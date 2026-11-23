Có những người phụ nữ bước vào phòng chuyển phôi với trái tim đầy hồi hộp, mang theo hy vọng được làm mẹ sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm điều trị hiếm muộn. Nhưng trước thời khắc ấy, phía sau cánh cửa phòng Lab là cả một quá trình theo dõi, đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng của đội ngũ chuyên môn. Từ chất lượng phôi đến thời điểm chuyển phôi, mỗi quyết định đều cần dựa trên tình trạng thực tế và được bác sĩ trao đổi cụ thể với gia đình. Bởi với những người đang mong con, mỗi phôi đều quý giá, còn mỗi lựa chọn trước giờ chuyển phôi đều mang theo hy vọng về một hành trình làm mẹ trọn vẹn hơn.

Một kết quả xét nghiệm có thể khiến cả người người bệnh và bác sĩ "bật khóc"

Chia sẻ trong số phát sóng có tên "Nước mắt trong phòng Lab" của series podcast "Kỳ tích từ phòng Lab", BS Vũ Viết Hoàng, Trung tâm y học sinh sản & hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, cho biết anh từng gặp một cặp vợ chồng mà hành trình tìm con đã kéo dài trong mệt mỏi. Người vợ 46 tuổi, chồng 50 tuổi, hai người từng trải qua 3 lần IVF nhưng chưa có con. Có lần chuyển phôi dẫn đến thai sinh hóa, thai lưu, có lần sàng lọc phôi nhưng không tìm được phôi phù hợp để chuyển.

Một kết quả xét nghiệm có thể khiến cả người người bệnh và bác sĩ "bật khóc"

Đến lần điều trị tiếp theo, người vợ chỉ còn rất ít nang trứng. Hai phôi được nuôi đến ngày 6 đều có chất lượng trung bình. Trong khi việc sinh thiết và sàng lọc di truyền có thể làm tăng thêm rủi ro đối với khả năng tiếp tục phát triển của phôi sau rã đông, người phụ nữ vẫn tha thiết muốn thử, bởi chị xem đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình.

Sau khi trao đổi với trưởng phòng Lab, các bác sĩ quyết định thực hiện sinh thiết và sàng lọc phôi. Kết quả cho thấy một phôi bất thường về di truyền, phôi còn lại có tình trạng khảm mức độ thấp và có thể cân nhắc chuyển theo đánh giá chuyên môn.

Ngày chuyển phôi, cả người bệnh lẫn đội ngũ y tế đều hồi hộp chờ đợi. Chỉ khi phôi tiếp tục phát triển sau rã đông, mọi người mới phần nào thở phào. Theo chia sẻ của BS Viết Hoàng, hiện tại chị đã mang thai hơn 10 tuần, các kết quả theo dõi ban đầu khả quan.

Trước giờ chuyển phôi Hy vọng mong manh được nâng niu và áp lực vô hình của người làm IVF

Với bác sĩ Viết Hoàng cũng như các chuyên gia phòng Lab, niềm vui ấy không đơn thuần là một ca điều trị có tín hiệu tốt. Đó còn là cảm giác nhẹ nhõm sau khi cùng người bệnh đi qua một quyết định khó khăn, trong hoàn cảnh cơ hội không nhiều và áp lực tâm lý đã tích tụ qua nhiều năm.

Không phải hành trình IVF nào cũng có kết quả như mong đợi. Bác sĩ có thể phải thông báo dự trữ buồng trứng suy giảm, không tạo được phôi, phôi không phù hợp để chuyển hoặc thai ngừng phát triển. Những thông tin ấy, dù được giải thích bằng ngôn ngữ y khoa, vẫn có thể trở thành cú sốc với người đã dành dụm tiền bạc, thời gian và gần như toàn bộ hy vọng cho hành trình tìm con.

BS Vũ Viết Hoàng, Trung tâm y học sinh sản & hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS Hoàng chia sẻ, phía sau mỗi trường hợp là những câu chuyện riêng, có người đã kiệt quệ về tài chính, có người trải qua nhiều lần thất bại đến mức muốn dừng lại. Bởi vậy, thông báo một kết quả không như mong đợi chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Bác sĩ phải tìm cách nói rõ sự thật mà không khiến người bệnh đánh mất hoàn toàn niềm tin. Họ không thể hứa hẹn chắc chắn về một em bé khỏe mạnh, nhưng cũng cần giúp gia đình hiểu rằng một lần thất bại không đồng nghĩa mọi cánh cửa đều đã khép lại.

Đồng hành không phải là hứa hẹn 100% thành công

Trong điều trị hiếm muộn, sự an ủi đôi khi không nằm ở những lời động viên như "cố gắng rồi sẽ được", mà ở việc bác sĩ sẵn sàng ngồi lại, phân tích cặn kẽ nguyên nhân và cùng người bệnh tìm hướng đi tiếp theo.

BS Viết Hoàng từng tiếp nhận một cặp vợ chồng đã nhiều lần thất bại, kinh tế gần như cạn kiệt và từng nghĩ đến việc dừng IVF để nhận con nuôi. Khi đến thăm khám, nhận thấy người vợ có nhiều polyp nhỏ ở niêm mạc tử cung, yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng phôi làm tổ, nên thay vì vội vàng kích trứng ngay, bác sĩ Viết Hoàng đã tư vấn hai vợ chồng cần chuẩn bị kỹ hơn trước khi bước vào chu kỳ điều trị tiếp theo.

Ba tháng sau, cặp vợ chồng quay lại, quyết tâm thực hiện theo hướng điều trị đã được thống nhất. Hai người được hướng dẫn điều chỉnh chu kỳ kinh, chế độ sinh hoạt và những yếu tố có thể cải thiện sức khỏe sinh sản. Theo chia sẻ của bác sĩ, sau quá trình chuẩn bị và điều trị, gia đình đã đón được một em bé.

Thế nhưng, điều khiến BS Hoàng xúc động hơn cả là khi biết hai vợ chồng đã bán căn nhà duy nhất để trang trải chi phí chữa hiếm muộn theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Hiện tại, họ vẫn phải sống trong nhà thuê và gánh những khoản nợ cũ nhưng BS Viết Hoàng tin rằng, em bé chính là nguồn hạnh phúc lớn lao giúp anh chị có thêm nhiều động lực và năng lượng hơn để làm việc.

Câu chuyện ấy cho thấy phía sau mỗi quyết định điều trị là những đánh đổi không dễ nhìn thấy. Người bệnh có thể đặt toàn bộ khả năng tài chính và sức chịu đựng tinh thần của gia đình vào IVF. Vậy nên, áp lực của các bác sĩ cũng không hề nhỏ. Trách nhiệm của bác sĩ không chỉ là tìm kiếm cơ hội mang thai, mà còn phải giúp người bệnh hiểu rõ lợi ích, giới hạn và những rủi ro của từng lựa chọn. Người bệnh cần được biết mình có những lựa chọn nào, cơ hội và giới hạn ra sao để có thể chủ động quyết định, thay vì tiếp tục điều trị trong tâm thế tuyệt vọng hoặc đánh cược bằng mọi giá.

Từ phòng khám đến phòng Lab: Không ai phải đi một mình

Hành trình nào cũng cần sự đồng hành của các chuyên gia, IVF cũng vậy. Nếu bác sĩ lâm sàng là người trực tiếp giải thích kết quả, tư vấn và đồng hành cùng bệnh nhân, phía sau họ còn có đội ngũ chuyên viên phôi học và điều dưỡng âm thầm góp sức trong từng giai đoạn.

Hành trình nào cũng cần sự đồng hành của các chuyên gia, IVF cũng vậy.

Từ quá trình theo dõi kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, nuôi cấy phôi đến đánh giá khả năng chuyển phôi, mỗi khâu đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Với những trường hợp chỉ có một vài phôi, mỗi quyết định càng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên đánh giá chuyên môn và tình trạng cụ thể của người bệnh.

Không phải mọi phôi đều có thể phát triển thành em bé, cũng không có phương pháp nào bảo đảm IVF thành công tuyệt đối. Nhưng sự tận tình trong tư vấn, phối hợp giữa bác sĩ lâm sàng và chuyên viên phôi trong phòng Lab, cùng việc giải thích rõ ràng các phương án có thể giúp người bệnh hiểu mình đang ở đâu trên hành trình điều trị.

Với những người phụ nữ đang mong con, điều họ cần không chỉ là một cơ hội mang thai, mà còn là cảm giác được lắng nghe và tôn trọng trong hành trình nhiều bất định. Bởi bác sĩ không thể quyết định thay tự nhiên, cũng không thể hứa trước ngày một em bé sẽ chào đời. Nhưng bằng chuyên môn, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, họ có thể giúp mỗi gia đình bước tiếp với hy vọng thực tế hơn, và không phải đơn độc đối diện với những thời khắc khó khăn nhất.