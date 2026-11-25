Hai lần sảy thai, một lần mang thai ngoài tử cung phải phẫu thuật cắt bỏ vòi trứng phải, rồi gần 600 mũi tiêm trong thai kỳ kéo dài đến ngày sinh. Hành trình làm mẹ của ca sĩ Nhật Bản Aoyama Thelma cho thấy những thử thách mà nhiều phụ nữ phải đối mặt phía sau niềm vui có con.

Ca sĩ Nhật Bản Aoyama Thelma, 39 tuổi, mới đây chia sẻ về hành trình mang thai và sinh con đầu lòng với nhiều biến cố. Trong lần xuất hiện trên truyền hình và chia sẻ trên Instagram vào tháng 11/2026, nữ ca sĩ lần đầu kể chi tiết về hai lần sảy thai, tình trạng rối loạn đông máu được cô đề cập, một lần mang thai ngoài tử cung và quá trình điều trị kéo dài trong lần mang thai thành công.

Ca sĩ Nhật Bản Aoyama Thelma, 39 tuổi, mới đây chia sẻ về hành trình mang thai và sinh con đầu lòng với nhiều biến cố.

Câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi phía sau tiếng khóc đầu đời của em bé là một hành trình dài với những lần hy vọng rồi thất vọng, những mũi tiêm lặp lại mỗi ngày và nỗi lo kéo dài suốt thai kỳ.

Từ hai lần sảy thai đến biến cố mang thai ngoài tử cung

Trong chương trình truyền hình Nhật Bản phát sóng đêm 10/11, Aoyama Thelma tiết lộ cô từng trải qua hai lần sảy thai trước khi mang thai và sinh con đầu lòng. Theo nữ ca sĩ, sau hai lần mất thai, cô được đề cập đến khả năng mắc bệnh lý liên quan đến tình trạng sảy thai tái diễn, thường được gọi là recurrent pregnancy loss trong y khoa.

Đến lần mang thai thứ ba, những dấu hiệu ban đầu dường như mang lại hy vọng. Chỉ số hCG của cô ở mức cao, các thuốc uống và hai mũi tiêm mỗi ngày cũng được bắt đầu. Tuy nhiên, trong lần khám tiếp theo, bác sĩ thông báo có khả năng cô mang thai ngoài tử cung.

Trong bài đăng ngày 15/11, nữ ca sĩ kể lại cảm giác suy sụp khi nhận tin này. Sau đó, cô phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ vòi trứng phải.

Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất ở vòi trứng. Thai không thể phát triển bình thường và nếu khối thai tiếp tục lớn lên, vòi trứng có thể vỡ, gây xuất huyết trong ổ bụng, đe dọa tính mạng người mẹ. Vì vậy, tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi, điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật.

Việc cắt bỏ một bên vòi trứng không đồng nghĩa người phụ nữ chắc chắn mất khả năng mang thai tự nhiên. Cơ hội thụ thai về sau còn phụ thuộc vào tình trạng vòi trứng còn lại, chức năng buồng trứng, tuổi và nhiều yếu tố sinh sản khác. Với người có tiền sử thai ngoài tử cung, lần mang thai tiếp theo cần được theo dõi sớm để xác định vị trí túi thai.

Sau hai lần sảy thai cùng biến cố thai ngoài tử cung, ca sĩ Thelma Aoyama phải tự tiêm thuốc gần 600 mũi suốt thai kỳ mới có thể đón con trai đầu lòng bình an chào đời.

Gần 600 mũi tiêm để giữ hy vọng trong lần mang thai thứ tư

Sau phẫu thuật, Aoyama Thelma tiếp tục tái khám. Khi các chỉ số trở về bình thường, bác sĩ động viên cô thử mang thai thêm lần nữa. Lần thứ tư, nữ ca sĩ mang thai trong buồng tử cung và cuối cùng sinh con thành công.

Tuy nhiên, hành trình này vẫn đòi hỏi sự kiên trì trong điều trị. Theo chia sẻ của cô, bản thân có tình trạng máu dễ đông, khiến bác sĩ phải áp dụng phác đồ điều trị nhằm giảm nguy cơ liên quan đến đông máu trong thai kỳ.

Nữ ca sĩ cho biết cô phải tiêm thuốc chống đông hai lần mỗi ngày, cách nhau khoảng 12 giờ, duy trì từ khi mang thai cho đến lúc sinh. Cô thường tiêm vào khoảng 10 giờ sáng và 10 giờ tối, luân phiên vùng bụng và đùi để tránh những vị trí đã bị bầm tím hoặc trở nên cứng sau nhiều lần tiêm.

Có những ngày việc tiêm gây đau, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm. Lịch tiêm cũng không phải lúc nào thuận tiện, đôi khi cô phải tiêm trong phòng nghỉ nghệ sĩ hoặc tìm nhà vệ sinh khi đang dùng bữa bên ngoài.

Tính đến ngày sinh, tổng số mũi tiêm mà nữ ca sĩ thực hiện lên tới gần 600 mũi. Cô cũng cho biết bản thân không có cảm giác thực sự yên tâm trong một giai đoạn thai kỳ nào và phải đến bệnh viện kiểm tra khoảng hai tuần một lần.

Theo các chuyên gia, thuốc chống đông có thể được chỉ định trong thai kỳ ở một số trường hợp nhất định, chẳng hạn phụ nữ mắc hội chứng kháng phospholipid hoặc có nguy cơ huyết khối cần điều trị. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp sảy thai liên tiếp đều do máu dễ đông và không phải ai từng sảy thai cũng cần tiêm thuốc chống đông. Việc lựa chọn thuốc, liều lượng và thời gian sử dụng cần dựa trên chẩn đoán, tiền sử bệnh và đánh giá của bác sĩ chuyên khoa.

Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu tiên của con, nữ ca sĩ cho biết cô mới có thể bật khóc vì hạnh phúc sau suốt thời gian dài kìm nén cảm xúc trong thai kỳ. Cô gửi lời cảm ơn đến chồng và con trai, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ thương, day dứt dành cho những sinh mệnh mà cô không thể đón chào.

Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu tiên của con, nữ ca sĩ cho biết cô mới có thể bật khóc vì hạnh phúc sau suốt thời gian dài kìm nén cảm xúc trong thai kỳ.

Aoyama nhấn mạnh rằng cô chia sẻ câu chuyện không phải để nhận lời khen vì đã cố gắng, mà mong những phụ nữ từng trải qua hoàn cảnh tương tự có thể tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Cô hy vọng người từng sảy thai nhiều lần và chưa biết đến tình trạng bệnh lý liên quan sẽ có thêm động lực tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Không phải mọi trường hợp sảy thai liên tiếp đều có cùng nguyên nhân

Sảy thai là biến cố khiến nhiều phụ nữ chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi tình trạng này xảy ra nhiều lần, câu hỏi thường trực là liệu có nguyên nhân nào có thể xác định và điều trị để tăng cơ hội mang thai thành công trong tương lai.

Theo y văn, sảy thai liên tiếp có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm bất thường nhiễm sắc thể của phôi, một số bất thường ở tử cung, hội chứng kháng phospholipid, rối loạn nội tiết và các yếu tố sức khỏe khác. Trong không ít trường hợp, nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ ngay cả sau khi thăm khám.





Đáng lưu ý, việc một phụ nữ từng sảy thai hai lần không tự động đồng nghĩa với việc cô mắc một bệnh lý duy nhất hay chắc chắn sẽ tiếp tục mất thai. Tùy hướng dẫn chuyên môn và hoàn cảnh của từng người, bác sĩ có thể cân nhắc đánh giá nguyên nhân ngay sau hai lần sảy thai liên tiếp, thay vì chờ thêm những lần mất thai khác.

Với phụ nữ từng sảy thai liên tiếp, điều cần thiết không phải là tự trách bản thân hay âm thầm chịu đựng, mà là được thăm khám đúng chuyên khoa, hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình và có kế hoạch chăm sóc phù hợp. Bởi mỗi hành trình làm mẹ có thể khác nhau, và không ai nên phải đi qua những lo lắng ấy trong cảm giác đơn độc.

(Nguồn: Model Press)