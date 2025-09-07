Chia sẻ trên chương trình “Doctors are hot”, bác sĩ Trần Tuấn Vũ, Phó trưởng khoa Thận, Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh ở Đài Loan, Trung Quốc đã kể về trường hợp của một nam sinh 16 tuổi được chẩn đoán suy thận.

Theo bác sĩ, nam sinh cao 1m60 nhưng nặng tới 120kg, đến bệnh viện khám do cơ thể xuất hiện triệu chứng nước tiểu có nhiều bọt, hai chân phù nề nặng. Kết quả khám tại bệnh viện ghi nhận bệnh nhân có chỉ số huyết áp tâm thu cao, lên tới 180mmHg (mức bình thường không vượt quá 130mmHg), protein niệu, thận nhiễm mỡ và suy thận nghiêm trọng.

Bệnh nhân mắc suy thận đang lọc máu. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ hé lộ "thủ phạm" gây suy thận

Theo chia sẻ của mẹ bệnh nhân, nam sinh có sở thích ăn gà rán, có thể ăn hết 8 chiếc đùi gà rán trong một bữa. Nam sinh ăn gà rán gần như mỗi ngày, thậm chí còn để dành tiền tiêu vặt để mua thêm gà rán ăn vào những giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học.

Sau khi loại trừ các yếu tố nguy cơ khác, bác sĩ Trần Tuấn Vũ kết luận nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy thận của nam sinh.

Theo bác sĩ, gà rán là một trong những món ăn được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, món ăn này thường chứa nhiều muối, phốt pho và chất béo bão hoà, các chất này làm tăng gánh nặng cho thận, có thể gây rối loạn chức năng thận và tổn thương thận.

Ngoài ra, lượng muối và chất béo bão hoà trong thực phẩm chiên rán cũng làm tăng nguy cơ mắc béo phì, cao huyết áp và tiểu đường.

“Đây là những căn bệnh có thể huỷ hoại chức năng thận và có liên quan mật thiết đến tình trạng suy thận”, bác sĩ Trần Tuấn Vũ nói.

Gà rán thường chứa nhiều muối và chất béo bão hoà, ăn thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng lên thận. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ Trần Tuấn Vũ đã kết hợp cùng các bác sĩ chuyên khoa nhi, chuyên khoa dinh dưỡng để xây dựng phương án điều trị cho nam sinh. Bệnh nhân được điều trị lọc máu kết hợp thay đổi chế độ dinh dưỡng và tăng cường hoạt động thể chất để kiểm soát cân nặng và cải thiện chức năng thận.

Sau một thời gian điều trị, nam sinh đã giảm được 25kg, chức năng thận dần cải thiện nhưng không thể hồi phục hoàn toàn. Bệnh nhân vẫn cần đến bệnh viện để lọc máu và duy trì chức năng thận.

Trường hợp nam sinh này là lời cảnh báo rõ ràng cho thói quen ăn uống kém lành mạnh – thói quen vốn rất phổ biến trong giới trẻ. Nếu không thay đổi, nhiều người có thể đối mặt với nguy cơ suy thận sớm ngay từ tuổi học đường.

Thông qua trường hợp của nam sinh 16 tuổi, bác sĩ Trần Tuấn Vũ nhấn mạnh: “Chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng thận. Do đó, mọi người, đặc biệt là người trẻ tuổi cần hạn chế ăn mặn, tránh lạm dụng đồ chiên rán và duy trì cân nặng hợp lý để chủ động phòng ngừa bệnh thận.