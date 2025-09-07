



Đã bao giờ bạn nghĩ rằng đầy hơi và khó tiêu thường xuyên là do ăn quá nhiều hoặc vấn đề về đường tiêu hóa, nhưng sau đó đi khám bệnh viện mới biết đó có thể là vấn đề ở buồng trứng? Đây chính là bản chất "thầm lặng" của ung thư buồng trứng.

Ung thư buồng trứng được mệnh danh là "sát thủ vô hình" của phụ khoa vì 90% bệnh nhân khi được chẩn đoán đã ở giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tỷ lệ sống sót thấp.

Đáng lo ngại hơn, 70% bệnh nhân khi được chẩn đoán đã ở giai đoạn cuối, 70% sẽ tái phát sau ba năm điều trị tiêu chuẩn, và gần 70% sẽ không sống quá năm năm. Đây không phải là lời đồn thổi, đó là một thực tế phũ phàng.

Tại sao ung thư buồng trứng lại "im lặng" như vậy?

Buồng trứng nằm sâu trong khoang chậu. Các triệu chứng ban đầu, chẳng hạn như đầy hơi, đau bụng, khó tiêu, chán ăn, rất giống với các vấn đề tiêu hóa thông thường và có thể dễ dàng bị bỏ qua. Nhiều phụ nữ thậm chí còn nghĩ rằng họ chỉ tăng cân cho đến khi vòng eo tăng dần - một dấu hiệu đặc trưng của ung thư buồng trứng, thường bị chẩn đoán nhầm là béo phì đơn thuần.

Phụ nữ sau 40 tuổi, hãy cảnh giác với những tín hiệu này

Mặc dù ung thư buồng trứng phổ biến hơn ở phụ nữ sau mãn kinh, nhưng trong những năm gần đây, căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ tuổi. Nếu bạn có các tình trạng sau, hãy cảnh giác:

1. Có kinh sớm (<12 tuổi) hoặc mãn kinh muộn (>55 tuổi).

2. Các triệu chứng như chướng bụng, đi tiểu thường xuyên và tăng vòng eo kéo dài hơn 2 tuần.

3. Ung thư buồng trứng hoặc ung thư vúTiền sử gia đình4. Sử dụng thuốc nội tiết tố trong thời gian dài.

Những triệu chứng này có vẻ phổ biến, nhưng các triệu chứng do ung thư buồng trứng gây ra có những đặc điểm riêng: Chúng thường mới xuất hiện, dai dẳng và trở nên trầm trọng hơn theo thời gian.

Đặc biệt đối với phụ nữ trên 40 tuổi, nên khám phụ khoa hàng năm, bao gồm siêu âm âm đạo và xét nghiệm dấu ấn ung thư như CA-125. Đây là chìa khóa để phát hiện bệnh sớm!

Những người có nguy cơ ung thư buồng trứng cao mắc ung thư buồng trứng

Hiểu được các nhóm có nguy cơ cao có thể giúp chúng ta ngăn ngừa và phát hiện bệnh sớm hơn. Dưới đây là những nhóm người có nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn:

1. Yếu tố tuổi tác: Nguy cơ tăng đáng kể ở phụ nữ trên 50 tuổi, đặc biệt là phụ nữ mãn kinh và sau mãn kinh.

2. Di truyền gia đình: Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú và ung thư nội mạc tử cung có nguy cơ cao hơn.

3. Đột biến gen: Người mang đột biến gen BRCA1/BRCA2 (như Angelina Jolie đã cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng để phòng ngừa vì đột biến gen này).

4. Tiền sử vấn đề về sinh sản: Phụ nữ chưa từng sinh con, vô sinh hoặc có bất thường về rụng trứng có nguy cơ cao hơn.

5. Các yếu tố nội tiết: Kinh nguyệt sớm và mãn kinh muộn có nghĩa là rụng trứng thường xuyên hơn và tăng nguy cơ.

6. Bệnh nhân bị lạc nội mạc tử cung có nguy cơ tăng đáng kể.

7. Lối sống thiếu lành mạnh: Chế độ ăn nhiều chất béo trong thời gian dài, hút thuốc và béo phì cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Mẹo thực tế để giảm nguy cơ ung thư buồng trứng

Mặc dù chúng ta không thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư buồng trứng, nhưng chúng ta có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh:

1. Sinh con và cho con bú: Mang thai đủ tháng và cho con bú có thể làm giảm số lần rụng trứng và giảm nguy cơ ung thư buồng trứng. Nguy cơ giảm 2% cho mỗi tháng cho con bú thêm.

2. Dùng thuốc tránh thai đường uống: Sử dụng thuốc tránh thai đường uống tác dụng ngắn trong thời gian dài có thể làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng từ 30%-50% và tác dụng bảo vệ có thể kéo dài trong nhiều năm.

3. Phẫu thuật phòng ngừa: Đối với các nhóm nguy cơ cực kỳ cao, chẳng hạn như những người có đột biến gen BRCA, phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và vòi trứng dự phòng có thể được cân nhắc. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhiều ung thư buồng trứng thanh dịch độ cao thực sự bắt nguồn từ ống dẫn trứng chứ không phải từ buồng trứng.

4. Lối sống lành mạnh: Những thói quen lành mạnh như ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng và tránh hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

5. Chú ý khám sức khỏe định kỳ: Ngay cả khi bạn không có triệu chứng, việc khám phụ khoa và siêu âm hàng năm vẫn rất cần thiết.

Việc phòng ngừa và điều trị ung thư buồng trứng không phải là việc có thể thực hiện trong một sớm một chiều mà cần hành động hàng ngày. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe phụ nữ không chỉ là lời nói suông, mà là hành động thực sự.

Bắt đầu từ hôm nay, hãy chú ý đến các tín hiệu của cơ thể, đặc biệt là các triệu chứng như đầy hơi dai dẳng và đi tiểu thường xuyên; sau 40 tuổi, hãy lên lịch khám phụ khoa hàng năm; duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc.



