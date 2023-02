Nữ sinh Bạc Liêu đạt điểm thi IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên

Là một đứa trẻ hoạt bát và thích tìm hiểu những điều mới mẻ, nên ngay từ khi còn nhỏ, Vương Huỳnh Khánh Hà đã có hứng thú với tiếng Anh. Bởi đây là công cụ mở ra cho em rất nhiều cánh cửa, cơ hội để tiếp xúc với thế giới rộng lớn ngoài kia.

Hồi nhỏ, Khánh Hà chủ yếu học tiếng Anh qua Youtube và có thể dành hàng giờ “cày” video trên nền tảng này. Chính thói quen đó đã luyện cho em phát âm khá chính xác và cách diễn đạt tự nhiên khi sử dụng tiếng Anh. Sau đó, Hà theo học tại một trung tâm nhưng kết quả không khả quan khiến cô thay đổi “chiến thuật” và tìm hiểu phương pháp Linearthinking.

“Tất cả các kiến thức được hệ thống và truyền tải cho học viên một cách rất cụ thể, bài bản, logic và không hề khô khan bởi các giảng viên thân thiện. Đặc biệt ở phần Writing, công cụ Linearthinking đã giúp người học đỡ vất vả hơn rất nhiều nhờ vào việc phân chia và xử lý các dạng bài dựa trên tư duy thay vì 5 hay 10 dạng bài theo cách truyền thống”, Hà nói.

Để rồi, ngay từ lần thi thật đầu tiên, Khánh Hà đã có kết quả IELTS 8.0 dù chỉ học tiếng Anh online mà không cần đến một trung tâm nào. Chia sẻ bí quyết học tập, Khánh Hà cho rằng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc học online chưa hiệu quả của nhiều bạn trẻ đó là do không có ai kiểm soát, tự do thoải mái, nhất là khi học một mình. Vì vậy, nên học nhóm cùng các bạn.

Theo cô gái này, trên Internet hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp phòng học ảo nơi hàng trăm học sinh trên khắp thế giới có thể cùng nhau tham gia và ngồi học. Chúng ta cũng có thể tự tạo những phòng học online cho riêng mình và cùng bạn bè dành thời gian học trên đó.

Không nhất thiết phải cùng học về một chủ đề, một kiến thức, nhưng việc nhìn thấy những người khác chăm chỉ ra sao, nỗ lực như thế nào thúc đẩy mình học và cố gắng rất nhiều để không bị tụt lại phía sau.

Ngoài ra, trong thời gian học, cô gái trẻ cho rằng, cần để các thiết bị điện tử không cần thiết sang một phòng khác, hay đơn giản là tắt nguồn để có được sự tập trung tối đa.

Có được thành tích cao ngay lần thi IELTS đầu tiên nhưng Hà chia sẻ từng “thất bại” trong lần thi HSG tiếng Anh cấp khu vực từ 2 năm trước. Vì đã nỗ lực chăm chỉ, nên khi nhận được kết quả không như mong đợi, cô gái này đã thất vọng và khóc rất nhiều, luôn né tránh những câu hỏi liên quan đến kì thi.

Nhưng sau đó, Khánh Hà đã vượt qua những cảm xúc tiêu cực, chấp nhận thất bại đó và không ngại kể về nó như một cột mốc tuy không hoàn hảo nhưng đặc biệt trong đời. Chính nó đã thúc đẩy em học và nâng cao trình độ của mình hơn nữa ở môn Tiếng Anh để đạt được nhiều kết quả mong muốn.

Và cũng chính thất bại đó đã khiến em nhận ra xung quanh mình có nhiều người luôn sẵn sàng yêu thương động viên. Chính họ cũng đã là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp em vượt qua quãng thời gian ấy.

Sau đó, Vương Huỳnh Khánh Hà sốc lại tinh thần tập trung cho kì thi vào năm sau. Dù không phải là xuất sắc hay quá ấn tượng, nhưng đạt giải Nhì là một món quà khi đã bỏ nhiều công sức, cũng như vượt qua được giới hạn của bản thân ở kì thi lần trước. Vì vậy, cô gái trẻ vô cùng hạnh phúc khi nhận được thành quả này.

“Em nghĩ mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời, dù thành công hay thất bại thì đều có ý nghĩa của riêng nó. Việc ta nên làm không phải là trở nên cầu toàn và luôn ép mình đạt được thành công này, thành công kia, mà nỗ lực hết mình và đón nhận mọi kết quả một cách cởi mở nhất, vì biết đâu nó chính là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội tuyệt vời khác”, Hà chia sẻ.

Em rất thích câu nói “Sometimes we win, sometimes we learn”. Thay vì ngồi đó dằn vặt và đặt ra nhiều câu nói “giá như…”, hãy đứng lên và tiếp tục theo đuổi những gì mình mong muốn, và kết quả xứng đáng sẽ đến với một phiên bản xứng đáng của bản thân ta trong tương lai.