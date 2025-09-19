Đó là Trâm Anh (Lê Thị Trâm Anh, SN 1996)!

Trâm Anh trong phim Tử Chiến Trên Không.

Sau những xuất chiếu đầu tiên, dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ những vụ không tặc rầm rộ có thật - Tử Chiến Trên Không đang trở thành đề tài được quan tâm trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, hình ảnh cô "chiêu đãi viên hàng không" (cách gọi theo bối cảnh trong phim vào năm 1978, nay gọi là tiếp viên hàng không) tên Nhàn (do Trâm Anh thủ vai) gây chú ý với nhan sắc không tỳ vết.

Hình ảnh cô gái diện áo dài màu xanh, ngồi trên máy bay được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, các diễn đàn phim ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao. Đông đảo cư dân mạng dành lời khen ngợi nhan sắc cô gái, nhiều người chưa biết thì tò mò danh tính, ai đã biết Trâm Anh từ The Face thì bất ngờ, xuýt xoa vẻ ngoài ngày càng thăng hạng của cô nàng.

"Trâm Anh xinh quá, sao mà xinh dữ vậy", "Đẹp điên luôn á chị ơi, nét điện ảnh vô cùng", "Bạn này là ai mà xinh quá vậy ạ", "Bà này càng ngày càng xinh luôn á, nhìn mà mê",... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng sau 7 năm nổi tiếng

Trâm Anh nổi tiếng từ năm 2018, khi tham gia chương trình The Face 2018 khi có nhiều nét giống hotgirl Tâm Tít, được chọn về đội HLV Minh Hằng. Cô xuất sắc dành ngôi vị Á quân của chương trình, sau đó hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu, tham gia gameshow và dần lấn sân sang con đường diễn xuất.

Trâm Anh từng góp mặt với vai phụ ở một số web-drama, đến năm 2021, nữ diễn viên mới gây chú ý khi hóa thân thành "tiểu tam" đáng ghét ở bộ phim nổi tiếng Cây Táo Nở Hoa.

Sau đó cô lấn sân điện ảnh và bây giờ trở thành nữ chính trong dự án điện ảnh Tử Chiến Trên Không. Theo giới thiệu, cô vào vai nữ tiếp viên hàng không gan dạ, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp.

Một phân đoạn của Trâm Anh trong Tử Chiến Trên Không.

Nhan sắc ngày một thăng hạng của Trâm Anh.

Không chỉ dừng lại ở dấu ấn từ cuộc thi The Face Vietnam 2018, Lê Thị Trâm Anh còn khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian. Trâm Anh nay đã trở nên quyến rũ và cuốn hút hơn hẳn, thần thái cũng trưởng thành và tự tin hơn.

Dù chiều cao được xem là hạn chế, chỉ khoảng 1m62, nhưng cô vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối, da đẹp. Gương mặt thanh tú với các đường nét cân đối, ánh mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ giúp Trâm Anh gần như “không có góc chết” trước ống kính.

Về phong cách, Trâm Anh cũng ngày càng tinh tế và đa dạng hơn. Trên thảm đỏ, cô có thể xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, sắc sảo, nhưng trong đời thường lại được khen ngợi bởi nét đẹp dịu dàng, trẻ trung, gần gũi.

Chính sự biến hóa linh hoạt trong phong cách và thần thái đã khiến cô trở thành một trong những gương mặt người mẫu ảnh, quảng cáo được nhiều thương hiệu và khán giả yêu thích.

.Trâm Anh kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhiều năm vừa qua, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Trương Thế Vinh. Nhiều lần cặp đôi lộ bằng chứng đi ăn, đi tập pickleball cùng nhau. Song, cả hai giữ im lặng, không hề lên tiếng xác nhận hay phủ định.

Một số hình ảnh của Trâm Anh thời gian gần đây:

Nguồn ảnh: FBNV.