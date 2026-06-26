Từ bát nước đá trên TikTok đến những buồng lạnh âm hàng trăm độ - điều gì đang khiến phụ nữ trung niên mê mẩn liệu pháp lạnh? Và quan trọng hơn, cơ thể của họ thực sự nhận được gì?

Có một kiểu hấp dẫn rất đặc trưng của tuổi 40. Đó là khi người phụ nữ bắt đầu thôi chạy theo những lời hứa "trẻ ngay sau 7 ngày", nhưng lại quan tâm nhiều hơn bao giờ hết đến cơ thể mình: làn da vì sao xỉn hơn, mỡ bụng vì sao lì lợm hơn, những cơn đau vai gáy sao dai dẳng, giấc ngủ vì sao chập chờn. Chính trong giai đoạn ấy, Cold Therapy bỗng trở thành một từ khóa được săn lùng. Trên mạng xã hội, người ta ngâm mặt vào thau nước đá để "se lỗ chân lông, giảm sưng, trẻ hóa da". Ở các phòng tập và spa, những buồng lạnh toàn thân âm 100-180°C được quảng bá như bí quyết phục hồi, đốt mỡ, ngủ ngon, trẻ lâu.

Lạnh giống như một phép màu, vừa giảm đau, vừa giảm viêm, vừa hỗ trợ da đẹp hơn, cơ thể nhẹ hơn, tinh thần sảng khoái hơn. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là: liệu nó có đang bị thần thánh hóa?

Sức hút ấy được nuôi lớn không chỉ bởi mạng xã hội, mà còn bởi những người nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Lady Gaga, Demi Moore - những người phụ nữ trung niên khiến người khác tin rằng tuổi tác hoàn toàn có thể được "quản trị" bằng một chế độ sống đủ nghiêm cẩn. Tại Việt Nam, vợ chồng Hồ Ngọc Hà và ca sĩ Tóc Tiên cũng là những cái tên gắn với liệu pháp này.

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01.

Cold Therapy thực chất là gì?

Không chỉ là "đá lạnh cho tỉnh người" Trong y học, liệu pháp lạnh là việc sử dụng nhiệt độ thấp một cách có kiểm soát để tác động lên cơ thể, từ giảm đau, giảm viêm, giảm phù nề, hỗ trợ phục hồi mô đến điều trị tổn thương da và can thiệp mô mỡ dưới da. Nói nôm na, "lạnh" ở đây không chỉ là cảm giác mát. Nó là một kích thích sinh học. Khi nhiệt độ hạ xuống, cơ thể không đứng yên - nó lập tức phản ứng. Theo BS Nguyễn Huy Hoàng (thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam), khi một tác nhân lạnh được đưa lên da hoặc mô dưới da, nhiệt lượng sẽ truyền từ vùng ấm hơn sang vùng lạnh hơn. Khi nhiệt độ mô giảm, mạch máu nhỏ co lại, lưu lượng máu tại chỗ giảm, dịch viêm thoát ra ít hơn, nhờ đó giảm sưng, giảm đỏ, giảm đau. Đây là lý do đá lạnh từ lâu đã được dùng sau chấn thương, sau thủ thuật hoặc trong giai đoạn viêm cấp. Nhưng cơ thể không chỉ dừng ở co mạch. Nếu mức lạnh được kiểm soát phù hợp, sau một giai đoạn co mạch, các mạch máu ngoại biên có thể xuất hiện những đợt co - giãn luân phiên như một phản ứng bảo vệ. Sự thay đổi này giúp máu giàu oxy quay trở lại vùng mô vừa bị làm lạnh, hỗ trợ “dọn dẹp” các sản phẩm chuyển hóa và thúc đẩy phục hồi. Nói cách khác, liệu pháp lạnh có hai mặt tác động song song:

Mặt thứ nhất: Làm chậm lại Làm chậm viêm, chậm dẫn truyền đau, giảm sưng nề. Mạch máu co lại, lưu lượng máu tại chỗ giảm, dịch viêm thoát ra ít hơn. Mặt thứ hai: Kích hoạt thích nghi Buộc cơ thể huy động cơ chế điều hòa tuần hoàn, thần kinh và chuyển hóa để phục hồi sau giai đoạn co mạch.

Ở cấp độ toàn thân, đặc biệt trong các buồng lạnh cực sâu, cơ thể xem đây như một "tình huống sinh tồn ngắn hạn", từ đó kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, giải phóng các chất trung gian liên quan đến giảm đau, tỉnh táo và thích nghi stress. Chính điều này khiến nhiều người sau buổi cryotherapy mô tả cảm giác "phấn chấn", "tỉnh người", "ngủ ngon hơn". Tuy nhiên: cảm giác tốt lên ngay sau buổi trị liệu không đồng nghĩa với việc phương pháp đó phù hợp với tất cả mọi người.

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02.

Vì sao phụ nữ sau 40 lại bị Cold Therapy hấp dẫn? Nếu nhìn kỹ, Cold Therapy gần như chạm đúng mọi "nỗi bận tâm" của phụ nữ trung niên.

1 Cơ thể bắt đầu viêm âm ỉ và mệt mỏi nhiều hơn Sau 40, nhiều phụ nữ bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh. Nội tiết dao động khiến giấc ngủ kém hơn, hồi phục sau vận động chậm hơn, cảm giác đau mỏi tăng lên. Một buổi tập quá sức, một đêm ngủ muộn, thậm chí một ngày đứng bếp, dọn nhà, bế cháu cũng đủ để vai gáy, đầu gối, lưng dưới “biểu tình”.

Lạnh, với khả năng giảm viêm, giảm đau, giảm cảm giác căng nề, trở thành một giải pháp nghe rất hợp lý. 2 Da không còn dễ dàng đàn hồi như trước Làn da ở tuổi 40+ bước vào giai đoạn mất collagen nhanh hơn, giữ nước kém hơn, hàng rào bảo vệ mong manh hơn. Khuôn mặt dễ sưng buổi sáng, bọng mắt rõ hơn, đỏ kích ứng lâu hơn sau peel/laser, còn cảm giác “mặt nóng ran, khô rít” sau một ngày nắng nóng thì không hề hiếm.

Cold therapy trong da liễu - thẩm mỹ được quảng bá như cách để làm dịu da, giảm sưng, giảm đỏ, tăng cảm giác săn chắc tức thì. Với một người phụ nữ đang cố níu làn da khỏi sự xuống dốc của tuổi tác, lời hứa ấy rất khó để làm ngơ. 3 Mỡ bụng và mỡ đùi trở nên "cứng đầu" Không ít phụ nữ trung niên tập luyện khá đều, ăn uống tương đối cẩn thận, nhưng vẫn bất lực với phần mỡ bụng dưới, bắp tay, nọng cằm hay hông đùi. Đây là mảnh đất màu mỡ cho các công nghệ đông hủy mỡ (cryolipolysis) - một dạng liệu pháp lạnh nhắm vào mô mỡ. 4 Muốn khỏe hơn, nhưng ngại thuốc hơn Tuổi 40+ cũng là lúc nhiều người bắt đầu dè chừng thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc giảm cân. Những phương pháp “không dùng thuốc”, “ít xâm lấn”, “tự nhiên hơn” vì thế trở nên hấp dẫn. Cryotherapy hưởng lợi từ đúng tâm lý đó.

Nhưng sức hút của cold therapy không chỉ đến từ tâm lý. Nó còn đến từ một sự thật: lạnh đúng là có thể mang lại một số lợi ích thật sự.

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03.

Lợi ích thực sự: Giảm viêm, giảm ngứa, hỗ trợ "giảm mỡ" Theo BS. Nguyễn Huy Hoàng, tác dụng của liệu pháp lạnh không chỉ là mang lại cảm giác mát tức thì. Nhiệt độ thấp còn tác động lên hệ miễn dịch, thần kinh cảm giác, vi tuần hoàn và mô mỡ dưới da.

3 lợi ích đáng chú ý với phụ nữ 40+ ① Làm dịu viêm và giảm ngứa - Ở người bị viêm da cơ địa, một số nghiên cứu nhỏ cho thấy liệu pháp lạnh toàn thân có thể giảm mức độ nặng, cải thiện tình trạng mất nước qua da và cắt vòng luẩn quẩn "ngứa - gãi - viêm". ② Hỗ trợ giảm mỡ cục bộ - Tế bào mỡ nhạy cảm với lạnh hơn tế bào da. Khi được làm lạnh ở mức phù hợp, tế bào mỡ bị tổn thương và được cơ thể đào thải trong vài tuần đến vài tháng. Không phải giảm cân toàn thân. ③ Công cụ điều trị da - Với nitơ lỏng, bác sĩ tạo tổn thương lạnh có kiểm soát để loại bỏ mụn cóc, dày sừng ánh sáng, tổn thương sắc tố lành tính; hỗ trợ làm dịu da sau laser, peel.

Lạnh đúng là có thể mang lại một số lợi ích thật sự. Nhưng cảm giác tốt ngay sau buổi trị liệu không có nghĩa là phù hợp với tất cả mọi người. BS. Nguyễn Huy Hoàng - Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam



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04.

Liệu pháp lạnh không phải là vô hại - đáng tiếc, nhiều phụ nữ hay quên điều này Nếu phải chọn một điều quan trọng nhất cần nhớ về cold therapy cho da. Đó là:

Lạnh có thể làm dịu làn da, nhưng lạnh quá mức lại là thứ phá hỏng hàng rào da rất nhanh.

Việc áp trực tiếp đá lạnh lên da quá lâu có thể gây bỏng lạnh, làm tổn thương lớp lipid bảo vệ - thứ vốn đóng vai trò như "xi măng" gắn các tế bào biểu bì. Khi lớp này hỏng, da mất nước nhanh hơn, bong tróc, dễ đỏ, phản ứng mạnh hơn với nắng và mỹ phẩm, lão hóa nhanh hơn do stress oxy hóa và viêm kéo dài. Với phụ nữ 40+, nguy cơ này càng rõ vì làn da ở giai đoạn này vốn đã mỏng hơn, dễ mất nước, phục hồi chậm và nhạy cảm hơn.

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05.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đang lạm dụng đá lạnh

1 Da căng rát, châm chích sau mỗi lần chườm Cảm giác khô căng kéo dài hơn 10-15 phút sau khi áp đá là dấu hiệu hàng rào bảo vệ da đang bị tổn thương. 2 Da bong tróc dù vẫn dưỡng ẩm đều đặn Lạm dụng lạnh có thể làm mất lớp lipid "xi măng" giữ ẩm tự nhiên của da. 3 Xuất hiện mạch máu đỏ li ti dạng mạng nhện Telangiectasia - giãn mao mạch do da liên tục bị co giãn mạch quá đột ngột. Xử lý thường phải nhờ đến laser mạch máu. 4 Vùng da loang lổ - sáng hoặc sạm hơn xung quanh Rối loạn sắc tố: hypopigmentation hoặc tăng sắc tố sau viêm. Đặc biệt dễ gặp ở người cơ địa nám, da tối màu. 5 Da phản ứng mạnh với mỹ phẩm và nắng Khi da đã "nhạy cảm hóa", việc tiếp tục chườm đá càng làm vòng xoắn kích ứng - tổn thương nặng hơn.

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06 & 07.

Ai nên thử và ai tuyệt đối không nên?

✓ Nhóm có thể hưởng lợi Người hay đau mỏi cơ - khớp mức độ nhẹ đến vừa sau vận động (yoga, gym, pilates)

Người thường sưng mặt, bọng mắt, đỏ da sau treatment laser / peel/meso

Người muốn xử lý mỡ khu trú nhưng hiểu rõ giới hạn phương pháp

Người cần nghi thức phục hồi cơ thể - tinh thần sau giai đoạn căng thẳng

⚠ Nhóm cần thận trọng hoặc không nên thử Theo khuyến cáo của BS. Nguyễn Huy Hoàng, các liệu pháp lạnh cường độ cao không phù hợp với: Người có hội chứng Raynaud, rối loạn co mạch ngoại biên, mề đay do lạnh

Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp không kiểm soát, bệnh mạch máu ngoại biên

Người mắc đái tháo đường nặng kèm biến chứng thần kinh hoặc mạch máu

Người có da quá nhạy cảm, đang viêm, đang tổn thương hàng rào nặng

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú

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08.

Cách Nếu phụ nữ 40+ muốn thử Cold Therapy, đâu là cách tiếp cận khôn ngoan nhất?

Nguyên tắc 1: Đừng bắt đầu bằng cực đoan. Không cần ngâm mặt vào thau đá hay lao ngay vào buồng lạnh âm hàng trăm độ. Bắt đầu từ những hình thức nhẹ, có kiểm soát, mục tiêu rõ ràng. Nguyên tắc 2: Phải biết mình đang muốn gì. Mỗi mục tiêu - giảm đau cơ, giảm sưng sau treatment, xử lý mỡ khu trú, thư giãn - cần một kiểu can thiệp khác nhau. Nguyên tắc 3: Da tuổi 40 không thích sự thô bạo. Nếu chườm lạnh tại nhà, không áp đá trực tiếp - luôn có lớp khăn mỏng; dừng ngay nếu thấy rát, tê buốt. Nguyên tắc 4: Đừng xem spa là nơi thay bác sĩ. Các công nghệ lạnh tốt nhất nên được thực hiện ở cơ sở có bác sĩ da liễu và quy trình sàng lọc rõ ràng. Nguyên tắc 5: Cold therapy không thể sửa một lối sống đang quá tệ. Nếu bạn ngủ 4-5 tiếng, ăn thất thường, căng thẳng triền miên, không chống nắng - cryotherapy đắt đến mấy cũng không gánh hết hậu quả.

Cold Therapy không phải phép màu chống lão hóa. Nó là một công cụ - rất đáng giá nếu nằm trong tay người hiểu cơ thể mình và biết dùng đúng lúc.