Tử vi tuần mới (29/6-5/7): 12 con giáp nên mặc màu gì để tài vận hanh thông, công việc thuận lợi?

Trong văn hóa Á Đông, màu sắc trang phục không chỉ là chuyện thẩm mỹ, mà còn gắn liền với ngũ hành và bản mệnh từng người. Tuần lễ chuyển giao giữa tháng 6 và tháng 7 mang nhiều biến động về tài chính, công việc lẫn các mối quan hệ. Việc chọn đúng màu áo, đúng phụ kiện trong từng ngày quan trọng có thể giúp 12 con giáp tạo dựng tâm thế vững vàng, đồng thời mở thêm cánh cửa may mắn vốn đang chờ sẵn.

Tuổi Tý: Xanh dương và đen tăng trí tuệ, hợp xử lý việc khó

Tuần mới, tuổi Tý cần sự tỉnh táo để giải quyết các vấn đề tồn đọng. Màu xanh dương đậm và đen sẽ giúp tinh thần lắng lại, đưa ra quyết định sáng suốt. Khi đi họp quan trọng, nên chọn áo xanh navy phối phụ kiện kim loại bạc để tăng khí chất.

Tuổi Sửu: Vàng đất và nâu nhạt gọi tài lộc, ổn định công việc

Tuổi Sửu hợp với nhóm màu thuộc hành Thổ. Vàng nghệ, nâu cát, be sữa là những lựa chọn giúp công việc trôi chảy. Đặc biệt vào ngày 1/7 và 3/7, một chiếc áo màu vàng đất có thể trở thành "bùa hộ mệnh" trong các buổi đàm phán hợp đồng hay gặp đối tác.

Tuổi Dần: Xanh lá và đỏ rượu giúp khẳng định vị thế

Tuần này tuổi Dần có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Xanh lá đậm tăng sự quyết đoán, đỏ rượu mang lại uy lực. Tránh diện đồ trắng tinh trong các buổi gặp gỡ quan trọng vì dễ làm giảm khí thế. Một đôi giày tối màu kết hợp áo xanh rêu sẽ là combo lý tưởng.

Tuổi Mão: Hồng pastel và trắng kem mở rộng nhân duyên

Tuổi Mão tuần mới nên ưu tiên các gam màu nhẹ nhàng để cân bằng cảm xúc. Hồng phấn, trắng kem, tím lavender đều phù hợp. Nếu công việc đòi hỏi gặp khách hàng mới, hãy thử phối áo hồng nhạt với túi xách màu nude, vận quý nhân sẽ rõ rệt hơn.

Tuổi Thìn: Vàng kim và xanh ngọc kích hoạt tài vận

Tuổi Thìn vốn được dự báo tài lộc khởi sắc trong tuần. Để khuếch đại nguồn năng lượng tích cực này, nên chọn vàng kim, xanh ngọc bích hoặc xanh cổ vịt. Một sợi dây chuyền mảnh màu vàng đeo trong các buổi ký kết quan trọng được cho là giúp việc thuận lợi đến bất ngờ.

Tuổi Tỵ: Đỏ cam và tím than giúp thoát thế bị động

Nếu đang cảm thấy bế tắc, tuổi Tỵ hãy mạnh dạn diện đỏ cam, đỏ gạch hoặc tím than. Đây là những màu giúp đánh thức năng lượng, phá vỡ trạng thái trì trệ. Tránh mặc xám tro cả tuần vì dễ khiến tinh thần đi xuống.

Tuổi Ngọ: Hồng đào và xanh mint kéo gần các mối quan hệ

Tuần mới, tuổi Ngọ nên tận dụng các gam màu tươi sáng để làm dịu tính nóng vốn có. Hồng đào, xanh mint, vàng chanh nhạt sẽ giúp các buổi trò chuyện trở nên cởi mở hơn. Người độc thân chọn áo hồng đào ngày 5/7 dễ gặp được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Mùi: Be trầm và nâu socola ổn định tài chính

Tuổi Mùi đang trong giai đoạn cần củng cố nền tảng kinh tế. Be trầm, nâu socola, vàng mơ là bộ ba màu hỗ trợ rất tốt. Khi đi gặp người cho vay vốn hoặc đối tác đầu tư, hãy chọn áo be phối quần nâu sẫm để tạo cảm giác đáng tin cậy.

Tuổi Thân: Trắng ngà và bạc ánh kim tăng sự nhạy bén

Trong tuần, tuổi Thân cần phản ứng nhanh trước những thay đổi. Trắng ngà, bạc ánh kim, xám khói là những lựa chọn lý tưởng. Đặc biệt vào ngày 2/7, một món phụ kiện màu bạc sẽ giúp tuổi Thân giữ vững tinh thần khi đối mặt áp lực.

Tuổi Dậu: Vàng champagne và trắng tinh khôi củng cố uy tín

Tuổi Dậu tuần mới có cơ hội được giao trọng trách. Vàng champagne, trắng tinh khôi, xám ngọc trai giúp tăng vẻ chuyên nghiệp và sự tin cậy. Nếu phải thuyết trình trước đám đông, hãy thử áo trắng phối khuyên tai nhỏ màu vàng nhạt, hiệu quả sẽ rõ rệt.

Tuổi Tuất: Cam đất và đỏ đô giữ vững phong độ

Tuần này tuổi Tuất có thể phải đối mặt với một vài thử thách nhỏ. Cam đất, đỏ đô, vàng mật ong là các màu giúp duy trì sự bền bỉ. Tránh diện đen toàn thân cả tuần vì dễ tích tụ năng lượng nặng nề.

Tuổi Hợi: Xanh biển và xanh lam nhạt khai thông tài vận

Tuổi Hợi tuần mới nên ưu tiên các gam màu thuộc hành Thủy. Xanh biển sâu, xanh lam nhạt, xanh ngọc lam đều là lựa chọn tốt. Ngày 4/7, một chiếc khăn quàng nhỏ màu xanh nước biển có thể giúp tuổi Hợi gặp được cơ hội kinh doanh đáng giá.

Việc chọn màu hợp mệnh chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng tâm thế tích cực và sự chuẩn bị nghiêm túc. Đừng diện một bộ đồ đắt tiền đúng màu rồi đến muộn cuộc họp, cũng đừng kỳ vọng một chiếc áo có thể thay thế cho năng lực thực sự. Màu sắc giống như chất xúc tác, giúp nâng đỡ khí chất và tâm trạng, từ đó mở đường cho các quyết định đúng đắn hơn.

Ngoài ra, mỗi người nên có ít nhất hai đến ba lựa chọn màu phù hợp để linh hoạt theo từng bối cảnh: Đi làm khác đi tiệc, gặp đối tác khác hẹn hò. Nếu cảm thấy một màu nào đó không hợp gu thẩm mỹ cá nhân, có thể thay thế bằng phụ kiện nhỏ như khăn, túi xách, vòng tay cùng tông màu, hiệu quả vẫn rất tốt.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.