngày hôm đó: “Mọi thứ hoàn hảo, nhiệt độ, độ ẩm, gió và cả ánh nắng tuyệt đẹp đều hỗ trợ chúng tôi. Mọi thứ thật suôn sẻ như những gì chúng tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy thật bình yên”.

Cái cách mà Dom và Jen gặp nhau rồi tiến đến chuyện kết hôn cũng đặc biệt vô cùng. Sau những nỗ lực của bản thân, năm 2016, Jen đã xuất bản cuốn hồi ký mang tên Everything is Possible và đi khắp thế giới để lan tỏa những thông điệp tích cực.

Cặp đôi trong đám cưới của mình.

Trong chuyến đi đó, Jen đã gặp Dom, một chàng trai người Áo 26 tuổi, kém Jen 3 tuổi. Lúc đó, Jen có nói với Dom về sự kiện kí tặng sách của cô và rồi chàng trai đó đến tham gia. Trong một lần chia sẻ sau này, Dom đã nhớ lại về thời gian đầu họ quen nhau:

“Tôi nhìn thấy cô ấy ở sự kiện, lắng nghe bài phát biểu của cô ấy và thật sự ngạc nhiên. Khi tôi mua cuốn sách của cô ấy và cúi xuống tìm chữ ký. Tôi lăn tăn với vô vàn câu hỏi:

“Người phụ nữ này là ai?”. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này trước đây. Sau 1 tuần, tôi đọc xong cuốn sách và bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải đến gần cô ấy. Khi ở Áo, cô ấy có 8 sự kiện với 50-100 người gặp mặt mỗi lần và rất nhiều sách để ký. Vì vậy tôi không mong đợi rằng cô ấy sẽ nhớ đến mình”.

Cặp đôi đã có câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, vì quá mến mộ, Dom đã chủ động liên lạc với Jen rồi nhắn tin thường xuyên. Họ nói chuyện với nhau suốt, từ 3 ngày một lần đến hằng ngày đều phải trao đổi thông tin với nhau. Cuối cùng, Dom quyết định bay đến Mỹ để gặp cô nàng mình mến mộ vào tháng 11/2018.

Đến 30/12 năm đó, Jen bay đến Áo để cùng Dom đón khoảnh khắc chào năm mới. Vì có một vài sự kiện nên Jen ở Áo tới 15 ngày. 15 ngày đó, cả hai gặp gỡ và có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

“Dù không đề cập đến chuyện đó trong 2 tháng tiếp theo nhưng tôi đã mơ về ngày cô ấy trở thành vợ mình”, Dom kể.

Đến tháng 3/2019, Dom quyết định cầu hôn Jen. Anh vượt 8000 km từ Áo đến Mỹ để bắt đầu cho kế hoạch của mình.

Anh hát tặng cô ca khúc: “What A Wonderful World” trong khung cảnh đầy hoa và nến trong nhà cha mẹ của Jen là Michael và Christine. Với niềm hạnh phúc ngập tràn, Jen đồng ý. Kể từ đó, cặp đôi kề vai sát cánh bên nhau trong các sự kiện.

“Tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì đã gửi cho tôi viên kim cương này. Tôi không thể chờ đợi để cầu hôn cô ấy”, Dom viết.

Đám cưới như mơ của nữ vận động viên

Thời gian tiếp theo, họ bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới tuyệt vời của mình. Dom quyết định chọn vị trí trong khu rừng gần ngôi nhà thời thơ ấu của Jen. Tất cả mọi thứ đều được hai bên gia đình thực hiện. Các anh của Jen tạo ra cổng hoa, mẹ cô làm bánh cưới xinh xắn có màu trắng và vàng nhẹ nhàng.

Moceanu, chị gái ruột thất lạc nhiều năm của Jen, mẹ ruột và một người chị khác cũng đến tham dự đám cưới.

Nhà thiết kế người Romania - Valerica Moldovan đã may một chiếc váy cưới cho cô có thể che đi chiếc xe lăn trong buổi lễ.

“Tôi gửi cho ấy những bức ảnh về các ý tưởng khác nhau nhưng cô ấy muốn làm một chiếc váy che đi chiếc xe lăn của tôi. Đó là một ý tưởng tuyệt diệu. Chỉ cần may một lần đã vừa vặn. Nó quá hoàn hảo”, Jen chia sẻ.

Tất cả đều hân hoan trong hôn lễ.

Cũng trong hôn lễ, chú rể và một người bạn đã biểu diễn lại ca khúc anh từng tặng vợ trong ngày cầu hôn. Được biết, hai người đã tập luyện trước qua một ứng dụng trò chuyện.



“Tất cả mọi người đều khóc”, Jen xúc động nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ đó..

Sau đám cưới, họ có một chuyến du lịch cùng nhau rồi quay lại với cuộc sống. Ai cũng mừng cho Jen vì sau nhiều thiệt thòi trong cuộc đời, cô đã gặp được mảnh ghép đích thực, cùng nắm tay đi đến hạnh phúc.

Có những khoảnh khắc hạnh phúc trong hôn lễ.

Dù bản thân khiếm khuyết nhưng Jen đã dần dần vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Cô nổi tiếng trong sự nghiệp thể thao, cô có sách riêng và cuối cùng có một cuộc hôn nhân mĩ mãn.

Jen Bricker đã sống đúng như cuốn sách cô viết cách đây 5 năm: Everything Possible (Tất cả đều có thể xảy ra).

Nguồn: People, Finance