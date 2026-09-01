Nữ chủ tịch 88 tuổi sở hữu mái tóc dày, xương và mạch máu như tuổi đôi mươi nhờ làm 4 việc

Ở độ tuổi 88, khi phần lớn mọi người đều phải đối mặt với tình trạng loãng xương, lưng còng, đau nhức khớp gối hay mạch máu xơ vữa, bà Yoshikawa Yukiko, Chủ tịch một tập đoàn thực phẩm và bất động sản lớn tại Nhật Bản, lại là một ngoại lệ hiếm hoi.

Không chỉ điều hành doanh nghiệp một cách minh mẫn, bà Yoshikawa còn khiến giới y khoa ngỡ ngàng khi kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy tuổi xương, tuổi nội tạng và tuổi mạch máu của bà chỉ tương đương một cô gái 20 tuổi. Bà không bị đau lưng, không đau gối, răng nguyên vẹn không sâu và đặc biệt là sở hữu mái tóc đen dày dặn.

"Khi nào đi nữa, đỉnh cao của tôi chính là ngay bây giờ", vị nữ chủ tịch 88 tuổi mỉm cười chia sẻ về mục tiêu sống thọ 120 tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng.

Bí quyết giúp bà đảo ngược lão hóa không đến từ những liệu trình đắt đỏ mà nằm ở 4 thói quen sinh hoạt và ăn uống đơn giản được duy trì suốt nhiều thập kỷ:

1. Trường thọ nhờ loại nước dùng gia truyền giàu dinh dưỡng

Bí quyết giữ gìn tuổi trẻ cốt lõi của nữ chủ tịch bắt nguồn từ món nước dùng Dashi gia truyền do mẹ bà truyền lại. Mỗi ngày, bà đều sử dụng loại nước ninh từ cá ngừ khô và rong biển này để làm nền cho các món súp hay nước lèo.

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Trong công thức này, cá ngừ khô rất giàu các axit amin như histidine, alanine và axit aspartic giúp nhanh chóng phân giải chất gây mệt mỏi, đồng thời hoạt chất axit inosinic thúc đẩy tái tạo tế bào mới.

Kết hợp cùng rong biển dồi dào DHA, EPA, omega 3, kali, canxi và các hoạt chất như axit alginic hay fucoidan, món nước dùng này đóng vai trò như một màng lọc giúp đào thải độc tố, quét sạch đường, chất béo thừa và mỡ máu ra khỏi cơ thể.

2. Chọn đồ ăn vặt bảo vệ mạch máu thay vì bánh ngọt chế biến sẵn

Khi cảm thấy đói giữa giờ làm việc, thay vì tìm đến các loại bánh kẹo hay đồ ăn nhanh chứa nhiều đường hóa học, món ăn vặt yêu thích hàng ngày của bà Yoshikawa là rong biển khô và mận muối.

Bà cho biết chức năng nội tạng của mình trẻ trung như tuổi đôi mươi phần lớn nhờ thói quen này. Rong biển cung cấp lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột và đào thải độc tố. Mận muối chứa hàm lượng axit citric dồi dào, có tác dụng làm sạch mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn và khôi phục thể lực cấp tốc.

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Đánh giá về thói quen này, chuyên gia dinh dưỡng Chu Trí Tuấn phân tích rằng rong biển giúp giảm cholesterol, thúc đẩy đào thải chất gây ung thư và bổ sung khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Lữ Mẫn Phương đưa ra lời khuyên người tiêu dùng nên chú ý chọn rong biển truyền thống, tránh các loại rong biển giòn sấy tẩm gia vị chứa lượng calo khổng lồ, lên tới 600 đến 700 calo trên 100g.

3. Rèn luyện hệ xương khớp bằng bài tập dẻo dai và cách đi bộ đặc biệt

Suốt 50 năm qua, bà Yoshikawa chưa từng biết đến cảm giác đau lưng hay đau khớp gối. Bà có thể dễ dàng xoạc ngang chân áp sát thân trên xuống sàn, một độ dẻo dai đáng kinh ngạc. Bà duy trì thói quen giãn cơ mỗi ngày, tranh thủ nhón chân và nâng chân ngay cả khi đang nấu ăn.

Đặc biệt, bà duy trì đều đặn thói quen đi bộ 3 lần một tuần, mỗi lần từ 30 phút đến 40 phút kết hợp hô to khẩu hiệu tích cực để kích thích não bộ tiết hormone hạnh phúc.

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Phân tích sâu về phương pháp này dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia Karen Friel, Trưởng khoa Vật lý trị liệu tại Trường Khoa học Sức khỏe thuộc Viện Công nghệ New York, chỉ ra rằng việc đi bộ nhanh tạo ra sức ép vừa phải lên xương, buộc hệ xương phải phản ứng bằng cách kích thích các tế bào sản sinh liên tục. Các bác sĩ khuyến cáo có thể gia tăng hiệu quả bảo vệ xương bằng cách đi bộ đổi hướng, đi lùi, leo dốc hoặc duy trì 20 nhịp nhảy mỗi ngày.

4. Chăm sóc và vệ sinh vùng kín đúng cách sau thời kỳ mãn kinh

Một điểm đặc biệt trong triết lý dưỡng sinh của nữ chủ tịch 88 tuổi là bà chưa bao giờ bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe vùng kín sau khi đã mãn kinh.

Bác sĩ Lữ Hiệu Văn (Hsiao-Wen Lu), chuyên khoa Sản phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), giải thích rằng sự sụt giảm estrogen sau mãn kinh là nguyên nhân trực tiếp khiến âm đạo thiếu chất bôi trơn tự nhiên. Tình trạng khô rát kéo dài không chỉ gây ngứa ngáy khó chịu mà còn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm phụ khoa, đi tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu.

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Bà Yoshikawa nhấn mạnh việc chủ động đối diện và xử lý vấn đề khô rát vùng kín sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Lữ Hiệu Văn khuyên phụ nữ lớn tuổi nên duy trì thói quen uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, chủ động bổ sung vitamin A, B2 để phục hồi niêm mạc và chủ động thăm khám y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: EDH, Women's Health