Bước qua tuổi 40, Đoan Trang không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu như thời đỉnh cao nhưng lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi một cuộc sống đủ đầy theo cách riêng. Hơn một thập kỷ bên người chồng Thụy Điển và hành trình nuôi dạy con gái Sol đã mang đến cho nữ ca sĩ nhiều chiêm nghiệm về hạnh phúc, sự tin tưởng và cách giữ cho mình một khoảng bình yên riêng trong hôn nhân.

Hạnh phúc gia đình không đồng nghĩa với việc quên đi bản thân

"Đoan Trang nghĩ là một người phụ nữ hiện đại phải biết yêu chính bản thân mình, phải sống thật là hạnh phúc, phải thật là vui". Đó không chỉ là một chia sẻ nhất thời mà còn là điều nữ ca sĩ đúc kết sau nhiều năm trải nghiệm.

Trong suy nghĩ của nhiều người, phụ nữ thường được dạy cách hy sinh, biết vun vén và đặt gia đình lên trước bản thân. Nhưng với Đoan Trang, yêu thương gia đình không đồng nghĩa với việc quên mất chính mình.

Ngay cả khi kết hôn với Johan Wicklund, một doanh nhân thành đạt người Thụy Điển, cô vẫn duy trì sự độc lập trong công việc và tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Đoan Trang từng chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào chồng, dù anh có thể mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy về vật chất.

Có lẽ chính sự độc lập ấy giúp cô bước vào hôn nhân với tâm thế của một người đồng hành thay vì phụ thuộc. Khi mỗi người đều có thế giới riêng để phát triển, cuộc sống chung cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đoan Trang hiểu rằng một người phụ nữ không cần quá hoàn hảo mới có được hạnh phúc. Điều quan trọng hơn là giữ được sự cân bằng giữa gia đình, công việc và những điều nuôi dưỡng niềm vui trong cuộc sống.

Giữ lửa hôn nhân bằng khả năng dung hòa khác biệt

Với Đoan Trang, tình yêu không phải là thu mình lại để vừa vặn với cuộc sống của người khác, mà là cùng nhau trưởng thành nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Trả lời VnExpress, Đoan Trang cho biết: "Chúng tôi cưới nhau 13 năm và con gái hiện 11 tuổi. Cả hai có cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp, an nhiên như hôm nay là nhờ cùng dung hòa, thích nghi và kỷ luật. Anh Johan và tôi khác biệt về tuổi tác, văn hóa, nghề nghiệp nhưng chung lối sống, suy nghĩ. Cả hai hiểu muốn hạnh phúc phải biết lắng nghe, tôn trọng, đối thoại, hỗ trợ nhau".

Không ít người bước vào hôn nhân với kỳ vọng tìm được người hoàn toàn phù hợp với mình. Thế nhưng trong cuộc sống của Đoan Trang và Johan, sự khác biệt hiện diện ở nhiều khía cạnh, từ văn hóa, ngôn ngữ đến môi trường sống. Thay vì cố gắng thay đổi đối phương, cả hai lựa chọn lắng nghe, đối thoại và tìm điểm cân bằng trong cuộc sống chung.

Johan nhiều lần gọi Đoan Trang là "tri kỷ của đời mình". Anh sẵn sàng chia sẻ việc nhà, chăm sóc con gái và luôn ủng hộ vợ trở lại sân khấu bất cứ khi nào cô muốn. "Tôi thấy mãn nguyện với tổ ấm do bản thân và vợ cùng vun đắp nhiều năm. Cả Trang và bé Sol là tài sản vô giá của tôi... Cô ấy thương chồng, dạy con, hiếu thảo với bố mẹ và cư xử hòa thuận với các anh chị em, người thân... Ở bên Trang, tôi chưa từng có cảm giác mình đang sống cùng người nổi tiếng" là những suy nghĩ được Johan chia sẻ trên Vietnamnet.

Với Đoan Trang, sự đồng hành ấy đáng trân quý hơn những lời hứa hẹn lãng mạn. Bởi sau tất cả, hôn nhân không được duy trì bằng cảm xúc nhất thời mà bằng trách nhiệm mỗi ngày.

Trong chương trình "Chị em gỡ rối", khi bàn về khủng hoảng niềm tin trong hôn nhân, nữ ca sĩ cũng cho thấy góc nhìn điềm tĩnh của một người từng trải. Cô kể rằng trước khi gặp chồng hiện tại, bản thân từng trải qua một mối tình với người đàn ông tài giỏi nhưng đào hoa.

Giọng ca Tóc hát tự hào: "Bản thân tôi trải qua nhiều mối tình, nhưng người chồng hiện tại tôi tin tưởng tuyệt đối. Dĩ nhiên, không ai biết trước tương lai, nhưng anh ấy đã cho tôi thấy niềm tin ở người tôi chọn làm chồng. Vì vậy, tôi rất vô tư và tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống".

Sau nhiều năm làm vợ và làm mẹ, Đoan Trang nhận ra hạnh phúc của người phụ nữ không được tạo nên từ sự hy sinh đơn độc, mà từ cảm giác được tôn trọng, được đồng hành và vẫn giữ được bản sắc riêng của mình.

Dạy con tự lập kiểu phương Tây nhưng không quên cội nguồn nếp sống Việt

Một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của Đoan Trang hiện nay là được chứng kiến con gái Sol lớn lên từng ngày. Ở tuổi 12, cô bé không chỉ năng động, yêu nghệ thuật, đam mê thể thao mà còn sớm học cách tự lập và vượt qua giới hạn của bản thân.

Sống trong môi trường đa văn hóa, điều khiến Đoan Trang an tâm nhất chính là sự đồng lòng của hai vợ chồng trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là việc gìn giữ các giá trị truyền thống:

"Ông xã tôi là người Thụy Điển, nhưng anh ấy và cả gia đình chồng đặc biệt đánh giá cao nét văn hóa lễ phép của Việt Nam. Hình ảnh một em bé biết khoanh tay, cúi đầu chào hỏi người lớn một cách lễ độ là điều anh thấy vô cùng đẹp đẽ và đáng trân trọng. Chính vì vậy, cả hai vợ chồng đều đồng lòng dạy bé Sol thói quen này từ nhỏ".

Chính sự cởi mở và trân quý những giá trị văn hóa Việt từ người bạn đời đã giúp nữ ca sĩ thêm vững tin trên hành trình làm mẹ, thay vì phải "gồng mình" trước những khác biệt trong cách nuôi dạy con.

Nếu theo dõi mạng xã hội của Đoan Trang, độc giả sẽ cảm nhận được niềm tự hào mà cô dành cho con gái không phải là những tấm huy chương hay thành tích nổi bật, mà bởi chính những thay đổi trong quá trình trưởng thành của bé Sol.

Khi Sol tham gia đội tuyển bơi lội của trường, nhìn con gái miệt mài thức dậy từ 5 giờ 30 sáng để tập luyện cùng đội tuyển, hay tự đăng ký tham gia các cuộc thi để tích lũy kinh nghiệm, Đoan Trang hiểu rằng, món quà lớn nhất cha mẹ tặng con chính là không gian để con tự trưởng thành, bởi "không chiến thắng nào bằng chiến thắng ở chính mình".

Không áp đặt, không ép buộc con phải trở thành hình mẫu hoàn hảo, Đoan Trang lựa chọn đồng hành để con khám phá năng lực của bản thân, học cách tự lập và sống nhân ái. Đó cũng là mục tiêu mà nhiều phụ huynh đang hướng đến: Nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc thay vì một đứa trẻ chỉ biết chạy theo thành tích.

Có lẽ sau nhiều năm đi qua những vai trò khác nhau trong cuộc đời - ca sĩ, người vợ, người mẹ - Đoan Trang hiểu rằng hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao. Đó là được sống đúng với bản thân, được tin tưởng người mình yêu thương, được nhìn con trưởng thành từng ngày và biết trân trọng những bình yên đang hiện hữu. Đó cũng là vẻ đẹp bền vững của một người phụ nữ trưởng thành: Không chạy theo những hào nhoáng bên ngoài mà biết đủ đầy với những gì mình đang có.

(Ảnh trong bài: FBNV)