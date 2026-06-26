Nghiên cứu trên 160.000 người phát hiện một điều đặc biệt về chuyện đánh răng

Đánh răng vốn được xem là việc làm để bảo vệ răng miệng, phòng sâu răng hay giữ hơi thở thơm mát. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy chiếc bàn chải nhỏ bé còn có thể mang lại một lợi ích lớn hơn nhiều: bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Một phân tích quy mô lớn trên hơn 160.000 người vừa tiếp tục củng cố mối liên hệ giữa vệ sinh răng miệng và nguy cơ mắc các bệnh về tim, khiến giới chuyên gia phải nhìn nhận lại vai trò của thói quen tưởng chừng rất bình thường này.

Đánh răng từ 3 lần mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

BS Trần Hân Mị (Khoa Y học gia đình, Bệnh viện Trung Sơn, Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ, kết quả nghiên cứu đăng trên European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) đã theo dõi hơn 160.000 người trong thời gian trên 10 năm.

Kết quả cho thấy, những người duy trì thói quen đánh răng từ 3 lần/ngày trở lên có thể giảm khoảng 10% nguy cơ rung nhĩ. Giảm khoảng 12% nguy cơ suy tim.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những bằng chứng quy mô lớn cho thấy vệ sinh răng miệng và sức khỏe tim mạch có mối liên hệ đáng kể.

Càng lười đánh răng, nguy cơ biến cố tim mạch càng tăng

Không chỉ Hàn Quốc, một nhóm nghiên cứu tại Nhật Bản cũng tiến hành khảo sát hơn 70.000 người và ghi nhận kết quả tương tự.

Điều đáng chú ý là nguy cơ mắc các bệnh tim mạch tăng theo từng "nấc thang" tương ứng với tần suất đánh răng. Nói cách khác, càng ít đánh răng thì nguy cơ gặp các biến cố tim mạch càng cao.

Theo BS Trần Hân Mị, mỗi lần bỏ qua việc vệ sinh răng miệng, đặc biệt là vào buổi tối, cơ thể đang âm thầm tích lũy thêm một "khoản nợ sức khỏe". Vi khuẩn trong khoang miệng không chỉ làm tăng nguy cơ sâu răng hay viêm nha chu mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác, trong đó có tim.

Điều này cũng cho thấy sức khỏe răng miệng không chỉ là vấn đề của khoang miệng mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe toàn thân.

Vì sao vi khuẩn trong miệng lại có thể ảnh hưởng đến trái tim?

Theo các chuyên gia, khi vệ sinh răng miệng kém, nướu dễ bị viêm. Đây là điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vào máu theo từng đợt nhỏ mỗi ngày.

Quá trình này kích hoạt phản ứng viêm toàn thân kéo dài. Chính tình trạng viêm mạn tính được xem là một trong những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ rung nhĩ, suy tim cũng như nhiều bệnh lý tim mạch khác.

Một thử nghiệm lâm sàng công bố trên The New England Journal of Medicine (NEJM) từ năm 2007 cũng mang đến bằng chứng đáng chú ý. Các nhà nghiên cứu theo dõi 120 bệnh nhân mắc viêm nha chu nặng và điều trị tích cực cho một nửa số người tham gia.

Sau 6 tháng, nhóm được điều trị viêm nha chu có sự cải thiện rõ rệt về chức năng nội mô mạch máu - lớp tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ tuần hoàn. Điều này cho thấy kiểm soát tốt tình trạng viêm ở khoang miệng cũng có thể mang lại lợi ích cho mạch máu.

Đánh răng không phải "thuốc chữa tim", nhưng là khoản đầu tư sức khỏe rất đáng giá

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, đến nay khoa học vẫn chưa thể khẳng định viêm nha chu là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tim.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) từng cho biết nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối liên quan giữa bệnh nha chu và xơ vữa động mạch, song bằng chứng hiện nay vẫn chưa đủ để kết luận quan hệ nhân quả tuyệt đối.

Tương tự, đồng thuận của Liên đoàn Tim mạch Thế giới và Hiệp hội Nha chu châu Âu năm 2020 cũng nhấn mạnh rằng chăm sóc sức khỏe răng miệng nên được xem là một phần trong chiến lược bảo vệ tim mạch.

Dù cơ chế vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, việc đánh răng đều đặn vẫn là một trong những thói quen đơn giản, ít tốn kém nhưng mang lại nhiều lợi ích đã được chứng minh đối với sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên duy trì đánh răng ít nhất 2 lần/ngày, kết hợp dùng chỉ nha khoa, khám răng định kỳ và điều trị sớm các bệnh lý nha chu. Không chỉ giúp bảo vệ hàm răng, những thói quen nhỏ này còn có thể góp phần giảm gánh nặng viêm mạn tính - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm của cơ thể, trong đó có tim mạch.