Hình tượng phụ nữ đa màu đa diện trong Khế Ước Bán Dâu

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Thục Linh, Khế Ước Bán Dâu xoay quanh "khế ước bằng máu" giữa gia tộc họ Vũ và Mộc Thần – thế lực siêu nhiên ràng buộc các thế hệ. Từ nền tảng này, phim phác họa ba bức chân dung về ba người phụ nữ vừa kiên cường, ẩn nhẫn, vừa không kém phần chủ động trong một bối cảnh phải trở thành "món hàng" cho cuộc giao dịch với quỷ dữ.

Lâm Thanh Mỹ – Nhài: Biểu tượng của khát khao hạnh phúc và tình mẫu tử thiêng liêng

Trong Khế Ước Bán Dâu , Lâm Thanh Mỹ đảm nhận vai chính Nguyễn Thị Nhài – một thiếu nữ 17 tuổi rơi vào cuộc hôn nhân sắp đặt, khởi đầu đầy bất hạnh và nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn rợn ngợp trong gia tộc họ Vũ. Sau hơn 10 năm làm nghề, đây là một thử thách lẫn bước chuyển quan trọng với nữ diễn viên, khi cô vừa phải khắc họa sự chân phương, kiên định trong khát khao hạnh phúc, vừa thể hiện những giằng xé nội tâm trước thế lực hắc ám.

Lâm Thanh Mỹ thể hiện sự đầu tư nghiêm túc từ việc bàn bạc cùng ê-kíp đến nhập tâm trong các cảnh quay khó: từ phân đoạn "xả thân" với hiệu ứng hóa trang giòi bọ gây ám ảnh, đến những cảnh đấu tranh nội tâm bằng ánh mắt vừa quyết liệt, vừa tuyệt vọng. Lần này, cô chọn cách diễn tiết chế, khai thác chiều sâu cảm xúc, khắc họa Nhài vừa yếu đuối, vừa quyết liệt trong khát vọng sống. Các cảnh tình cảm với Hữu Vi cũng cho thấy sự dấn thân và mở ra khía cạnh mới cho nữ diễn viên Gen Z, biến Nhài thành linh hồn của bộ phim – nhân vật gợi đồng cảm và cho thấy bước trưởng thành đáng ghi nhận của Lâm Thanh Mỹ.

Phương Trà My - Triều Châu: Nền nã, ẩn nhẫn và sắt son

Khế Ước Bán Dâu đánh dấu màn tái xuất sau 7 năm của nữ chính "Vợ Ba" - diễn viên Phương Trà My. Là nàng dâu được cưng chiều, xuất thân quý tộc, Triều Châu gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh cao và hình tượng lạnh lùng, ẩn nhẫn. Rời xa phu quân Thế Giang (Lãnh Thanh) nhiều năm, Triều Châu mang đến một khía cạnh khác của tình yêu đôi lứa - kín đáo, lặng lẽ nhưng không kém phần sắt son, chân thành.

Dù không phải là một nhân vật trung tâm, Phương Trà My vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tiết chế và giàu nội tâm. Nữ diễn viên trẻ khắc họa nhân vật bằng ánh mắt, cử chỉ và nhịp điệu cơ thể, tạo nên sự cứng cỏi đan xen yếu mềm. Lối diễn này đối lập thú vị với Nhài hay Diễm, đồng thời mở rộng chiều sâu bức tranh phụ nữ trong gia tộc phong kiến. Phần thể hiện của nữ diễn viên nhận được đồng cảm nhờ sự chân thành và cảm xúc tự nhiên, khiến Triều Châu trở thành một điểm nhấn bất ngờ trong phim.

Lê Tuyết Anh - "Lụa bọc gươm" thông minh, sắc sảo

Lê Tuyết Anh đảm nhận vai Diễm hiện lên như biểu tượng của quyền lực bị kìm nén nhưng luôn sắc sảo, thông minh. Là nàng dâu trưởng của gia tộc, Diễm được ví như "lụa bọc gươm": mềm mại bên ngoài, sắc bén bên trong, luôn biết quan sát, cân nhắc và giữ vị thế của mình một cách kín đáo nhưng hiệu quả.

Trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Lê Tuyết Anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn, từ nghiên cứu bối cảnh lịch sử, tiểu thuyết gốc đến học các cử chỉ, phong thái đặc trưng của phụ nữ thời phong kiến. Trên màn ảnh, nữ tân binh thể hiện hai mặt đối lập: vẻ ngoài dịu dàng và nội tâm u tối, quyền lực, thông qua ánh mắt, cử chỉ và những phân cảnh dấn thân gây ám ảnh. Sự kết hợp giữa tiết chế và bùng nổ trong diễn xuất giúp Diễm không trở thành "ác nữ" đơn giản mà là một nhân vật nhiều lớp, vừa ám ảnh vừa lôi cuốn.

Khế Ước Bán Dâu là tác phẩm tâm linh – dân gian, nhưng nổi bật nhờ đặt phụ nữ vào trung tâm cảm xúc và hành động. Nhài đại diện cho lòng bền bỉ và tình mẫu tử, Triều Châu phản ánh khả năng thích nghi âm thầm, còn Diễm/Mộc Thần là hình tượng quyền lực tinh tế và kín đáo. Diễn xuất của ba nữ chính – sự nhập tâm của Lâm Thanh Mỹ, tiết chế và sâu lắng của Phương Trà My, cùng cách thể hiện nhiều lớp của Lê Tuyết Anh – góp phần làm nổi bật câu chuyện và chiều sâu tâm lý của bộ phim. Với mĩ cảm dân gian – gothic và cách kể chuyện đặt phụ nữ vào trung tâm, Khế Ước Bán Dâu cho thấy phụ nữ không chỉ là nạn nhân, mà còn là nhân vật chủ chốt trong hành trình của chính họ.

Phim Khế Ước Bán Dâu chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 12.09.2025