Nàng công chúa bị "thất sủng" của Campuchia: Vừa đẹp vừa tài, nói 5 thứ tiếng

Sinh ra trong một hoàng tộc lâu đời nhưng khiêm tốn về thực quyền lẫn tài chính, nàng công chúa lai Norodom Jenna đã tự mình viết nên một câu chuyện "lội ngược dòng" khiến cả mạng xã hội châu Á phải dõi theo.

Cô gái lai nói 5 thứ tiếng, 6 tuổi đã đi diễn

Nếu lướt mạng xã hội gần đây, hẳn bạn đã ít nhất một lần dừng lại trước gương mặt lai Á, Âu hài hoà của một cô gái nhỏ: Đôi mắt to sâu, sống mũi cao, nụ cười sáng bừng. Đó là Norodom Jenna, sinh ngày 11/3/2012 tại Paris, con gái của Công chúa Campuchia Norodom Bophary và một doanh nhân người Pháp.

Lên 3 tuổi, Jenna theo mẹ trở về Campuchia. Từ đây, cô bé bắt đầu được đầu tư bài bản vào ca hát, nhảy múa và ngoại ngữ. Kết quả là một "tiểu công chúa" nói thành thạo tới 5 thứ tiếng: Khmer, Thái, Pháp, Anh và Trung. Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Jenna đều toát lên sự chững chạc, lễ độ, đúng chất khí chất hoàng gia mà nhiều người mong đợi.

Điều khiến netizen bất ngờ là Jenna không hề "non kinh nghiệm" chút nào. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 2018, khi mới 6 tuổi, lăn lộn qua quảng cáo lẫn phim truyền hình Campuchia. Những clip cover vũ đạo các hit Kpop như Pretty Savage hay Next Level (aespa) của cô từng viral rần rần, đến mức ở quê nhà, Jenna được gọi bằng biệt danh đáng yêu là "tiểu Lisa". Năm 2022, cô ký hợp đồng với K've Entertainment và phát hành ca khúc "You Da One". Sang năm 2024, Jenna còn ẵm luôn giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Campuchia, châu Á lần thứ 2 nhờ vai diễn trong phim kinh dị "The Night Curse of Reatrei".

Hát, nhảy, đóng phim, gần như mọi thứ một nghệ sĩ có thể làm, Jenna đều đã thử qua. Bản cover "At My Worst" của cô thậm chí cán mốc hơn 24 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện kênh YouTube của Jenna đã gần chạm mốc 1 triệu lượt đăng ký, fanpage hơn 2 triệu người theo dõi, TikTok cũng đạt con số hàng triệu. Một "công chúa mạng" đúng nghĩa.

"Công chúa" trên danh nghĩa của một hoàng tộc khiêm tốn

Nhưng đằng sau hình ảnh lung linh ấy là một sự thật mà ít người ngờ tới. Hình ảnh hào nhoáng của Jenna và vị thế thật sự của cô trong hoàng tộc Campuchia không hề "khớp" như chúng ta tưởng.

Jenna là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của hoàng gia Campuchia, là cháu gái của Quốc vương đương nhiệm Norodom Sihamoni, và là chắt của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, người từng sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng (có những bài chính Jenna đã thể hiện lại trên sóng truyền hình Trung Quốc). Nghe qua thì "khủng" thật, nhưng vì hoàng tộc Norodom đông con cháu, lại thêm mẹ của Jenna vốn không phải nàng công chúa được sủng ái, nên hai mẹ con dù mang danh hoàng gia lại gần như không có thực quyền hay địa vị nổi bật.

Đáng nói hơn, hoàng gia Campuchia vốn không nắm thực quyền và cũng không sở hữu khối tài sản đồ sộ như nhiều hoàng gia khác. Truyền thông quốc tế thậm chí xếp hoàng tộc Norodom vào nhóm những hoàng gia "khiêm tốn" nhất thế giới về tài chính. Nếu đặt cạnh hoàng gia nước láng giềng Thái Lan, vốn nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ, thì điều kiện kinh tế của hoàng gia Campuchia quả thực là một trời một vực.

Trong bối cảnh đó, sự nổi tiếng của Jenna lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhan sắc xinh xắn cùng giọng hát trong trẻo đã giúp cô bé từ một thành viên ít được chú ý bỗng trở thành "ngôi sao" được yêu thích. Truyền thông săn đón, các thương hiệu mời chào, lời mời biểu diễn ở những sự kiện quốc tế cứ thế đến. Từ một nàng công chúa đứng ngoài rìa, Jenna trở thành gương mặt được nhắc tới nhiều nhất của hoàng gia trong mắt công chúng.

K-pop có thực sự là tương lai màu hồng?

Cuối năm 2024, mạng xã hội từng rộ tin Jenna sẽ sang Hàn Quốc làm thực tập sinh để debut thành idol Kpop, lập tức gây bão. Nhiều fan còn ví cô là "Lisa tiếp theo" của Đông Nam Á. Tuy nhiên, điều ít người để ý là phía đại diện của Jenna sau đó đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cô còn nhỏ và vẫn ưu tiên việc học trước khi nghĩ tới chuyện theo nghệ thuật chuyên nghiệp. Thậm chí, trước đó vào năm 2023, Jenna cũng từng từ chối một lời mời từ công ty giải trí Hàn. Vậy nên giấc mơ Kpop, ít nhất ở thời điểm này, vẫn còn là một dấu hỏi để ngỏ.

Và giữa tất cả những lời tung hô, vẫn có một góc nhìn khiến người ta phải lặng đi đôi chút. Việc Jenna phải sớm "lăn lộn" trong showbiz, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang vô tư cắp sách tới trường, dù mang về danh tiếng và thu nhập đáng kể, nhưng cũng vô tình lấy đi sự hồn nhiên của một tuổi thơ đúng nghĩa. Nhìn cách Jenna ăn mặc, trang điểm chững chạc hơn nhiều so với lứa tuổi, không ít người vừa nể phục, vừa có chút chạnh lòng.

Có lẽ, phía sau nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, cô gái nhỏ ấy cũng có những suy nghĩ rất riêng mà chẳng mấy ai thấu hết. Nhưng dù thế nào, hành trình tự mình toả sáng từ vạch xuất phát chẳng mấy thuận lợi của Jenna vẫn là một câu chuyện đáng ngưỡng mộ. Đôi khi, "lội ngược dòng" bằng chính thực lực lại là cách viết nên một câu chuyện cổ tích đẹp hơn cả việc sinh ra đã ngậm thìa vàng.