Cụ bà 110 tuổi vẫn có thể tự nấu ăn, đi dạo, mọi chỉ số sức khỏe đều đẹp đáng mơ ước: 7 thói quen sống thọ bà làm mỗi ngày dễ dàng để bạn học theo

Bà Yan Guifeng ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), sinh năm 1916. Dù đã 110 tuổi, bà vẫn nói năng khỏe khoắn, đi lại không cần người giúp, ăn uống không cần phụ giúp và về cơ bản là tự lập. Năm ngoái, gia đình đưa bà đi khám sức khỏe tổng quát, và kết quả thật đáng mừng: hầu hết các chỉ số đều bình thường, bà cũng không bị tiểu đường,tăng huyết áp, hiếm khi bị cảm lạnh hay ốm đau.

Cuộc sống của bà giản dị và đều đặn: đi ngủ lúc 8 giờ tối và thức dậy lúc 7 giờ sáng. Sau khi thức dậy, bà tự mình tắm rửa, chải tóc và dọn giường. Bà thích ở gần mọi người và mỗi sáng đều đến cổng trường gần đó cùng hội người cao tuổi trò chuyện. Bà không thích được giúp đỡ khi đi bộ và thích đi chậm rãi với cây gậy của mình.

Khi thời tiết đẹp, bà có một thói quen khác là nằm trên ghế dài trước nhà, lặng lẽ tắm nắng.

Về chuyện ăn uống, bà không bao giờ kén chọn và cũng không ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Bà thường ăn cháo, mì và bánh bao hấp, tất cả đều được hầm mềm. Bà ăn bất cứ thứ gì có sẵn và không bao giờ lãng phí thức ăn. Thỉnh thoảng, khi các con bà đi làm cả ngày, bà sẽ nhóm lửa và hâm nóng cháo kê trên bếp đất, và bà có thể uống hết cả một bát cháo trong một lần.

Các con đã tóm tắt bí quyết sống thọ của bà như sau: "Bà có tính cách thẳng thắn, luôn bận rộn, chưa bao giờ cãi vã hay tranh chấp với ai, luôn tốt bụng và dịu dàng với người thân và hàng xóm, không thù hận và không bao giờ nổi giận".

Bà đã duy trì 7 "thói quen trường thọ" này suốt cuộc đời mình

Bí quyết trường thọ của bà Yan Guifeng nằm ở 7 thói quen hàng ngày này.

- Thích tắm nắng

Khi thời tiết đẹp, bà Yan Guifeng thích ngồi tắm nắng ở cửa một lúc. Tắm nắng, tuy có vẻ đơn giản, là cách trực tiếp nhất để bổ sung vitamin D, giúp hấp thụ canxi và ngăn ngừa loãng xương. Ánh nắng mặt trời cũng có thể cải thiện tâm trạng và giúp ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Chỉ cần 20-30 phút phơi nắng mỗi ngày là đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Không cần phải thực hiện tất cả cùng một lúc; tích lũy dần dần sẽ giúp bạn dễ dàng duy trì thói quen hơn.

- Thích trò chuyện với mọi người

Bà Yan Guifeng rất thích những không khí náo nhiệt và ngày nào cũng ra ngoài trò chuyện với mọi người. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của việc trò chuyện; nó có thể giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và giữ cho trí óc của bạn luôn "hoạt động". Khi trò chuyện trực tiếp, não bộ của bạn phải liên tục hoạt động và phản ứng nhanh chóng, đó cũng là một hình thức tập thể dục. Người lớn tuổi không thích ở một mình và buồn chán; việc nói chuyện và tương tác nhiều hơn giúp ngăn ngừa trí não của họ bị "rỉ sét".

- Đi bộ mỗi ngày

Bà Yan Guifeng ngày nào cũng đi dạo, dù chỉ cách nhà vài trăm mét. Đi bộ rất tốt cho tim mạch; điều này hoàn toàn đúng. Không cần thiết bị đặc biệt nào; chỉ cần đi bộ mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao và cholesterol cao.

Đi bộ giúp cơ tim co bóp mạnh mẽ hơn và nhịp tim ổn định hơn; tuần hoàn máu thông suốt hơn và độ đàn hồi của mạch máu được cải thiện; đồng thời, nó cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và điều chỉnh mỡ máu, giảm thiểu các nguyên nhân gây bệnh tim từ gốc rễ.

- Đi ngủ sớm và dậy sớm, ngủ đủ giấc

Bà Yan Guifeng có một lịch trình sinh hoạt hàng ngày rất đều đặn: bà đi ngủ lúc 8 giờ tối và thức dậy lúc 7 giờ sáng. Giấc ngủ có lẽ là cách rẻ nhất để cơ thể tự phục hồi. Nhiều vấn đề nhỏ về sức khỏe và tinh thần có thể được cải thiện nhờ một giấc ngủ ngon. Giấc ngủ không phải là sự lãng phí thời gian, mà là cách để cơ thể "duy trì": não bộ cần thời gian này để loại bỏ chất thải chuyển hóa và củng cố trí nhớ; hệ thống miễn dịch hoạt động tích cực để sửa chữa các tế bào bị tổn thương; và cảm xúc cũng ổn định hơn, giúp giảm khả năng cáu gắt.

- Đừng bao giờ kén ăn, hãy duy trì chế độ ăn uống cân bằng

Bà Yan Guifeng không bao giờ kén ăn và cũng không bao giờ lãng phí thức ăn. Ăn quá nhiều, kén ăn và ăn kiêng quá mức đều là những hành vi ăn uống không lành mạnh. Ngày nay, nhiều người có bữa ăn không đều đặn, đôi khi bỏ bữa và đôi khi ăn quá nhiều, điều này có thể làm rối loạn nhịp sinh học và làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường.

Bữa sáng đặc biệt quan trọng và cần phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Nên dành ra 15 đến 20 phút cho bữa sáng. Dành 20 đến 30 phút cho bữa trưa và bữa tối, nhai chậm và ăn uống thư thái hơn.

- Ăn những món ăn nhẹ, không nhiều dầu mỡ

Bà Yan Guifeng thường ăn uống thanh đạm và tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tiêu thụ quá nhiều dầu có thể dẫn đến các vấn đề về mỡ máu, tắc nghẽn mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não. Nó cũng có thể làm rối loạn hệ thống nội tiết và làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin. Điều này dần dần kéo mọi người vào vòng xoáy luẩn quẩn của huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao.

Hậu quả trực tiếp nhất của việc tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ là béo phì, bản thân nó lại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mãn tính.

- Đừng ôm mối hận thù

Các con của bà Yan Guifeng nói rằng mẹ họ "không bao giờ để lo lắng phiền muộn và không bao giờ ôm hận". Liệu những người thường xuyên kìm nén cơn giận có dễ mắc ung thư hơn không? Câu trả lời là có. Các yếu tố tâm lý thực sự có tác động đến sự phát triển và tiến triển của khối u. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ung thư dạ dày, ung thư gan và các khối u ác tính trong não đều có liên quan đến tính khí cáu kỉnh, sự nhỏ nhen và việc kìm nén cảm xúc quá mức.

Trong tâm lý học, kiểu tính cách này được gọi là " tính cách loại C". Những người mắc bệnh này dễ bị rối loạn nội tiết, suy giảm chức năng các cơ quan và khả năng miễn dịch suy yếu trong việc nhận biết và loại bỏ tế bào ung thư, do đó dễ mắc ung thư hơn.

Tuổi thọ không phải là điều bạn có thể đạt được bằng cách uống thực phẩm chức năng; đó là điều bạn phải tự mình giành lấy bằng cách sống trọn vẹn từng ngày. Câu chuyện của bà Yan Guifeng cho chúng ta thấy rằng cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe luôn đơn giản và tiết kiệm.

Bắt đầu từ hôm nay, hãy ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đi bộ nhiều hơn, tắm nắng nhiều hơn và đừng giữ những lo lắng trong lòng. Tuổi thọ nằm ở những thói quen tốt mà bạn vun đắp mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: QQ