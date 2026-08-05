Thực trạng đáng báo động: Vô sinh hiếm muộn đang trẻ hóa

BS CKI. Trương Thị An Hạnh - Chuyên khoa Sản phụ khoa nhận định, bên cạnh yếu tố kết hôn và sinh con muộn, thì ô nhiễm môi trường và thực phẩm đang tác động ngày một rõ rệt đến chất lượng tinh trùng, noãn và hệ sinh sản của cả nam và nữ giới. Đây là lý do vì sao ngày càng nhiều cặp đôi trẻ, dù không mắc bệnh lý sinh sản rõ ràng, sức khỏe tổng quát bình thường, chức năng sinh lý ổn định, nhưng sau 1-2 năm chung sống vẫn "mòn mỏi" chờ tin vui mà chưa có kết quả.

Khi "cố mãi không được", nhiều cặp đôi tìm đến IVF

Không ít cặp vợ chồng sau một thời gian dài mong con trong vô vọng đã tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản, trong đó thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là lựa chọn phổ biến nhất. Theo ghi nhận từ các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn tại Việt Nam, số ca IVF thực hiện và thành công mỗi năm đều có xu hướng tăng, tỷ lệ có thai tại nhiều cơ sở uy tín cũng ngày càng được cải thiện nhờ kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại hơn. Điều này phần nào cho thấy nhu cầu can thiệp y khoa để có con đang tăng nhanh trong xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, IVF là một hành trình không hề đơn giản - tốn kém về chi phí, áp lực về tâm lý và đòi hỏi sự kiên trì rất lớn từ cả hai vợ chồng. Vì vậy, trước khi nghĩ đến các biện pháp can thiệp y khoa, việc chủ động tìm hiểu và áp dụng đúng cách các phương pháp tăng khả năng thụ thai tự nhiên vẫn luôn là bước đi được khuyến khích đầu tiên.

Ngày rụng trứng - yếu tố then chốt thường bị bỏ qua

BS CKI. Trương Thị An Hạnh cho biết: "Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các cặp đôi trẻ "cố mãi không có con" dù không có bệnh lý gì, đơn giản là vì... quan hệ không đúng thời điểm dễ thụ thai nhất trong chu kỳ kinh nguyệt. Cửa sổ thụ thai của người phụ nữ trong mỗi chu kỳ thực ra khá ngắn, chỉ khoảng 5-6 ngày quanh thời điểm rụng trứng, và nếu bỏ lỡ giai đoạn này, khả năng đậu thai sẽ giảm đi đáng kể dù mọi chỉ số sức khỏe sinh sản đều bình thường."

BS CKI. Trương Thị An Hạnh cho rằng cần xác định ngày rụng trứng để tăng tỉ lệ thụ thai

Trước đây, phần lớn chị em thường dựa vào cách tính chu kỳ kinh nguyệt theo lịch, đo thân nhiệt cơ bản hoặc quan sát dịch nhầy cổ tử cung để đoán ngày rụng trứng. Những cách này tuy đơn giản nhưng lại phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân và có sai số khá lớn, đặc biệt với những người có chu kỳ kinh không đều.

Đây là lý do vì sao que thử rụng trứng và bút thử rụng trứng ngày càng được các chuyên gia sản khoa khuyến nghị như một công cụ hỗ trợ đơn giản, khoa học và dễ sử dụng tại nhà. Cơ chế hoạt động của các sản phẩm này là đo nồng độ hormone LH (Luteinizing Hormone) trong nước tiểu - loại hormone tăng vọt và đạt đỉnh trong khoảng 24-48 giờ trước khi rụng trứng. Nhờ đó, chỉ với vài thao tác đơn giản mỗi ngày, các cặp vợ chồng có thể xác định khá chính xác "khung giờ vàng" để quan hệ, thay vì phỏng đoán cảm tính, từ đó gia tăng đáng kể cơ hội thụ thai tự nhiên mà không cần bất kỳ can thiệp y khoa nào.

Nghịch lý: Phổ biến ở châu Âu hàng chục năm, nhưng còn xa lạ tại Việt Nam

Điều đáng nói là tại nhiều nước châu Âu và các quốc gia phát triển, que/bút thử rụng trứng từ lâu đã là sản phẩm quen thuộc, được bày bán không cần kê đơn tại các hiệu thuốc và siêu thị, tương tự như que thử thai. Đây thường được xem là bước chuẩn bị cơ bản đầu tiên mà các cặp đôi mong con được khuyến khích thử trước khi nghĩ đến bất kỳ hình thức thăm khám hay can thiệp y tế nào khác.

Trong khi đó, tại Việt Nam, khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ với phần đông các cặp vợ chồng trẻ. Nhiều người chỉ biết đến que thử rụng trứng khi đã đi khám hiếm muộn, thậm chí có người chưa từng nghe đến sản phẩm này. Sự thiếu hụt thông tin khiến không ít cặp đôi bỏ lỡ giai đoạn "vàng" để thử các phương pháp tự nhiên, vô tình kéo dài thời gian mong con trong lo lắng, hoặc vội vàng tìm đến các biện pháp can thiệp tốn kém trong khi vấn đề gốc rễ có thể chỉ đơn giản là canh sai ngày.

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Trang bị kiến thức đúng trước khi nghĩ đến can thiệp

Theo BS CKI. Trương Thị An Hạnh, trước khi lo lắng thái quá hay vội vàng tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IVF, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là những đôi mới cưới đang mong con, nên:

Chủ động tìm hiểu về chu kỳ rụng trứng của bản thân và theo dõi đều đặn qua nhiều tháng.

Sử dụng que hoặc bút thử rụng trứng để xác định chính xác thời điểm dễ thụ thai nhất, thay vì canh ngày theo cảm tính.

Lưu ý: Không dùng nước tiểu đầu ngày, nên thử trong khung giờ 10h-20h và hạn chế uống nhiều nước 2 tiếng trước khi thử để kết quả chuẩn xác nhất.

Duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống cân bằng, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng.

Kiên trì thử các biện pháp tự nhiên trong một khoảng thời gian hợp lý (thường 6-12 tháng tùy độ tuổi) trước khi thăm khám chuyên khoa nếu chưa có kết quả.

Việc chủ động trang bị kiến thức và công cụ hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu không chỉ giúp tăng cơ hội có con tự nhiên, mà còn giúp các cặp vợ chồng tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm bớt áp lực tâm lý không đáng có trên hành trình tìm con yêu. Bởi lẽ, đôi khi "vấn đề" không nằm ở khả năng sinh sản, mà chỉ đơn giản là chưa canh đúng ngày.

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Bài viết mang tính chất chia sẻ kiến thức, không thay thế cho tư vấn y khoa. Các cặp vợ chồng nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa sản/hiếm muộn nếu đã cố gắng trên 1 năm (hoặc 6 tháng đối với phụ nữ trên 35 tuổi) mà chưa có thai.