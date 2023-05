Nữ chính "Bác sĩ Cha" Uhm Jung Hwa: Madonna xứ Hàn, chưa từng coi hôn nhân là mục tiêu hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi U60

Thời gian vừa qua, bộ phim Bác sĩ Cha do Uhm Jung Hwa và Kim Byung Chul đóng chính "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng, nắm giữ mức rating khủng.

Trong phim Uhm Jung Hwa hóa thân thành một bà nội chợ kiểu mẫu Cha Jung Sook dành toàn bộ thời gian suốt 20 năm để chăm sóc cho gia đình. Thậm chí, cô còn từ bỏ cả sự nghiệp bác sĩ của mình để vun vén cho gia đình này. Thế nhưng biến cố xảy ra khiến Cha Jung Sook quyết tâm bắt đầu lại khóa học bác sĩ nội trú của mình.

Luôn gắn liền với những vai nữ cường nhân, mạnh mẽ và quyết đoán, việc hóa thân thành 1 phụ nữ nội trợ lần này giúp Uhm Jung Hwa nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Trên phim diễn phụ nữ có gia đình thuần thục là vậy, nhưng ngoài đời Uhm Jung Hwa vẫn sống độc thân.

Biểu tượng gợi cảm một thời của Kpop

Sinh năm 1969, Uhm Jung Hwa là một trong những nữ diva kiêm diễn viên nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn. Trước Lee Hyori, Uhm Jung Hwa chính là biểu tượng gợi cảm đời đầu của Kpop. Uhm Jung Hwa sở hữu nhiều bản hit cực đỉnh mà ai cũng phải thuộc làu làu như: Betrayal of the Rose, Tell Me, Poison, Invitation, D.I.S.C.O…

Uhm Jung Hwa là biểu tượng gợi cảm đời đầu của Kpop

Uhm Jung Hwa biểu diễn bài hit D.I.S.C.O cùng T.O.P (Big Bang)

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Uhm Jung Hwa còn được biết đến là nghệ sĩ đá sân sang lĩnh vực điện ảnh rất thành công. Người đẹp có nhiều tác phẩm đình đám như: Sóng thần ở Haeundae, Nữ hoàng khiêu vũ, Wonderful Nightmare và gần đây nhất chính là Bác sĩ Cha.

Uhm Jung Hwa sở hữu body gợi cảm, nước da bánh mật vô cùng cuốn hút. Dù nay đã ở tuổi U60 nhưng vóc dáng của Uhm Jung Hwa cũng không hề thay đổi nhiều. Chính "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori cũng phải công nhận đàn chị giữ dáng siêu đỉnh.

Uhm Jung Hwa và em trai - nam diễn viên Uhm Tae Woong

Trước khi trở thành biểu tượng gợi cảm của Kpop, Uhm Jung Hwa cũng từng trải qua cuộc sống với nhiều khó khăn. Được biết, Uhm Jung Hwa cùng em trai - nam diễn viên Uhm Tae Woong sinh trưởng trong gia đình nghèo. Bố Uhm Jung Hwa từng tốt nghiệp Khoa Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Seorabol. Có thể nói, niềm đam mê nghệ thuật của 2 chị em Uhm Jung Hwa và Uhm Tae Woong là được di truyền từ bố.

Thế nhưng không may là bố Uhm Jung Hwa đã qua đời trong 1 vụ tai nạn khi nữ diễn viên mới lên 6. Cả gia đình từng trải qua cuộc sống khó khăn trong căng tin trường cấp 2 nơi mẹ nữ diễn viên làm việc. Từ năm 20 tuổi, Uhm Jung Hwa đã phải ra ngoài bươn trải để kiếm tiền sinh hoạt giúp đỡ gia đình.

Hôn nhân không phải mục tiêu

Nổi tiếng và giàu có là vậy nhưng cho tới nay khi bước sang tuổi U60, Uhm Jung Hwa vẫn sống độc thân. Người đẹp còn khẳng định rằng, bản thân chưa từng hối hận về quyết định không kết hôn.

Thực tế, không phải Uhm Jung Hwa chưa từng hẹn hò. Trong quá khứ, nữ diva từng có mối quan hệ với một thiếu gia. Cả hai hẹn hò vào năm 2002. Người này họ Lee và là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng không kéo dài.

Tới năm 2008, công ty quản lý của Uhm Jung Hwa đã thừa nhận mối quan hệ giữa nữ diễn viên cùng một người mẫu kém 6 tuổi tên Jung Joong Hoon. Cả hai hẹn hò từ năm 2007 khi Jung Joong Hoon tham gia trong show trình diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập đồ lót đầu tay của Uhm Jung Hwa. Sau khi mối tình này kết thúc, Uhm Jung Hwa cũng không công khai bất cứ điều gì liên quan tới đời sống tình cảm của mình.

Nữ diễn viên khẳng định thích con người của mình ở hiện tại

Hiện tại dù đã bước sang tuổi 53, Uhm Jung Hwa vẫn không hề có ý định kết hôn. Chia sẻ về điều này trên kênh Youtube vào tháng 2/2023, Uhm Jung Hwa cho biết, vào thời điểm khi bước sang tuổi 30, bản thân cô rất khó đưa ra bất cứ quyết định nào. Chính vì vậy, Uhm Jung Hwa rất thích nhân vật Dong Mi mà cô đảm nhận trong phim Singles (2003). Uhm Jung Hwa nói, cô thích sự quyết đoán, can đảm và tự tin trong tính cách của Dong Mi.

Nữ ca sĩ tâm sự, thời đó phụ nữ tầm 26 - 27 tuổi đã thường phải nghe những câu như: Gái già, bà cô già hay gái ế. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Uhm Jung Hwa cho rằng đó là một điều hết sức bình thường. Anh nói: "Hồi đó lấy chồng sớm lắm. Thời đó phụ nữ 26, 27 tuổi đã nghe giọng gái già còn trinh, không có nghĩa lý gì. Tôi thấy bây giờ cũng bình thường".

Nữ chính Bác sĩ Cha thừa nhận bản thân không hề cảm thấy hối hận với quyết định sống độc thân của mình. "Tôi thích con người của mình ở hiện tại. Tôi nghĩ bản thân đã lựa chọn cuộc sống này ngay từ khi sinh ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi yêu công việc này và ghét phải từ bỏ nó nếu kết hôn", Uhm Jung Hwa chia sẻ.

Uhm Jung Hwa chưa từng hối hận về quyết định không kết hôn

Uhm Jung Hwa nói thêm, khác với thời điểm hiện tại, ngày xưa mọi thứ rất khó khăn và khắc nghiệt. Theo nữ ca sĩ, nghệ sĩ rất khó có thể quay lại showbiz một khi đã kết hôn hay sinh con. Nhất là đối với các nữ ca sĩ. "Ngay cả khi là một diễn viên, nếu kết hôn, tôi cảm thấy các vai diễn của mình sẽ bị hạn chế nhiều, do vậy tôi thích như bây giờ hơn", Uhm Jung Hwa nói.

Biểu tượng gợi cảm Kpop cho biết, mỗi lần phỏng vấn với truyền thông cô đều nhận được câu hỏi liên quan tới chuyện hôn nhân. Đứng trước những điều này, Uhm Jung Hwa chưa từng cảm thấy khó chị mà ngược lại rất thoải mái. Uhm Jung Hwa chia sẻ: "Hôn nhân không phải là mục tiêu hạnh phúc đối với tôi. Đó là sự lựa chọn của cá nhân. Tôi nghĩ mọi người nên tin vào chính mình".