Diễn viên Han Ga In chia sẻ trải nghiệm nuôi dạy con thần đồng

Han Ga In sớm từ bỏ hào quang để kết hôn và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. (Ảnh: ITN).

Cụ thể, trong một đoạn video có tựa đề “Con gái lớn của Han Ga In bất ngờ lọt vào top 1%! Lý do cô bé có thể trở thành thần đồng ngôn ngữ là gì?” đã được đăng tải trên kênh Youtube “Oh Eun Young’s Bucket List”.

Trong video, Han Ga In đang dùng bữa cùng bác sĩ Oh Eun Young và thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau. Đội ngũ sản xuất chương trình đã hỏi Han Ga In rằng liệu cô có gặp khó khăn gì trước khi kết hôn hay không.

Nữ diễn viên nhớ lại và nói: “Thực ra là thời điểm mới kết hôn, có lần tôi trở về nhà sau lịch trình quay phim, tôi đã rơi nước mắt chẳng vì lý do gì. Sau khi bắt gặp gương mặt buồn bã của chồng, tôi thậm chí còn khóc nhiều hơn.

Tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng kết quả không được tốt và mọi người chỉ trích rằng tôi không thể vượt qua cái bóng của chính mình. Tôi chọn công việc xuất hiện trên truyền hình. Nhưng sau này tôi nghĩ, nếu không vì công việc thì có lẽ tôi đã không chán nản đến thế. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thiết tha tìm kiếm tên mình trên mạng nữa”.

Khi bác sĩ Oh Eun Young hỏi: “Điều gì khiến bạn phải lòng Yeon Jung Hoon và muốn kết hôn với anh ấy trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao?”, Han Ga In nói: “Tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể trông cậy vào anh ấy trong mọi việc. Tôi muốn thoát khỏi mọi khó khăn nên tôi quyết định kết hôn”.

Nhưng ngay sau đó, nữ diễn viên cũng thú nhận những lo lắng của mình về việc nuôi dạy con cái. Cô tiết lộ rằng các con của mình rất nhạy cảm vì chúng giống cô: “Thật khó để nuôi dạy những đứa trẻ như vậy”, Han Ga In nói.

Khi đội ngũ sản xuất hỏi liệu con gái lớn của cô có phải là thiên tài ngôn ngữ hay không, Han Ga In nói: “Đúng là con bé rất thông minh. Nó ghi nhớ mọi thứ nó nhìn thấy và đọc sách mỗi ngày. Con bé có khả năng đọc rất nhanh. Tôi thậm chí không thể theo kịp tốc độ của con. Khi được 40 tháng tuổi, con đã có thể đọc được tiếng Hàn và tiếng Anh. Tôi chưa bao giờ dạy con đọc nên tôi nghĩ mình nên đưa con đến trường. Hóa ra con thuộc top 1% những người thông minh nhất”.

Nữ diễn viên lo lắng cho biết: “Tôi rất vui khi biết tin con gái mình là một đứa trẻ có năng khiếu. Tuy nhiên, kết quả kỹ năng xã hội của con lại không thực sự tốt”. Đây là lý do Han Ga In quyết định gửi con gái đến một ngôi trường đặc biệt.

Nghe vậy, bác sĩ Oh Eun Young đã khuyên Han Ga In: “Đừng cố bắt con học trước hoặc nhồi nhét mọi thứ quá nhanh. Thay vào đó, cha mẹ nên củng cố những gì con còn thiếu”.

Yeon Jung Hoon, chồng của Han Ga In cũng là một diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. (Ảnh: ITN).

Đáp lại, Han Ga In cho biết: “Vấn đề là con gái tôi đang gặp khó khăn ở trường. Con bé nói rằng nó mất hứng thú với lớp học và không cảm thấy cần thiết phải học.”

Bác sĩ Oh Eun Young đồng cảm với chia sẻ của nữ diễn viên và cho rằng: “Đối với những đứa trẻ có khả năng đặc biệt, hoạt động ở trường không nên chỉ được coi là một quá trình tiếp thu kiến thức”.

Nuôi dạy một đứa trẻ thần đồng dưới góc nhìn khoa học

Nhiều bậc cha mẹ ước ao có được một đứa con tài năng, nhưng thực tế việc nuôi dạy một đứa trẻ như vậy có thể vượt xa những gì họ mong đợi.

Nói cách khác, nuôi dạy một đứa trẻ thần đồng cũng tương đương với việc nuôi dạy một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, cần được quan tâm thường xuyên.

Tác giả Andrew Solomon gần đây đã viết về chủ đề “Nuôi dạy đứa trẻ thần đồng”, đăng trên Tạp chí New York Times, có đoạn: “Những đứa trẻ này có những khác biệt rõ ràng đến mức giống như một khuyết tật bẩm sinh, chính vì thế mà tôi rất tò mò về chúng.

Sau 10 năm nghiên cứu một cuốn sách về những đứa trẻ có trải nghiệm hoàn toàn khác với trải nghiệm của cha mẹ chúng và thế giới xung quanh, tôi nhận thấy rằng những đứa trẻ có năng khiếu thường có những bất thường khác bao gồm chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và Asperger.

(Hội chứng Asperger được biết đến với tên gọi khác là tự kỷ chức năng cao. Thực chất, đây là một dạng bệnh về rối loạn phát triển tâm lý – thần kinh. Người bệnh thường gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp với xã hội nhưng lại khá thông minh, thậm chí, trí thông minh của họ còn vượt trội so với nhiều người).