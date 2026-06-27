Nữ nhân viên văn phòng 40 tuổi giảm 8kg, nhỏ đi 7cm vòng eo sau 6 tháng không ăn món này vào cùng 1 thời điểm mỗi ngày

Trên đường về nhà sau giờ làm, mùi thơm của gà rán, các món kho và trà sữa trân châu luôn là điều hấp dẫn. Đối với những người làm việc văn phòng, nhất là những ai thường xuyên phải làm thêm giờ và chịu áp lực cao, cách phổ biến nhất để giải tỏa căng thẳng sau một ngày mệt mỏi là tự thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng vào đêm khuya.

Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến một vòng luẩn quẩn "cảm thấy tội lỗi sau khi ăn, bị đầy hơi vào ngày hôm sau và cảm thấy uể oải suốt cả ngày". Một bài báo trên trang web Beauty News Tokyo của Nhật Bản đề cập đến một nữ nhân viên văn phòng 40 tuổi đã giảm thành công 8kg và giảm vòng eo xuống 7cm chỉ trong sáu tháng bằng cách thiết lập lại "trật tự thời gian" của mình mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tăng cường tập thể dục. Mức mỡ nội tạng của cô ấy thậm chí còn giảm từ "hơi cao" xuống "bình thường"!

Điểm quan trọng thứ nhất: Hãy chấm dứt thói quen ăn khuya lúc "9 giờ tối".

Phương pháp sống này, đang dần trở nên phổ biến trong giới hiện đại, không phải là đếm calo hay loại bỏ tinh bột, mà là kiểm soát chính xác "thời gian ăn uống". Sau 9 giờ tối, quá trình trao đổi chất và chức năng tiêu hóa của cơ thể dần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, khiến thức ăn tiêu thụ vào thời điểm này rất dễ chuyển hóa thành mỡ nội tạng.

Việc đặt ra giờ ăn cố định lúc 9 giờ tối sẽ giúp cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa hoàn toàn. Tuân thủ nhất quán điều này không chỉ giúp điều chỉnh thể trạng một cách tự nhiên mà còn giúp đưa các chỉ số sức khỏe trở lại mức khỏe mạnh.

Điểm quan trọng thứ hai: Tạo ra một thói quen đi ngủ thoải mái và dễ điều chỉnh.

Trong giai đoạn đầu hình thành thói quen (1-2 tuần đầu), bạn chắc chắn sẽ trải qua cảm giác đói cồn cào và thèm ăn. Lúc này, hãy thử thay thế đồ ăn vặt bằng một tách trà hoa cúc ấm. Hương thơm thảo mộc không chứa caffeine giúp làm dịu dạ dày, giảm cảm giác đói và là một nghi thức lý tưởng để bắt đầu giấc ngủ sâu.

Nếu gặp phải những trường hợp bất khả kháng như các cuộc hẹn xã giao hoặc làm thêm giờ, sáng hôm sau bạn có thể điều chỉnh nhẹ nhàng bằng cách uống nước ấm, đơn giản hóa bữa sáng và xuống xe buýt hoặc tàu hỏa sớm hơn một trạm để đi bộ hoặc tập các bài tập giãn cơ giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Điểm quan trọng thứ ba: Dành thời gian để tiêu hóa thức ăn và có được giấc ngủ chất lượng.

Khi chúng ta ngừng ăn một cách vô thức trước khi đi ngủ, lợi ích trực tiếp nhất là sự cải thiện đáng kể về chất lượng giấc ngủ. Khi các cơ quan nội tạng của chúng ta ít phải hoạt động quá sức vào ban đêm, việc đi vào giấc ngủ sẽ dễ dàng hơn, và cảm giác nặng nề và mệt mỏi khi thức dậy vào sáng hôm sau cũng giảm đi rất nhiều. Sự nhẹ nhàng bên trong này chuyển hóa thành nhiều năng lượng hơn trong ngày và thậm chí có thể tự nhiên làm giảm cảm giác thèm đường tinh luyện, tạo ra một chu kỳ sống tích cực.

Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên bỏ bữa tối do làm thêm giờ, bạn có thể mua trứng luộc trà, khoai lang hoặc sữa đậu nành không đường vào khoảng 4 hoặc 5 giờ chiều để lót dạ và tránh ăn quá nhiều sau 9 giờ tối. Nếu bạn thực sự muốn thứ gì đó nóng hổi khi về nhà, ngoài trà hoa cúc, trà đậu đen hoặc trà lúa mạch không đường là những lựa chọn tuyệt vời và không gây cảm giác tội lỗi vào đêm khuya, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi thói quen trong giai đoạn này.

Dù vậy, vì thể trạng, độ tuổi và tình trạng sức khỏe của mỗi người đều khác nhau, nếu bạn đang mang thai, cho con bú hoặc mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc các vấn đề về đường tiêu hóa, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được đánh giá và tư vấn trước khi thực hiện những thay đổi đáng kể trong thói quen ăn uống của mình.

Nguồn và ảnh: ETToday