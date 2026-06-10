Có những người phụ nữ càng đi qua nhiều thăng trầm lại càng trở nên dịu dàng. Không phải bởi cuộc sống ưu ái họ hơn người khác, mà bởi sau những va đập của thời gian, họ học được cách đối diện với mọi biến cố bằng sự bao dung và bình thản. Hồng Nhung chính là một người như thế.

Trong tâm thức của nhiều thế hệ khán giả, "Bống" Hồng Nhung luôn là biểu tượng của nguồn năng lượng sống dồi dào, một giọng ca không tuổi với nụ cười răng khểnh rạng rỡ. Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng là một bản nhạc êm đềm.

Khi đối mặt với biến số lớn nhất cuộc đời - căn bệnh ung thư vú, người phụ nữ ấy không chọn cách trốn chạy hay giấu giếm. Chị lựa chọn đối diện với nghịch cảnh bằng tâm thế chủ động: Không than trách, không bi lụy, xem đó như một phần tự nhiên của cuộc sống và luôn tràn đầy lòng biết ơn.

Đối diện nghịch cảnh bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung

Từ trước đến nay, Hồng Nhung hiếm khi xuất hiện với những phát ngôn gai góc hay các cuộc tranh luận ồn ào. Điều Bống chia sẻ nhiều hơn là những suy ngẫm về cuộc sống, về con người và cách giữ cho tâm hồn luôn bình yên giữa những biến động.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng viết: "Không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ và yên bình như ý muốn, mặc dù ta đã cố gắng hết mình rồi. Âu cũng là lẽ tự nhiên ở đời".

Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều chiêm nghiệm của người đã đi qua đủ những cung bậc vui buồn. Điều đáng quý là sau tất cả, Hồng Nhung không chọn cách thu mình lại trong những khó khăn của riêng mình. Chị hiểu rằng ở tuổi trưởng thành, mỗi người đều sẽ có những thử thách riêng, dù nói ra hay không.

Thay vì gặm nhấm nỗi đau, chị chọn cách: "Cùng đến với nhau để chia sẻ cho nhau những gì tốt đẹp, một bài hát, một cuộc gặp gỡ chan hòa, hay chỉ đơn giản là một nụ cười thiện chí. Chỉ bấy nhiêu thôi là ta đã hưởng trọn một ngày sống ý nghĩa".

Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến khán giả luôn cảm nhận được sự ấm áp nơi Hồng Nhung. Chị không cố trở thành một hình mẫu hoàn hảo, mà chọn đón nhận những vui buồn của cuộc đời bằng một tâm thế bình thản và bao dung.

Gieo hạt mầm tử tế vào hành trình khôn lớn của các con

Nếu theo dõi Hồng Nhung trên mạng xã hội, nhiều người sẽ nhận ra những bài viết chị dành cho hai con Tôm và Tép luôn chứa đựng sự trìu mến và ngập tràn tình mẫu tử. Đồng hành cùng hành trình khôn lớn của các con, Hồng Nhung nhận ra nuôi con đã khó, nhưng dạy con thành một người tử tế, biết yêu thương và tự xây dựng niềm hạnh phúc bằng chính sức lao động của mình lại là một thách thức lớn hơn gấp bội.

Trong một chia sẻ đầy xúc động nhân Ngày của Mẹ, nữ ca sĩ từng trải lòng: "Nuôi đã chẳng dễ dàng, dạy con thành người tốt, có tâm hồn hiền lành, trong sáng, dần dần xây dựng trong mình niềm hạnh phúc sống bằng cách học tập, lao động, để có đủ vốn sau này lớn lên giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn, thì lại còn nhiều thách thức hơn".

Ở đó không có những kỳ vọng quá lớn về thành tích. Điều Hồng Nhung mong mỏi là các con lớn lên với một trái tim nhân hậu, biết sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Khi công khai hành trình điều trị ung thư vú, chị cũng lựa chọn nói chuyện thẳng thắn với các con thay vì che giấu. Trong một cuộc phỏng vấn, Hồng Nhung cho biết hai con luôn ở bên động viên mẹ bằng sự hài hước và tình yêu thương chân thành. Chính các con đã trở thành nguồn sức mạnh giúp chị thêm vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhìn cách Hồng Nhung nói về con cái, người ta dễ nhận ra một triết lý sống rất giản dị: Cha mẹ không thể đi thay con cả cuộc đời, nhưng có thể gieo vào tâm hồn con những hạt mầm của lòng nhân hậu. Đó cũng là thứ tài sản quý giá nhất mà bất kỳ người mẹ nào cũng muốn để lại.

Tìm thấy bình yên từ những điều giản dị

Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng niềm vui thường ngày của Hồng Nhung không phải những buổi tiệc sang trọng hay các hoạt động hào nhoáng. Chị thích chăm sóc khu vườn nhỏ, cắm hoa, đọc sách và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Trong một bài đăng được nhiều khán giả yêu thích, nữ ca sĩ kể chuyện tận dụng những thân cây cà chua đã khô sau mùa thu hoạch để làm vật liệu cắm hoa.

"Cắm hoa là bí quyết Hồng Nhung tìm bình yên cho tâm hồn, tránh xa cơn nóng giận - một cảm xúc rất bình thường trong đời sống, nhất là với một người nghệ sĩ luôn hướng đến sự hoàn hảo trong nghệ thuật như mình. Dù chỉ cắm theo ý thích, nhưng đó là cách mình ứng xử với những điều tiêu cực, vì sẽ không có bình hoa nào đẹp nếu tâm hồn chúng ta không thư thái".

Những câu chữ ấy phản ánh rất rõ con người Hồng Nhung của hiện tại: Không còn mải miết chạy theo sự hoàn hảo hay cố gắng chứng minh điều gì với thế giới, mà dành nhiều thời gian hơn để nuôi dưỡng đời sống tinh thần của chính mình.

Ngay cả trong hành trình điều trị bệnh, chị vẫn tiếp tục hát, tiếp tục sáng tạo và xuất hiện trước khán giả với nguồn năng lượng tích cực. Hơn một năm sau ngày công bố mắc ung thư vú, và cả khi phải đối diện với những di chứng sau điều trị, Hồng Nhung vẫn kiên trì đối thoại với cơ thể mình bằng sự lạc quan và lòng kiên nhẫn.

Chị cho biết việc không giấu bệnh xuất phát từ mong muốn giúp nhiều phụ nữ chủ động tầm soát sức khỏe sớm hơn, bởi nếu câu chuyện của mình có thể mang lại niềm tin cho ai đó đang trải qua giai đoạn khó khăn, đó đã là điều rất ý nghĩa.

Chính âm nhạc trở thành nơi trú ngụ tinh thần để chị bước qua những giai đoạn chẳng hề dễ dàng. Như lời Hồng Nhung từng chia sẻ: "Điều may mắn nhất đối với một nghệ sĩ khi phải trải qua những khó khăn, đó là mình có âm nhạc, có nghệ thuật, có khán giả của mình".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hồng Nhung của hôm nay mang vẻ đẹp đằm thắm của sự từng trải. Chị học cách trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, trao đi một nụ cười thiện chí, cắm một bình hoa lung linh trong nắng, hay sẻ chia một giai điệu chan hòa.

Có lẽ đó cũng là thông điệp đẹp nhất mà người phụ nữ mang tên Bống muốn gửi gắm: Cuộc sống sẽ luôn có những điều ngoài ý muốn. Nhưng khi còn có gia đình để yêu thương, có công việc để cống hiến và còn giữ được niềm hy vọng trong tim, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà đáng trân quý.

(Ảnh trong bài: FBNV)